Топ новостей 17 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин прокомментировал отставки губернаторов, телеканал BBC показал фильм о «буйных» российских фанатах, Европарламент одобрил создание армии ЕС.

Губернаторы в отставке на встрече в Кремле.

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние отставки руководителей пяти регионов. Глава государства заявил: «Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы».

Путин назвал смену 5 губернаторов за 2 недели естественным процессом. А смену нацлидера раз в 18 лет — не назвалhttps://t.co/z69ztxjeMJ — Znak.com (@znak_com) 17 февраля 2017 г.

Британский телеканал BBC пытается дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который примет Россия. С таким заявлением выступило посольство РФ в Великобритании после того, как телеканал показал документальный фильм «Армия российских хулиганов». В фильме использованы кадры столкновений на чемпионате Европы по футболу 2016 года между российскими и британскими фанатами, результатом которых стали травмы десятков человек, а двое впали в кому.

Европарламент.

Члены Европарламента проголосовали за принятие резолюции о создании единой общеевропейской армии. Резолюцию, предложенную бывшим премьер-министром Ги Верхофстадтом, поддержали 282 члена Европарламента, 269 депутатов проголосовали против, 83 воздержались.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит «новый исчерпывающий указ для защиты американцев». О содержании указа Трамп умолчал, однако отметил, что текст документа «адаптирован» с учетом решения суда, который ранее приостановил действие предыдущего миграционного указа американского лидера. При этом Трамп пообещал, что его правительство «будет одним из лучших в истории США».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что военное сотрудничество России и США возможно исключительно при выполнении одного условия: признание Москвой как факта, что «не вся сирийская оппозиция – террористы», утверждает дипломатический источник.

Гаубица ВС ДНР.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности завоевать всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины: «Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным».

Центробанк обратился к банковскому сектору с просьбой внимательнее проверять переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара, поскольку подозревает, что эти контракты могут использоваться для отмывания денег.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил на заседании Высшего церковного совета, что возвращение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ должно стать «символом примирения нашего народа». Предстоятель РПЦ подчеркнул, что собор передают церкви в год столетия революции 1917 года: «Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит».

Муляж бомбы.

Правительство России утвердило предварительный протокол о сотрудничестве с Египтом, который предполагает, что российские специалисты смогут устраивать проверки безопасности в египетских аэропортах. В частности, предполагается использовать «тест-предметы (муляжи самодельных взрывных устройств) российского производства» и «тест-объекты (условных нарушителей)».

Защита политика Алексея Навального подала кассационную жалобу на приговор кировского райсуда по повторному делу о хищениях в «Кировлесе».