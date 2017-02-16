Топ новостей 16 февраля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Сергей Лавров впервые встретился с новым главой Госдепа США, в открытом правительстве предложили устроить тест-драйв «пакету Яровой», американские законотворцы решили запретить Трампу отменять санкции против России, Путин выразил обеспокоенность организацией Киевом терактов в России.
Лавров впервые встретился с новым госсекретарем США
В Бонне проходит первая встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги, нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В ходе встречи стороны обсудят двустороннее сотрудничество. Ожидается, что будет затронут вопрос антироссийских санкций, введенных США в связи с присоединением Крыма к России, которое Запад считает аннексией.
В открытом правительстве предложили отложить «пакет Яровой» до 2019 года
Экспертная группа под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова изучила инициативу об отмене «пакета Яровой» и предлагает вначале опробовать его в ходе пилотных проектов. Источник, близкий к экспертной группе, сообщил, что из-за этого сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года.
Конгресс США рассмотрит запрет Трампу отменять санкции против России
На рассмотрение Конгресса США внесен законопроект, оставляющий вопрос отмены санкций в отношении другого государства в исключительной компетенции высшего американского органа законодательной власти. В случае принятия законопроекта указы прежнего президента США Барака Обамы о введении и продлении санкций в отношении России получат силу законов – соответственно, отменить их без согласия Конгресса действующий американский президент Дональд Трамп не сможет.
Наш Трамп сломался. Несите другого.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 февраля 2017 г.
Путин выразил обеспокоенность попытками Киева организовать теракты в России
Москва обеспокоена попытками Киева организации террористической и диверсионной деятельности в России, заявил Владимир Путин: «Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна: сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить».
Марш памяти Немцова в Москве согласован с изменением маршрута
Московская мэрия согласовала заявку на проведение «Марша Немцова», но предложит организаторам внести изменения в маршрут демонстрации. Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил агентству, что по маршруту следования у мэрии есть свои предложения, которые будут озвучены позже, по мере принятия решения.
78% участников опроса ВЦИОМ выступили за введение визового режима с Белоруссией
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 78% участников которого высказались за введение визового режима с Белоруссией.
Большинство россиян выступили за введение виз с Белоруссиейhttps://t.co/Ad4LP4RLHA pic.twitter.com/qyvqkKiiPx— Лентач (@oldLentach) 16 февраля 2017 г.
Ну, НАЧАЛОСЬ!!! pic.twitter.com/pHxrtMaKey— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 16 февраля 2017 г.
На пост главы «Ростелекома» прочат сына Патрушева
Место главы компании «Ростелеком» Сергея Калугина в ближайшее время может занять Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сообщает источник. Сейчас Николай Патрушев является председателем правления и членом наблюдательного совета Россельхозбанка.
Брат Ким Чен Ына был отравлен всего за пять секунд
Для того, чтобы отравить Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, убийцам потребовалось всего пять секунд. Ранее сообщалось, что 13 февраля в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура к Ким Чен Наму подошла женщина, которая набросила ему на голову платок, пропитанный некоей жидкостью. Ким Чен Нам почувствовал жжение в глазах, сначала ему попытались оказать помощь в аэропорту, но вскоре решили отправить в больницу. По дороге брат северокорейского лидера скончался.
Максакову исключат из «Единой России»
«Единая Россия» исключит из своих рядов бывшего депутата Госдумы РФ Марию Максакову: «Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы».
Максакова в Думе исполняла гимн России под дулами автоматов. Пруф. pic.twitter.com/obRmmd13Bc— Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 16 февраля 2017 г.
https://t.co/QQNsMHii76 pic.twitter.com/ExYrnYDjRa— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 16 февраля 2017 г.
Лишь один из 19 российских спортсменов вернул отозванную медаль Олимпиады
После перепроверки проб участников Олимпийских игр 2008 и 2012 года дисциплинарная комиссия МОК лишила олимпийских медалей 19 российских легкоатлетов. Лишь один спортсмен вернул награду. Пока только Антон Кокорин — участник мужской эстафеты 4 по 400 м на Играх в Пекине 2008 года — выполнил требование МОК.