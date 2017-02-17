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17 февраля 2017, 20:05
патриарх Кирилл РПЦ Санкт-Петербург
Симон Жаворонков

Исаакий и депутатские встречи

Автобус едет на митинг.
Автобус едет на митинг.
pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отклонил закон о приравнивании депутатских встреч к митингам. Об этом 17 февраля на заседании комитета по законодательству городского парламента представитель губернатора Юрий Шестериков. «Губернатор возвратил закон без подписания, — сообщил Шестериков. — В целом он согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект».

Губернатор считает, что без предварительного уведомления депутаты могут проводить публичные встречи с числом участников до 100 человек. Но только в заранее согласованных местах. Сейчас действует перечень из 5 мест, где можно проводить митинги, в том числе — Марсово поле. Этот список можно скорректировать или дополнить, рассказал Шестериков.

Далеко не все парламентарии остались довольны формулировкой, с которой губернатор отклонил закон. «Это формализует деятельность депутатов», — заявил член фракции «Партии роста» Сергей Трохманенко.

Напомним, что законопроект о том, чтобы приравнять встречи с избирателями к митингам и согласовывать их с администрацией города, был утвержден Заксобранием 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России», которые посчитали, что оппозиционные парламентарии грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Так как представители «Единой России» занимают 36 мест из 50, проблем с приятием закона не было.

 
Несанкционированный митинг на Марсовом поле. / YouTube.com

Вообще вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ вызывает так много споров, что в дискуссию вынужден был вмешаться патриарх. По мнению Кирилла, «передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа». «Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворение согласия и взаимного прощения»,— сказал патриарх Кирилл.

Также предстоятель РПЦ пообещал, что вход в храм будет бесплатным и для верующих, и для туристов. «Гарантировано свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника»,— заявил он.

При этом сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за проход на колоннаду Исаакиевского собора, откуда открывается красивый вид на Петербург. «По нашим подсчетам, этих средств полностью хватит на обеспечение текущих ремонтно-реставрационных работ в тех объемах, в каких они осуществлялись за последние десять лет», — сказал патриарх.

По мнению патриарха, возможную передачу Исаакиевского собора РПЦ сейчас пытаются использовать исключительно в политических целях. «Создается впечатление, что сегодня тема передачи Исаакиевского собора волнует не столько доброжелательных критиков возможной передачи, сколько тех, кто пытается тему передачи использовать исключительно в политических целях. Я попрошу всех — и власть имущих, и общественность, и народ наш именно так воспринимать эти протестные действия», — сказал он.

 
Исаакиевский собор. / pixabay.com

Напомним, о том, что Исаакиевский собор необходимо в рамках реституции вернуть РПЦ речь зашла еще в 2016 году, но о намерении властей Санкт-Петербурга все-таки передать комплекс церкви, сохранив при этом его музейную функцию, стало известно 10 января. Многие петербуржцы против инициативы, из-за чего в городе уже более месяца постоянно проходят акции как сторонников, так и противников передачи Исаакия РПЦ.

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