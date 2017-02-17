Топ новостей 17 февраля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин прокомментировал отставки губернаторов, телеканал BBC показал фильм о «буйных» российских фанатах, Европарламент одобрил создание армии ЕС.
Владимир Путин прокомментировал отставки губернаторов
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние отставки руководителей пяти регионов. Глава государства заявил: «Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы».
Путин назвал смену 5 губернаторов за 2 недели естественным процессом. А смену нацлидера раз в 18 лет — не назвалhttps://t.co/z69ztxjeMJ— Znak.com (@znak_com) 17 февраля 2017 г.
Посольство РФ в Британии обвинило BBC в дискредитации ЧМ-2018
Британский телеканал BBC пытается дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который примет Россия. С таким заявлением выступило посольство РФ в Великобритании после того, как телеканал показал документальный фильм «Армия российских хулиганов». В фильме использованы кадры столкновений на чемпионате Европы по футболу 2016 года между российскими и британскими фанатами, результатом которых стали травмы десятков человек, а двое впали в кому.
Европарламент проголосовал за создание армии ЕС
Члены Европарламента проголосовали за принятие резолюции о создании единой общеевропейской армии. Резолюцию, предложенную бывшим премьер-министром Ги Верхофстадтом, поддержали 282 члена Европарламента, 269 депутатов проголосовали против, 83 воздержались.
Очередные успехи российской дипломатии:— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 17 февраля 2017 г.
https://t.co/tgEKfN2VZL
Трамп анонсировал «новый исчерпывающий указ для защиты американцев»
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит «новый исчерпывающий указ для защиты американцев». О содержании указа Трамп умолчал, однако отметил, что текст документа «адаптирован» с учетом решения суда, который ранее приостановил действие предыдущего миграционного указа американского лидера. При этом Трамп пообещал, что его правительство «будет одним из лучших в истории США».
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с Россией в Сирии
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что военное сотрудничество России и США возможно исключительно при выполнении одного условия: признание Москвой как факта, что «не вся сирийская оппозиция – террористы», утверждает дипломатический источник.
Захарченко пригрозил отвоевать весь Донбасс у Украины
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности завоевать всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины: «Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным».
ЦБ выявил еще один способ отмывания денег
Центробанк обратился к банковскому сектору с просьбой внимательнее проверять переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара, поскольку подозревает, что эти контракты могут использоваться для отмывания денег.
Патриарх Кирилл связал передачу Исаакиевского собора с юбилеем революции
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил на заседании Высшего церковного совета, что возвращение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ должно стать «символом примирения нашего народа». Предстоятель РПЦ подчеркнул, что собор передают церкви в год столетия революции 1917 года: «Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит».
Российские проверяющие будут подкладывать в аэропорты Египта муляжи бомб
Правительство России утвердило предварительный протокол о сотрудничестве с Египтом, который предполагает, что российские специалисты смогут устраивать проверки безопасности в египетских аэропортах. В частности, предполагается использовать «тест-предметы (муляжи самодельных взрывных устройств) российского производства» и «тест-объекты (условных нарушителей)».
Навальный обжаловал новый приговор по «Кировлесу»
Защита политика Алексея Навального подала кассационную жалобу на приговор кировского райсуда по повторному делу о хищениях в «Кировлесе».
Сегодня мы обжаловали приговор, а вчера "Диссернет" проверил его на плагиат https://t.co/5bV50PQMMd— Alexey Navalny (@navalny) 17 февраля 2017 г.