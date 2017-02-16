В правительстве готовят новую налоговую реформу. Министерства финансов и экономики обсуждают идею «перезапуска» экономического роста с помощью снижения налогов на фонд оплаты труда. Для компенсации выпадающих доходов бюджета, правда, придется повысить НДС. Если идея будет реализована, это будет первое изменение НДС с 2004 года и первое его повышение за всю историю.

Сейчас в России налог на добавленную стоимость (НДС) на большинство товаров составляет 18%, то есть в цене товара в розничных магазинах примерно 15 рублей из 100 идут напрямую в федеральный бюджет. Хотя иногда и встречаются рассуждения о том, что россияне поголовно платят 18%, на самом деле часто НДС меньше (список исключений прописан в Налоговом кодексе) или не платится вовсе. Второй случай — это практически весь «серый» сектор экономики, сделки между гражданами, в том числе в сферах услуг и недвижимости, покупки в иностранных интернет-магазинах и т. д. Вдобавок вместо НДС налоги на вмененный доход платит малый бизнес. Сколько составляет реальная нагрузка НДС на бюджеты домохозяйств, подсчитать практически невозможно, но точно меньше 15% и даже, скорее всего, заметно меньше 10%.

Нагрузка на фонд оплаты труда — это отчисления в страховые фонды (в первую очередь Пенсионный фонд, но также федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования, а также фонд социального страхования). Во многих странах с развитой налоговой системой эти отчисления платят сами работники, но в России с 1990-х годов принято взимать эти сборы с работодателя, так как дисциплинировать компании куда проще, чем заставить ходить раз год в налоговую инспекцию десятки миллионов граждан. Сейчас ситуация постепенно меняется, россияне научились спорить с налоговиками по поводу налогов на недвижимость и, например, размера транспортного налога, но государство все равно боится перекладывать бремя совершения отчислений в страховые фонды на работников.

Финансовые документы и калькулятор. / pixabay.com

Действующая общая ставка взносов — 30% с зарплат: 22% идут в Пенсионный фонд, 5,1% в ФОМС и 2,9% в ФСС. При этом для взносов в ПФР и ФСС действует регрессия: если зарплата работника превышает установленный уровень, то ставки отчислений снижаются.

Сейчас Минэкономразвития и Минфин, по данным РБК и «Ведомостей», обсуждают налоговый маневр по схеме «21 на 21» — снижение общей ставки страховых взносов до 21% и одновременное повышение ставки НДС до 21%. Автором предложения, по некоторым данным, является новый министр экономики Маким Орешкин, а в Минфине хотя и поддерживают эту концепцию, но пока еще просчитывают все возможные последствия.

Идея радикального снижения отчислений в страховые фонды связана с тем, что в России слишком высокая нагрузка на фонд оплаты труда — а значит и на предприятия. В том числе и это тормозит экономический рост, поскольку у бизнеса не получается развиваться и привлекать на работу новых сотрудников, на них приходится выделять слишком большие ресурсы.

Но так как сокращение отчисление в страховые фонды повлечет естественное выпадение доходов, а их бюджеты уже сейчас сводятся с большим трудом (а Пенсионный фонд является хроническим получателем дотаций из федерального бюджета), необходимо одновременно повысить какой-то другой налог.

НДС тут — естественный кандидат. Этот налог — крупнейший, постоянно и стабильно возрастающий источник поступлений в федеральный бюджет. В 2016 году 34% от общих доходах бюджета пришлось на НДС, а к 2019 году, как ожидается, его доля возрастет до 39,5%. Так что если необходимо гарантированно увеличить поступления в бюджет, то имеет смысл в первую очередь обратить внимание именно на НДС.

Супермаркет. Продукты питания. / pixabay.com

К вероятным противникам «налогового маневра» можно причислить несколько ведомств. Во-первых, Министерство финансов может испугаться того, что с новыми ставками не удастся сокращать дефицит федерального бюджета. Во-вторых, социальный блок правительства, вполне вероятно, с большим подозрением будет относиться к сокращению «маркированных» доходов внебюджетных фондов. В-третьих, Центральный банк может негативно воспринять идею повышения НДС на 3%: повышение налога на потребление как минимум повысит инфляционные ожидания, что может помешать достижению цели заявленной ранее цели: рост цен на 4% по итогам 2017 года.