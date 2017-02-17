В Бонне прошла первая личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Эксперты считают, что после отставки советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна именно Тиллерсон стал «ответственным» за контакты с Россией — так что разговор двух министров мог задать вектор развития отношений двух стран на несколько лет вперед.

В самом начале встречи, которая прошла «на полях» саммита министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», Лавров заявил, что у России и США есть «множество вопросов», которые стороны могут обсудить, а также есть возможность определить параметры будущей совместной работы. Тиллерсон публично ответить Лаврову фактически не смог. Он успел поблагодарить своего российского коллегу, как его прервали и попросили журналистов выйти из помещения.

Госсекретарь, как пишет «Коммерсантъ», замешкался, и в образовавшейся паузе корреспондент агентства Associated Press Мэтт Ли спросил Сергея Лаврова, что тот думает по поводу «неразберихи» в Вашингтоне. Российский министр ответил, что не считает нужным «вмешиваться во внутренние дела других стран». Когда пресса удалилась, Рекс Тиллерсон продолжил свое приветственное слово.

Уже после встречи Лавров сказал, что обсуждал с Тиллерсоном возможную встречу президентов Путина и Трампа. «Мы подтвердили наличие общих и совпадающих интересов — прежде всего в том, что касается непримиримой борьбы с терроризмом, в контексте кризиса в Сирии и ситуации в других странах региона, где терроризм также пустил корни. Обсуждали ситуацию в Афганистане, на Украине. По всем этим направлениям наши американские партнеры заинтересованы подключиться к усилиям, которые предпринимаются для преодоления этих конфликтов»,— заявил Лавров, но уточнил, что более предметный что диалог по этим направлениям начнется, «как только команда в Госдепартаменте США и других ведомствах будет сформирована».

Также, по его словам, во время разговора не затрагивалась и судьба антироссийских санкций.

А Рекс Тиллерсон зачитал для сопровождающих его журналистов письменное заявление, в котором говорилось, что Соединенные Штаты намерены работать с Россией, если у сторон будут общие сферы для сотрудничества. Также он указал, что Москва должна придерживаться взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации на Украине. «Поскольку на данный момент мы ищем точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства согласно минским договоренностям, а также будет работать над деэскалацией насилия на Украине», — сказал госсекретарь.

Отметим, что Сергея Лаврова, который стал министром иностранных дел в 2004 году, Рекс Тиллерсон — пятый госсекретарь США. Но работать с ним от этого, по всей видимости, не проще, дело в том, что Тиллерсон не похож на обычного главу американского внешнеполитического ведомства.

Обычно Госдепартамент возглавляют или дипломаты, или политики, а Рекс Тиллерсон с 1975 года работал в нефтяной компании ExxonMobil и пришел на госслужбу с поста главы огромной корпорации. При этом уже в момент назначения он оказался в условиях конфликта с заметной частью сотрудников Госдепартамента. По американской традиции заметная часть руководства ведомства являются политическими назначенцами и, соответственно, уходят в отставку после истечения срока полномочий президента, который их назначил. Но вдобавок около тысячи сотрудников ведомства подписали так называемую депешу несогласия: в ней заявляется, что они готовы уволиться в любой момент, если Рекс Тиллерсон не заверит их, что администрация Трампа не будут запрещать въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.

Дональд Трамп даже не дал Рексу Тиллерсону назначить себе заместителя Эллиотта Абрамса из-за того, что в прошлом году тот критиковал будущего президента. То есть Тиллерсон, фактически, сейчас работает без бэк-офиса, что, безусловно, известно Лаврову. Так что первая встреча министров иностранных дел двух стран может быть и позволила им познакомиться, но привести к прорыву в отношениях таким образом не могла.