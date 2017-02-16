Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но попытки выстроить его с «позиции силы» бесперспективны. Накануне к такому диалогу с Россией призвал новый глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис.

Мэттис, напомним, во время первой встречи с коллегами по НАТО сказал, что США открыты для восстановления сотрудничества с Россией, но при этом добавил: «В то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы».

Шойгу обратил внимание на то, что в четверг, 16 февраля, в Баку пройдет встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом. На этой встрече Россия «ждет разъяснений позиции Пентагона», подчеркнул Шойгу.

Ранее в департаменте информации Минобороны заявили, что на встрече будет обсуждаться «текущее состояние и перспективы военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросы предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон».

Отношения с Соединенными Штатами — не единственное направление международной политики, которым занимается Шойгу. Также он заявил, что Москва ожидает скорейшего утверждения единой карты Сирии, на которой стороны конфликта разграничат местонахождение сил «умеренной оппозиции» и «террористических группировок». Об этом Шойгу заявил в четверг на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. / mil.ru

По словам Шойгу, проект новой конституции Сирии должен широко обсуждаться всеми слоями общества. «Мы прекрасно понимаем, что с чего-то надо начинать. На наш взгляд, было бы очень неплохо начать с обсуждения проекта конституции. Проект конституции как таковой не носит какие-то четкие рамки, это предмет для начала диалога и разговора. Проект конституции — это то, что требует обсуждения со всеми слоями общества», — сказал министр.

По его словам, проект должен обсуждаться с оппозицией, властями, с теми, кто находится как на территории Сирии, так и за ее пределами. «Конечно, немаловажный фактор — это процедура принятия этой конституции, но в любом случае с чего-то надо начинать. И здесь у нас большие надежды и на Женеву, и мы уверены в том, что там удастся сделать очередные шаги вперед в политическом процессе», — подчеркнул Шойгу.

Впрочем, Шойгу рассказывал о вещах, которые более близки к его прямой компетенции. Так, он рассказал, что в Сирии больше нет прямых боестолкновений между правительственной армией и «умеренной оппозицией». «У нас на порядок сократилось количество обстрелов, полностью ликвидированы прямые боестолкновения», — сказал Шойгу.

«Мы надеемся на дальнейшее налаживание конструктивного диалога с оппозицией. В конце концов то, чего удалось достигнуть после 29 декабря, то, что мы наблюдаем сегодня, — эта картина гораздо лучше, чем была до этого», — сказал министр обороны.

Разминирование жилых кварталов Алеппо

Также он рассказал, что российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования территорий страны и передал им необходимое оборудование. По словам министра, центр ведет огромную работу по разминированию гражданских объектов и объектов инфраструктуры, вместе с сирийскими властями восстанавливает водозаборы в Дамаске. «Вы знаете, что там уникальные памятники истории и культуры, которые практически все заминированы. Для того, чтобы наш фронт здесь был более широким и охватывал максимальное количество территорий, которые сегодня нуждаются в разминировании, мы создали центр подготовки саперов, и буквально вчера состоялся первый выпуск сирийских саперов с передачей им оборудования для того, чтобы у них была возможность начать разминирование», — сказал Шойгу.