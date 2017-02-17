Зарубежное имущество российских олигархов. Геннадий Тимченко

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Геннадий Николаевич Тимченко – известный российский бизнесмен и общественный деятель, миллиардер. СМИ называют Тимченко близким президенту России Владимиру Путину человеком; сам бизнесмен подтверждает факт их личного знакомства, и президент упоминает его фамилию, когда говорит о своих друзьях.

В марте 2008 года Тимченко занял 462 строку в списке самых богатых людей планеты американского журнала Forbes, оценившего его состояние на тот момент в 2,5 млрд долларов. В мае того же года Forbes поставил его на 44-ю строку в списке ста богатейших бизнесменов России. В этом списке он постепенно поднимался, и последние три года держится в десятке: в 2014 году был на шестой позиции (15,3 млрд долларов), в 2015 году – на девятой (10,7 млрд долларов), по итогам 2016 года оказался пятым с 11,4 млрд долларов.

С введением антироссийских санкций в 2014 году положение Тимченко осложнилось. Напомним, указом от 20 марта 2014 года президент США Барак Обама ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов. В их числе оказался и Геннадий Тимченко. Эти санкции блокируют активы на территории США, а также запрещают гражданам США иметь дело с Тимченко.

В интервью информационному агентству ИТАР-ТАСС в начале августа 2014 года предприниматель изъявил готовность отдать свои активы государству и заявил, что готов отдать имущество даже просто на благотворительность, так как обсуждал ситуацию с женой и оба пришли к выводу, что им «миллиарды не нужны».

В том же году, по данным ТАСС, Тимченко продал свои доли в компаниях: Gunvor International B.V. (одна из крупнейших международных трейдинговых групп; Тимченко владел 43,5% ее акций) и ее дочерних фирмах; «Русское море» (30%); ООО «Авиа групп» (70%, владеет бизнес-терминалом в аэропорту «Шереметьево»); ООО «Авиа групп норд» (74%, владеет бизнес-терминалом в аэропорту «Пулково»); финском авиаперевозчике Airfix Aviation Oy (– 99%); нефтяном трейдере IPP Oil Products (50%); шведском производителе и торговце древесиной Rorvik Timber (50%).

Интересно, что Тимченко продал акции Gunvor своему партнеру Торбьорну Торнквисту 19 марта 2014 года, то есть, за день до того, как на него были наложены санкции. По крайней мере, об этом заявил официальный представитель Тимченко. Аналитики, опрошенные интернет-изданием «Газета.ру», называли эту сделку мнимой и расценивали ее как инструмент обеспечения сохранности активов, позволяющий Тимченко не быть заложником ситуации.

Логотип компании Gunvor. / caspianbarrel.org

Большинством активов Тимченко сейчас владеет через Volga Group, отмечает ТАСС. Эта группа специализируется на вкладах в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. В опубликованной журналом Forbes в 2012 году финансовой отчетности других собственников у группы не указывалось.

В декабре 2015 года Forbes сообщал, что люксембургская Volga Group переведена в Россию и что владельцем 99,99% ООО «Волга Груп» является сам Тимченко (еще 0,01% принадлежит ООО «Волга груп холдинг»). Ранее этими долями владели зарегистрированная на Кипре Volga Resources Ltd и люксембургская VRN Sarl. Представитель Тимченко Антон Куревин подтвердил тогда перевод группы в Россию, назвав его «важным шагом в реализации стратегии деофшоризации». По его словам, в перспективе другие активы Тимченко тоже будут оформлены на российские компании.

В России через группу Тимченко принадлежат:

акции газового концерна НОВАТЭК (23,5%),

угледобывающей компании «Колмар»,

акции «Сибура» (32,5%),

группы СТГ (63%)

и акции крупнейшего частного железнодорожного нефтеперевозчика «Трансойл» (80%).

Помимо же российских активов он в настоящее время владеет 49,1% акций компании SOVAG (это немецкая страховая компания, сформированная на базе «Черноморско-Балтийского страхового общества», которое обеспечивало страховые интересы еще советской внешней торговли) и 50% акций Хартвалл Арена (Hartwall Arena, или, как называют ее в финской прессе, Helsinki-areena – это хоккейная арена в Хельсинки, используется постоянно и как спортивное сооружение, и как концертная площадка; вторые 50% ее принадлежат братьям Аркадию и Борису Ротенбергам).

Кроме того, Геннадию Тимченко и его жене Елене принадлежит ряд объектов недвижимости. Точное их число неизвестно, однако, как утверждала газета «Ведомости» в 2013 году, Тимченко принадлежит владение в Колоньи (кантон Женева, Швейцария), которое состоит из земельного участка размером чуть больше 1 га, дома площадью в 341 кв.метров и подземного сооружения площадью 372 кв. метров. По данным земельного регистра кантона Женева, цена владения составляет 18,4 млн франков.

В разные годы, по данным издания, Тимченко также владели, помимо квартиры в центре Москвы, двумя отелями во Франции.

8 февраля 2017 года Тимченко признал, что является совладельцем китайского хоккейного клуба. Речь идет о клубе Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. По оценке Тимченко, развитие коммерческой составляющей в данном случае сулит большие перспективы.

Хоккейная комана "Куньлунь Ред Стар", Пекин. / khl.ru

«Если нам удастся добиться интересных результатов и развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей», — приводит информационное агентство РБК слова Тимченко.

ХК «Куньлунь Ред Стар» стал первым в Китае клубом, выступающий в КХЛ. Решение о его приеме в чемпионат было принято в 2016 году, а договор о праве на участие в первенстве был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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