Топ новостей 16 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Сергей Лавров впервые встретился с новым главой Госдепа США, в открытом правительстве предложили устроить тест-драйв «пакету Яровой», американские законотворцы решили запретить Трампу отменять санкции против России, Путин выразил обеспокоенность организацией Киевом терактов в России.

В Бонне проходит первая встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги, нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В ходе встречи стороны обсудят двустороннее сотрудничество. Ожидается, что будет затронут вопрос антироссийских санкций, введенных США в связи с присоединением Крыма к России, которое Запад считает аннексией.

Жесткий диск для хранения данных. / pixabay.com

Экспертная группа под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова изучила инициативу об отмене «пакета Яровой» и предлагает вначале опробовать его в ходе пилотных проектов. Источник, близкий к экспертной группе, сообщил, что из-за этого сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года.

Барак Обама в супермаркете. / flickr.com

На рассмотрение Конгресса США внесен законопроект, оставляющий вопрос отмены санкций в отношении другого государства в исключительной компетенции высшего американского органа законодательной власти. В случае принятия законопроекта указы прежнего президента США Барака Обамы о введении и продлении санкций в отношении России получат силу законов – соответственно, отменить их без согласия Конгресса действующий американский президент Дональд Трамп не сможет.

Наш Трамп сломался. Несите другого. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 февраля 2017 г.

Украинская граница / Фото: telegraf.com.ua

Москва обеспокоена попытками Киева организации террористической и диверсионной деятельности в России, заявил Владимир Путин: «Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна: сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить».

Марш памяти Немцова.

Московская мэрия согласовала заявку на проведение «Марша Немцова», но предложит организаторам внести изменения в маршрут демонстрации. Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил агентству, что по маршруту следования у мэрии есть свои предложения, которые будут озвучены позже, по мере принятия решения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 78% участников которого высказались за введение визового режима с Белоруссией.

Дмитрий Патрушев / kremlin.ru

Место главы компании «Ростелеком» Сергея Калугина в ближайшее время может занять Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сообщает источник. Сейчас Николай Патрушев является председателем правления и членом наблюдательного совета Россельхозбанка.

Для того, чтобы отравить Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, убийцам потребовалось всего пять секунд. Ранее сообщалось, что 13 февраля в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура к Ким Чен Наму подошла женщина, которая набросила ему на голову платок, пропитанный некоей жидкостью. Ким Чен Нам почувствовал жжение в глазах, сначала ему попытались оказать помощь в аэропорту, но вскоре решили отправить в больницу. По дороге брат северокорейского лидера скончался.

Мария Максакова. / Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

«Единая Россия» исключит из своих рядов бывшего депутата Госдумы РФ Марию Максакову: «Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы».

Максакова в Думе исполняла гимн России под дулами автоматов. Пруф. pic.twitter.com/obRmmd13Bc — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 16 февраля 2017 г.

После перепроверки проб участников Олимпийских игр 2008 и 2012 года дисциплинарная комиссия МОК лишила олимпийских медалей 19 российских легкоатлетов. Лишь один спортсмен вернул награду. Пока только Антон Кокорин — участник мужской эстафеты 4 по 400 м на Играх в Пекине 2008 года — выполнил требование МОК.