Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 февраля 2017, пятница, 19:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
17 февраля 2017, 16:57
Владимир Жириновский выборы Геннадий Зюганов Михаил Касьянов Михаил Прохоров
Андрей Щербаков

Выборы-2018. Проект «70/70». Часть 2

Дорога в полях. Выбор пути.
Дорога в полях. Выбор пути.
pixabay

Пришло время прогнозов относительно избирательной кампании 2018 года и возможностей, которыми будут располагать администраторы выборов, полагает политический обозреватель Андрей Щербаков. В беседе с «Полит.ру» он оценил перспективы избирательной кампании 2018 года с точки зрения вероятной явки и возможного распределения голосов.

«В первой части наших размышлений мы говорили о том, сколько человек должно прийти на выборы в рамках проекта «70/70», и сколько их гипотетически должно бы куда уйти. Во второй части приходит пора некоторой детализации всех этих умозрительных положений. И начать надо, по моему мнению, с того, чтобы конкретно проговорить, сколько голосов нужно получить кандидату № 1 в рамках той конструкции, которая может быть выстроена на предстоящих выборах.

Мы с вами приблизительно понимаем – посчитали в прошлый раз, – что таковых людей должно быть чуть больше 24 миллионов 700 тысяч. А складываться они могут из самых разных электоратов.

В прошлой же части мы показали и, как мне кажется, доказали, что кандидат № 1 может рассчитывать на 300 тысяч голосов избирателей КПРФ и приблизительно 2,5 миллиона голосов избирателей ЛДПР, которые уйдут от Жириновского. Таким образом, минус 2,5 миллиона мы имеем уже к началу нашего разговора.

На какие еще голоса из тех людей, которые пришли на выборы в декабре 2016 года, но проголосовали не за «Единую Россию», может рассчитывать системный кандидат? Думаю, что на голоса так называемых второстепенных партий, которые в сумме набрали довольно приличное количество голосов избирателей: «Пенсионеры за справедливость» – чуть менее миллиона, «Родина» – около 800 тысяч, «зеленые» и «Партия роста» в сумме – тоже около 800 тысяч. И таковых набегает что-то в районе 2,4 миллиона голосов.

Да, есть вопросы, связанные с «Партией роста», но я бы все же эту проблему не гиперболизировал. Поскольку «лицо» тех людей, которые голосовали за нее, настолько невнятное (в объективном смысле невнятное, не в качестве негативного эпитета), что можно предположить, будто они отдадут голоса за партию власти – точно так же, как они отдавали голоса за омбудсмена Бориса Титова, который с властью ассоциируется если не на 100%, то примерно на 90%.

Это была первая история. Вторая связана с тем, как будет вести себя избиратель «Справедливой России». Это очень интересно, но я не могу сказать, что на сегодняшний день можно со сколько-нибудь высокой долей вероятности спрогнозировать его поведение. Мы можем думать об этом только в рамках тех цифр, которые у нас есть, и тех инструментов, которыми располагаем, – то есть в рамках аналогий.

Вот смотрите: в 2011 году на выборах в Госдуму эсэры получают чуть меньше 8,7 миллиона голосов. Через полгода на выборах президента они получают уже чуть меньше 2,8 миллиона голосов. Обратите внимание, какой разрыв – показатель изменился в три раза! И в 2016 году на выборах в Госдуму они получили почти 3,3 миллиона голосов (строго говоря, 3,275 миллиона). 

Как распределятся эти голоса? Ну, едва ли они уменьшатся еще на две трети. Хотя мы этого абсолютно не знаем и можем только очень приблизительно догадываться. Но давайте будем считать, что эти голоса разделятся пополам. То есть, 1,6 миллиона голосов останется у «Справедливой России» и Миронова, а вторые 1,6 миллиона голосов перейдут к кандидату от партии власти. Допускаем мы такое? Да, допускаем. Обратите внимание: все остальные голоса, прежде всего – оставшиеся голоса либеральных избирателей – кандидату от партии власти могут быть отданы только с при каком-то очень большом допущении. Не рассматриваем такой вариант.

Теперь последовательно вычитаем. Из 24 миллионов 500 тысяч людей, которые проголосовали не за «Единую Россию», последовательно вычитаем: 2,5 миллиона избирателей Жириновского; 300 тысяч избирателей коммунистов; 2,4 миллиона голосов тех, что можно назвать «партиями второго ряда» и 1,6 миллиона избирателей «Справедливой России». Сколько получается? По моим подсчетам, что-то около 17,4 миллиона избирателей. Это то, что является относительно электоральным ядром кандидатов, не в прямую связанных с властью.

 
Дмитрий Медведев на пресс-конференции.

Внимательный и искушенный читатель поймает меня на том, что я несколько спрямляю ситуацию в своих целях. Потому что ничего не говорю о таком явлении, как избиратели партии «Коммунисты России». Не говорю сознательно, поскольку до конца ни я, ни, наверно, большинство специалистов не могут понять, кто такие избиратели «Коммунистов России». То ли это люди, которые плохо читают и не понимают, что КПРФ и КР – это не одно и то же? То ли это твердокаменные коммунисты, которым не нравится Зюганов, а нравятся какие-то непонятные радикалы без лица? То ли это, напротив, какие-то социал-демократы, которым совершенно не нравятся коммунисты, но еще больше не нравятся Миронов? Встать на любую из этих точек зрения можно с одинаковой легкостью. Точно так же, с равной легкостью тут можно и ошибиться.

Поэтому в отношении «Коммунистов России» и их 1,2 миллиона голосов, полученных на парламентских выборах, я бы посчитал, что голоса разделятся приблизительно на три равные части. Одна часть избирателей не придет на выборы; вторая проголосует за господина Сурайкина – скорее всего, он будет выдвигаться; и третья проголосует за кандидата № 1.

Таким образом, можем вычесть из 17,4 миллиона еще 800 тысяч голосов. Получается у нас тогда 16 миллионов 600 тысяч – и это то электоральное ядро всех кандидатов, кроме кандидата-победителя, которые на сегодняшний день никак не готовы голосовать за первое лицо на предстоящих выборах.

Но это – неполная цифра. Мы все это время анализировали людей, которые пришли на парламентские выборы, а, значит, придут на президентские. Это вольное допущение, поскольку известно, что в президентские выборы активность избирателей существенно выше, чем на парламентских. Более того, есть и другое допущение: помните, в самом начале первой части мы говорили о том, сколько всего людей должны в рамках проекта «70/70» прийти на избирательные участки? Напомню эту цифру: это 80 миллионов 250 тысяч человек. Мы с вами также помним, что на парламентские выборы 2016 года пришли 52 миллиона 700 922 человека. Таким образом, на избирательные участки в 2018 году должны прийти еще 27 миллионов 450 тысяч человек.

Берем эту цифру и раскладываем ее тупо по рейтингу. Это неправильно, варварски и дико, но у нас никакой другой возможности оценить расклад нет. Получаем 85% за кандидата № 1 и 15% – за всех остальных кандидатов.

На самом деле, думаю, цифры будут приблизительно 70 и 30, может быть, 75 и 25. Но это априорные представления, которые не подтверждены никакой социологией. Будем идти по самому легкому пути – где 85 и 15.

Вычисляем 15% от 27 миллионов 450 тысяч и получаем цифру, которая чуть превышает 4 миллиона. Теперь складываем две суммы: 16 миллионов 600 электорального ядра условной оппозиции и 4 миллиона 100 тысяч тех людей, которые не пришли на прошлые выборы, но, скорее всего, придут на следующие и проголосуют не так, как этого хотелось бы подавляющему большинству людей, администрирующих выборы.

Получаем 20 миллионов 700 тысяч человек. Вот цифра, вокруг которой мы должны достаточно серьезно и глубоко разговаривать дальше.

Для чего нам эта цифра нужна? Нужна она для того, чтобы понимать, какие существуют механизмы повышения явки в этой ситуации. Мы с вами помним, что в рамках проекта «70/70» лимит оппозиционных избирателей обозначен в 24 миллиона 700 тысяч. А у нас на сегодняшний момент (мы же с вами, условно говоря, конструируем выборы – что называется, почувствуй себя человеком, ответственным за свою страну) еще «висят» 4 миллиона человек, которые должны создать явку и легитимность первого лица – но которые в рамках этой явки могут проголосовать, в известном смысле, как угодно. И тут мы подходим к тому вопросу, который всегда интересует большинство читателей.

Их не очень интересует, кто победит; их не очень интересует, кто какое место займет, – их интересует, что же будет с либеральным кандидатом. Вот наконец мы готовы ответить на этот душещипательный вопрос.

Здесь у нас есть цифры двух порядков. Первое: сколько проголосовало либеральных избирателей в декабре 2016 года? Если сложить все цифры вместе, получится что-то в районе от 2 до 2,3 миллиона избирателей – в зависимости от того, какие партии и как считать. Ну, давайте возьмем самую крупную цифру – 2,3 миллиона. Это первая цифра, которой мы располагаем.

Есть и вторая – это число избирателей, которое голосовало на прошлых президентских выборах за Михаила Дмитриевича Прохорова. За Прохорова в прошлый раз проголосовали 5 миллионов 722 тысячи 508 человек.

 
Михаил Прохоров и президент России Владимир Путин. Фото:Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Занимаемся вычитанием и получаем: около 3,4 миллиона «прохоровских» избирателей, если понимать ситуацию буквально, то есть немного упрощать ее, на выборы в Госдуму 2016 году не пришли.

На самом деле, эта цифра больше. Потому что вы понимаете, что избиратели «Яблока» и Явлинского – это особые люди, которые едва ли придут на выборы голосовать за кого-то, кроме своих электоральных любимцев, и это не электорат Прохорова – эти электораты не пересекаются. То есть они не голосовали в 2012 году, но голосовали в 2016 году. Таким образом, мы получаем достаточно большую историю, связанную с тем, что у нас есть около 3,5 (а может быть, и 4) миллионов людей, которые в принципе на выборы ходили, и ходили не так давно, и у нас есть электоральный лаг в те же самые 4 миллиона людей, которые могут прийти на выборы – и при этом существенно не повлиять на арифметические параметры проекта «70/70».

О чем это говорит? Это говорит о том, что администраторы выборов обладают достаточно большой свободой в этой части истории. И им можно не только Касьянова с Явлинским запустить, но и сделать ставку на одного-двух либеральных кандидатов, которые в сумме должны взять те самые пресловутые 3-4 миллиона голосов и выполнить, что называется, свою часть электоральной задачи.

Конечно же, сразу возникает вопрос: а кто бы это мог быть? Что это за загадочные люди, которых выпустят на электоральное пространство, которые будут говорить некие речи, оппозиционные действующему порядку вещей (иначе нет никакого смысла их выставлять), и что с ними делать потом? Сложно ответить на этот вопрос, поскольку мы знаем ситуацию с Навальным, мы знаем приблизительно ситуацию с Ройзманом, который может быть использован в этих целях, но электоральный потенциал которого хорош только в той его части, где он ассоциируется со старой «Гражданской платформой», как мне кажется. Поскольку, если поговорить с екатеринбургскими достаточно независимыми кандидатами, оказывается, что они очень скептически оценивают шансы Ройзмана как политика, известного за пределами города Екатеринбурга. Да даже в Свердловской области они так их оценивают.

Опять-таки, нисколько не хочу показаться самым умным или сколько-нибудь лучше коллег представляющим себе историю, но констатирую: такая проблема есть.

Есть другая история – есть история с господином Гудковым-младшим, у которого, наряду с очевидными недостатками, есть и достоинства. Эти достоинства связаны с тем, что он – человек столичный, он – человек, готовый консолидировать определенную часть либерального электората. В отношении него серьезного негатива нет. Он позиционировался последовательно прозападно и, тем самым, интересен для тех 15-20% избирателей, которые мыслят так же или схожим образом.

Ну, и недостатков у кандидатуры господина Гудкова точно так же хватает. Это и семейный шлейф, это и идеологическая неопределенность. Это и, безусловно, необходимость занимать какую-то позицию в отношении других либеральных политиков.

Совершенно очевидно, что тот либеральный кандидат или те либеральные кандидаты, которые будут выставлены на этот раз, должны соответствовать ряду требований, одним из которых должно являться то, что, условно говоря, описывается фразой «Нас опять хотят обмануть, не дадим этому исполниться!» Просто так поставить условного господина Мамута или господина Винокурова можно, но это ничего не даст. Поскольку технология уже отработана, и все (или большая часть либералов) в курсе того, что происходит, так что будут воспринимать такое решение как очередную попытку манипуляций.

Поэтому остаемся с тем же, с чего начинали: существует достаточно большой объем неиспользованных голосов; существует достаточно большой объем электората, который готов прийти на выборы. Опасности с точки зрения достижения результата в рамках проекта «70/70» этот электорат не доставляет. Но существует не менее серьезная проблема с определением того, кем же этот человек может быть.

Ну, то есть это для нас с вами существует определенная проблема – полагаю, что те люди, которые занимаются администрированием выборов, уже приблизительно как-то понимают, кто это может быть. Ну, вот и посмотрим, как это будет на самом деле.

Заканчивая вторую часть наших размышлений, мы можем говорить о том, что при беглом анализе электорального поля создается впечатление, что стартовые позиции администраторов этого процесса достаточно крепки в части работы с непровластным электоратом. Этот электорат считываем, этот электорат конечен; этот электорат, в известном смысле, недостаточен, а, следовательно, некоторые агитационные интенции в отношении такого рода избирателя не только допустимы, но и уместны и даже необходимы – что может и должно привести к дополнительной легитимизации процесса и результатов выборов.

А дальше мы сталкиваемся с тем, с чем сталкивались с самого начала. В части работы с избирателями такого рода мы как-то понимаем, что надо делать. А что же делать с избирателями, которые должны отдать свои голоса за кандидата № 1? Сколько их? Где и откуда их брать? И вообще, возможно ли это?

Ну, попробуем ответить на эти вопросы, как сумеем, в третьей части наших рассуждений», – сказал Андрей Щербаков.

Продолжение следует

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Белый дом
В Белом доме опровергли привлечение Нацгвардии к облавам на нелегалов
Цистерны ЮКОСа
Арбитраж принял иск на 13 млрд долларов по делу ЮКОСа против России
Экскурсия в Исаакиевском соборе
В Москве допустили совместное использование Исаакия
Игорь Плотницкий и Александр Захарченко
В Кремле пожурили Захарченко за желание завоевать Донбасс
Виталий Мутко
Мутко назвал страшилкой фильм BBC о российских фанатах
19:40 В КНДР прокомментировали убийство брата Ким Чен Ына
19:39 Порошенко поговорил с Тиллерсоном о Донбассе
19:21 Сергей Лукьяненко рассказал о блокировке своей страницы на Facebook
19:17 В Белом доме опровергли привлечение Нацгвардии к облавам на нелегалов
19:05 СМИ оценили расходы бюджета на отдых Трампа

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Гамалея
Николай Федорович Гамалея
17 февраля 1859 года родился Николай Гамалея, основатель отечественной медицинской микробиологии.
18:59 Путин наградит уволенных губернаторов
18:38 Трамп мобилизует 100 тысяч солдат для выдворения нелегальных мигрантов
18:26 В Северной Осетии задержали четырех координаторов «групп смерти»
18:24 В Смольном удивились сообщениям о «несогласованной» передаче Исаакия
18:09 Ту-95 пролетели из России в Сирию и нанесли ракетные удары по Ракке
17:48 Советовавшего меньше питаться депутата посадили на прожиточный минимум
17:26 Домашний арест экс-главы «Русгидро» продлен на три месяца
17:14 Шойгу подвел итоги внезапной проверки ВКС РФ
17:12 Советник Путина обвинил президента ФРГ в участии в «нацистском путче в Киеве»
17:04 В Кремле рассказали о модели «идеального губернатора» по образу Собянина
17:03 Резидент «Сколково» защищает клиентов ВТБ24 при помощи биометрии
16:48 Арбитраж принял иск на 13 млрд долларов по делу ЮКОСа против России
16:28 В Москве допустили совместное использование Исаакия церковью и музеем
16:11 В Кремле пожурили Захарченко за желание завоевать Донбасс
16:01 Песков рассказал о самостоятельности российских СМИ
15:50 Мутко назвал страшилкой фильм BBC о российских фанатах
15:32 Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с Россией в Сирии
15:19 Сестру короля Испании признали невиновной по делу о налоговых махинациях
14:58 Норвегия предупредила о резком сокращении крупнейшего в мире фонда благосостояния
14:53 В Минюсте России захотели выдачи атаковавших Су-24 турок
14:45 Алексей Симонов прочитает русскую поэзию на Экономическом факультете МГУ
14:30 Чеченский батальон оставят в Сирии до августа
14:25 Южная Корея купила у «Лукойла» миллион баррелей нефти
14:08 В ЦБ назвали нормой укрепление курса рубля
14:02 Российская олимпийская чемпионка согласилась вернуть медаль
13:54 Новый метод исследования клеток превосходит по скорости роботизированные системы
13:49 Депутаты Госдумы весной отправятся на военные сборы
13:46 Европарламент проголосовал за создание армии ЕС
13:30 Захарченко пригрозил отвоевать весь Донбасс у Украины
13:06 Полтавченко вернул на доработку закон о запрете встреч с избирателями
12:53 Россиянин лишился прав на похожий на Google.com домен
12:47 Счетная палата США рекомендовала NASA продлить использование «Союзов»
12:32 В США назвали примитивной прослушку с российского разведкорабля
12:20 «Аэрофлот» признан самой мощной авиакомпанией в мире
12:12 Российские проверяющие будут подкладывать в аэропорты Египта муляжи бомб
12:04 Путин рассказал о достижении инфляцией психологической отметки
11:53 У Транькова и Волосожар родилась дочь
11:48 Патриарх Кирилл связал передачу Исаакиевского собора с юбилеем революции
11:41 Алексей Учитель переснимет фильм о Ермаке по требованию Минкульта
11:30 Ученые проверили эффективность средств от комаров
11:25 ЦБ выявил еще один способ отмывания денег
11:20 Навальный обжаловал новый приговор по «Кировлесу»
11:11 Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке
11:04 СМИ сообщили об убийстве брата главы КНДР из-за наследства отца
10:49 Секретарь горкома КПРФ решил выдвинуться в мэры Москвы
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.