В Южной Корее арестовали Ли Чжэ Ёна, де-факто возглавляющего компанию Samsung. Поводом к аресту, среди прочего, послужили обвинения в коррупционных связях с правительством.

BBC пишет, что эта история связана с политическим скандалом, который привел к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе в декабре 2016 г. Samsung обвиняют в том, что он давал деньги неправительственным фондам, которыми управляла подруга президента Чхве Сун Силь, а правительство в обмен на это оказывало ему покровительство. Ли Чжэ Ён отрицает причастность к каким-либо противоправным махинациям.

Впервые Ли Чжэ Ёна допросили еще в январе, однако до ареста тогда дело не дошло. На этой неделе был новый допрос, после чего Ли Чжэ Ёна арестовали, и суд заявил, что у него появились новые обвинения, в свете которых арест необходим. Расположение правительства, комментирует BBC, было нужно Ли Чжэ Ёну, чтобы закрепить за собой управление корпорацией, которую он сейчас фактически возглавляет, заменяя своего больного отца. Для облегчения перехода власти корпорацию нужно сильно реформировать, и здесь правительственная поддержка очень полезна.

Производство на заводе Самсунг.

Financial Times пишет об аресте Ли Чжэ Ёна как о симптоме расширения коррупционного разбирательства. Для корпорации это тяжелый удар. Ли Чжэ Ён – пока наиболее видный представитель бизнес-элиты, который оказался вовлечен в нынешний околополитический скандал. В свою очередь, для Samsung это первый за его 79-летнюю историю случай ареста руководства. Это может привести к образованию вакуума на руководящей позиции. Также это может повлиять на стратегические решения, инвестиции и приобретения.

FT отмечает, что арест Ли Чжэ Ёна приветствует южнокорейская оппозиция, которая считает, что это заставит Samsung «порвать со своим небезупречным прошлым», а также станет показательным примером для других бизнесов, склонных заигрывать с правительством. Значение «Самсунга» для Южной Кореи в том, что продукция этой корпорации проникла почти во все сферы жизни граждан. Кроме того, она обеспечивает 20% экономики страны.

В заключение автор отмечает, что предыдущий руководитель Samsung дважды обвинялся в финансовых преступлениях, однако ни разу не был задержан. В обоих случаях сначала откладывалось задержание, а потом президентским распоряжением снималось обвинение. Сейчас у следствия в распоряжении менее двух недель, чтобы найти свидетельства, которые бы подкрепили обвинения против Ли Чжэ Ёна.

NY Times, ссылаясь на аналитиков, пишет, что арест главы Samsung представляет собой испытание для относительно молодой демократии и ее судебной системы. Вопрос в том, сможет ли эта демократия справиться с преступлениями, совершаемыми элитой, и устоять в конфронтации с чеболями. Также автор отмечает, что южнокорейская общественность устала от коррупционных скандалов, чем объясняется массовость протестов против руководства страны.

Демонстрация в Сеуле против коррупции.

Поэтому, объясняет автор, новости об аресте Ли Чжэ Ёна многие восприняли с радостью. Правда, по-прежнему остается вероятность, что даже если Ли Чжэ Ён будет признан виновным, то его могут оставить безнаказанным. В этом смысле уже сам факт ареста можно, по мнению автора, считать успехом правосудия.