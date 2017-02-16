Сроки реализации законов «пакета Яровой» могут быть сдвинуты, а сами требования к хранению информации могут быть скорректированы в соответствии с рекомендациями экспертной группы под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Перенос сроков реализации закона связан с предложением опробовать его для начала на пилотном проекте, чтобы иметь возможность оценить на практике проблемы и предстоящие затраты. Как сообщает газета «Ведомости», идею о пилотном проекте на сетях одного из операторов связи выдвинули в МТС.

Напомним, наименование «пакета Яровой» получил пакет законов, поправки в которые были внесены по предложению, исходящему от депутата Госдумы Ирины Яровой. Формально будучи антитеррористическими, эти поправки затронули широкий круг вопросов, в том числе и вопрос о хранении передаваемой по интернету информации.

В этой части закон теперь обязывает операторов связи с лета 2018 года в течение шести месяцев хранить все данные пользователей, включая скачанный трафик и почтовую переписку.

Экспертная рабочая группа федерального уровня обсуждает интернет-петицию об отмене "закона Яровой". Январь 2017 open.gov.ru

Эксперты открытого правительства, по данным газеты, рекомендуют провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения «пакета Яровой».

Они также высказали мнение о необходимости скорректировать требования к хранению информации, исключив из них необходимость хранения интернет-видео, IPTV и тому подобное. При этом эксперты отметили, что наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация.

Даже если сроки реализации законов из «пакета Яровой» будут перенесены, а требования в каких-то частях скорректированы, ситуации это существенно не улучшит, потому что плохи сами эти поправки в законодательство. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Иван Бегтин, специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, комментируя публикации СМИ.

«Да, видео и IP-видеотелефония составляют основной объем информации, передаваемой в Сети. Поэтому, безусловно, отказ от хранения таких видов информации приведет к значительному снижению издержек всех тех, кто под этот закон подпал. Это основное.

Что касается отсрочки до 2019 года, то понятно, зачем она нужна: для того, чтобы у операторов было больше возможности реализовать какие-то собственные проекты для хранения информации, а не прямо срочно на рынке покупать что-либо еще для этого. И, в принципе, эта отсрочка позволила бы им иметь некоторое "пространство", время для лоббирования смягчения закона.

Так что, думаю, сейчас выторговывают время, выторговывают возможность для реализации и выторговывают снижение масштабов применения. Но вообще, конечно, если быть честными, все это звучит примерно так:

– Мы у вас хотим выпить двадцать литров крови.

– Нет, двадцать литров крови нас убьет. Давайте вы у нас выпьете только два литра?

– Нет, два литра – это мало.

То есть, в любом случае, это абсолютно людоедский закон – людоедский сам по себе, в любой трактовке, и за обсуждениями масштабов его применения очень важно не забывать, что сам этот закон, даже при значительном снижении требований – это запредельное нарушение приватности граждан», – сказал Иван Бегтин.

Отвечая на вопрос, какие надежды в этой ситуации есть у производителей соответствующего оборудования, эксперт сказал:

«Надежда есть на разработку своих ЦОБов, Центров обработки данных. Уж не знаю, кто лоббировал этот закон о хранении информации, но думаю, что это могли быть компании-производители жестких дисков – Western Digital, или Hitachi, или кто-то еще (на российском рынке достаточно сильные позиции занимают пять производителей: Seagate, Western Digital, Hitachi, Samsung, Toshiba – прим. ред.). Потому что информацию надо где-то хранить.

Производство жестких дисков Robert Scoble

Стоимость жестких дисков, носителей информации, значительно выше, чем стоимость всего остального оборудования в этой сфере. А для реализации закона нужно огромное количество банков хранения информации, и оборудование для них не производится в России. То есть, огромные деньги будут потрачены на то, чтобы закупить кучу зарубежного оборудования. Прощай, импортозамещение!

Вот, собственно, как обстоят дела. Так что это абсолютно идиотская история, вокруг которой сейчас и разворачиваются все эти баталии.»

Говоря о том, каковы шансы на отсрочку реализации закона или сокращение его требований и существует ли вообще вероятность того, что закон отменят, эксперт пришел к выводу, что отсрочка еще возможна, однако отмена закона не является вероятной.

«Ну, шанс на отсрочку, может быть, и есть – вот бывают же вспышки на Солнце, например. То есть, если произойдет какая-то масштабная катастрофа, тогда реализация, наверно, может быть отсрочена. Но в остальном, конечно, совсем непохоже, чтобы события пошли таким путем.

Так что я бы не испытывал на этот счет особых надежд, в особенности по поводу возможной отмены закона. Может быть, чуть-чуть по нему еще поторгуются, но глобальных перемен, думаю, не будет. Нет, не похоже на это», – заключил Иван Бегтин.

По данным газеты «Ведомости», 17 февраля в правительстве пройдет совещание под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Предполагается, что на этом совещании и обсудят предложения открытого правительства по законам из «пакета Яровой».

Между тем «дочка» «Ростеха», Национальный центр информатизации, предлагает передать «Ростеху» контроль над хранением данных интернет-пользователей. В «Ростехе» при этом планируют использовать собственное «унифицированное решение», которое якобы позволит «оптимизировать хранение тяжелого трафика» и сократить затраты на хранение на 25-30%.