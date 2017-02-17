В Кремле провели мероприятие совершенно нового формата: президент встретился с пятью бывшими губернаторами, все они ушли в отставку за последние две недели. Раньше про отправленных в отставку глав регионов вспоминали, только если они получали новые высокие посты — а тут их пригласили на встречу с президентом именно в качестве «бывших».

До этого все обратили внимание на изменения в церемонии отставок: раньше губернаторов вызывали в Москву и уведомляли о решении, теперь губернаторы сами заявляют об отставке у себя «дома».

Разница, понятно, не очень большая. Но зачем в Кремле решили приучить всех к вежливому и уважительному обращению с теми, кто покидает свой пост?