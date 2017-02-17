«Роснефть» и «Транснефть»нашли компромисс

Компания «Роснефть» отказалась от иска к «Транснефти» по поводу условий договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год. Соответствующее заявление «Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы.

«Спор двух хозяйствующих субъектов - «Роснефть» и «Транснефть» - по вопросу согласования условий транспортировки нефти урегулирован в досудебном порядке в ходе переговоров. Достигнута договоренность о снижении нормативов потерь», — заявил представитель НК.

Как пояснили "Ленте.Ру", «текущий норматив остается тем же, но существует обязательства по снижению нормативов, которое должно быть выполнено за счет модернизации трубопроводной системы до 2020 года». «Нельзя сказать, что договор о транспортировке нефти "Роснефтью" был заключен на условиях "Транснефти"», - сказал источник.

Напомним, иск к «Транснефти» по поводу заключения договора на транспортировку нефти в 2017 году «Роснефть» направила в арбитраж в конце 2016 года. Рассмотрение иска было назначено на 3 марта, причем суд запретил ответчику отказывать «Роснефти» в транспортировке нефти до тех пор.

Осложнение отношений между компаниями связано с технологическими потерями в системе магистральных нефтепроводов. Эту проблему компании пытаются решить с 2014 года. «Транснефть» при этом руководствуется методикой, утвержденной Минэнерго, а «Роснефть» считает ее несовершенной, так как потери получаются значительными и, по мнению компании, остаются на балансе «Транснефти».

«Роснефть» и «Транснефть» взаимодействуют по целому ряду важных проектов и продолжают конструктивное сотрудничество в интересах акционеров обеих компаний и российской нефтяной отрасли.