Новость дня

Таможенники Приморья начали выдавать ПТС владельцам задержанных на таможне подержанных иномарок, не оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за огромного количества скопившихся машин таможенное управление Владивостока в ближайшие три дня перейдет на 12-часовой режим работы.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ранее обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – вице-премьеру Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Губернатор заявил, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья.

Требование об обязательном оснащении автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» при постановке на учет в России вступило в силу 1 января 2017 года. Из-за этого в январе на таможенных пунктах Дальнего Востока были задержаны почти 800 автомобилей. С тех пор ситуация только ухудшалась. К середине февраля около тысячи не оборудованных ГЛОНАССОМ машин скопилось на таможенных складах в Приморье, еще порядка 400 — в Японии.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 15 февраля поручил вице-премьерам Дмитрию Рогозину и Юрию Трутневу решить возникшую проблему. На 19 февраля во Владивостоке намечен митинг за отмену запрета на выдачу таможенными органами паспорта транспортного средства (ПТС) для подержанных автомобилей без установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Антиновость дня

В Тверской области отец 24 приемных детей Эдуард Косиковский потребовал извинений от телеведущего Владимира Соловьева, заявившего в прямом эфире на радио, что приемные семьи занимаются фермерством по выращиванию детей.

«Он мне в душу залез своими словами. Можно ли заставить его извиниться?» — заявил Косиковский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проблемам приемных семей.

Всего у Эдуарда Косиковского 28 детей, часть из которых уже взрослые. Он является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей».

Непонятная новость дня

Алтайский край оказался самым «безумным» из российских регионов в составленном Лайф рейтинге психического здоровья страны. Статистику о душевном здоровье россиян предоставили Минздрав и Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Учитывалось, сколько на 100 тысяч жителей региона приходится человек, стоящих на учете в психдиспансерах с различными диагнозами.

Рисунок граффити на старом заводе.

В топ-5 лидеров карты безумия России помимо Алтая вошли Чукотка и ЯНАО, а также Пермский и Красноярский края. В европейской части России «безумнее» прочих оказались Тверская и Ивановская области.

Наименее «сумасшедшими» названы Москва (как ни странно) и кавказские республики - Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня, оказавшаяся абсолютным лидером рейтинга по психическому здоровью населения.

Ассорти

В Нижегородской области на заводе «Красное Сормово» в марте 2017 года состоится закладка нового круизного лайнера. Завод получил заказ на строительство 140-метрового четырехпалубного пассажирского круизного судна типа «река-море» нового российского проекта PV300VD.

Судно класса река-море.

Это уже второй лайнер такого типа: первый был заложен в августе 2016 года в Астрахани на заводе «Лотос».

Согласно контракту, лайнер должен быть передан заказчику - судоходной компании «Водоход» - до 1 февраля 2020 года. Предполагается, что оператор будет использовать его в туристических целях на Европейской части РФ.

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В Якутии полиция обнаружила и изъяла находившиеся в незаконном обороте слитки природного золота, стоимость которых превышает 5,5 млн рублей.

При досмотре междугороднего такси в ходе реализации оперативной информации полицейские обнаружили под пассажирским сиденьем два слитка природного золота общим весом более 1,8 кг и стоимостью более 3,6 млн рублей. Еще одна партия природного золота весом около 900 грамм также была изъята при досмотре легковой машины. Его стоимость составляет около 2 млн рублей.

В совершении хищения подозреваются пятеро работников одной из золотодобывающих организаций. Судом избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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В Поморье объявили конкурс на лучшее имя для крупнейшего из найденных в Европе алмаза. Он был добыт в Архангельской области на алмазном месторождении имени Гриба, поэтому среди первых поступивших предложений фигурирует вариант «Звезда Архангельска».

Алмаз весом в 181,68 карат стал четвертым по величине из всех алмазов, добытых в России. Первые три были найдены на месторождениях в Якутии.

Интересно, что шесть из одиннадцати крупнейших алмазов, добытых на территории России, были найдены при советской власти и имели соответствующие названия. В 1991 году появились «Свободная Россия» и «Премьер». Найденный в 2000 году алмаз решили назвать «Хоккеист Анатолий Фирсов». «Творец» был обнаружен в 2004 году. В 2012 году нашли еще один алмаз - весом в 158,2 карата.