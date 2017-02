«Коммерсантъ» в статье «Бонн вояж» пишет, что главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон при личной встрече обсудили все, кроме санкций.

Россия осваивает новые маршруты экспорта продовольствия, утверждается в статье «Питай Китай».

«Взыскатели начали поглощать»: Коллекторские агентства укрупняются слиянием.

РБК в статье «Другой агент для интервенций» пишет, что скупку валюты для Минфина могут передать от ЦБ Федеральному казначейству.

«Глава "Ростелекома" не берет телефон»: возможную смену руководителя госоператора связывают с его отказом одобрить сделку.

Эксперты подготовили предложения по повышению НДФЛ до 17%, утверждается в статье «Бюджет спасут физические лица».

«Известия» в статье «Банки больше не рождаются» обращают внимание на то, что за два года в России не появилось ни одного нового банка.

«Россия к лету погасит все долги СССР»: последний транш — Боснии и Герцеговине — будет выплачен в ближайшие месяцы.

«Старики стали реже бывать в поликлиниках»: но число госпитализаций среди пожилых людей выросло за пять лет на 7,5%.

«Газета.ru» в статье «Москва — Вашингтон: есть контакт» пишет о первой личной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Захару Прилепину нашли статью»: Прилепин готовит письмо Порошенко из-за возбуждения против него уголовного дела.

О том, почему Украина избавится от «Одноклассников» и «Вконтакте», написано в статье «Украина избавится от российских соцсетей».

The Economist: «Репродуктивные технологии. Редактирование генов, клоны и наука по созданию детей» (Reproductive technologies: Gene editing, clones and the science of making babies). Методы воспроизведения жизни неполовым путем множатся.

«Загрязнение океана: в осаде» (Ocean pollution: Entrenched). Вредные химикаты обнаружены в больших количествах в тех местах, которые казались нетронутой природой.

Bloomberg: «Кремль велел СМИ умерить превознесение Трампа» (Kremlin Tells Media to Cut Back on Fawning Trump Coverage). Кремль распорядился, чтобы государственные СМИ перестали превозносить американского президента Дональда Трампа. Это говорит о том, что среди российского руководства появились сомнения в дружелюбии новой американской администрации.

«Неуклюжая встреча Тиллерсона с Лавровым в рамках G-20» (Tillerson’s Awkward G-20 Meeting With Lavrov). Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Бонне.

The Wall Street Journal: «Мэттис отверг военное сотрудничество с Россией» (Mattis Rejects Military Collaboration With Russia). Министр обороны США Джим Мэттис отверг любое военное сотрудничество с Россией, после того как российский президент Владимир Путин призвал к более тесному сотрудничеству в сфере разведки.

«Дональд Трамп, защищаясь, обрушился на оппонентов и СМИ» (Donald Trump Defends Himself, Lashes Out at Opponents, Media). Президент США Дональд Трамп заявил, что его деятельность в Белом доме высокоэффективна.