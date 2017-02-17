Президиум Верховного суда 22 февраля пересмотрит приговор Ильдару Дадину, который был первым приговорен к реальному сроку по введенный в 2014 году в Уголовной кодекс статье 212.1 («Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, шествия...»). 10 февраля Конституционный суд согласился с доводами Дадина о том, что статья УК, по которой он осужден на 2,5 года, применена в его деле с нарушениями Конституции. Но, несмотря ни на что, отменять саму статью пока никто не спешит.

Конституционный суд, напомним, установил: дело Дадина необходимо пересмотреть в первую очередь потому, что дело против него было возбуждено до вступления в законную силу решений о его привлечении к административной ответственности, а приговор был вынесен на основании доказательств из материалов дел об административных правонарушениях, полученных без участия защитника.

Ильдар Дадин Николай Левшиц

Но также Конституционный суд обратил внимание на то, что привлекать к уголовной ответственности за неоднократные нарушения порядка проведения митингов можно лишь в случае реального причинения вреда или угрозы общественной безопасности. Но отменять эту статью КС отказался, хотя и имеет на это право: судьи считают, что статья имеет профилактическую оправданность.

Также Конституционный суд мог дать указание законодателю исправить статью, но и этого сделано не было. В решении КС говорится лишь, что «законодатель правомочен» поправить статью 212.1 УК. Изменения должны касаться уточнения оснований, по которым можно привлечь к уголовной ответственности за предусмотренные статьей преступления, и мер наказания за совершение деяния. В соответствии со ст. 80 закона «О Конституционном суде» правительство в течение полугода после публикации постановления КС должно внести в Госдуму проект закона, направленный на устранение не соответствующих Конституции положений.

Но исправлять статью пока, как выясняется, никто не спешит. В Министерстве юстиции, которое могло бы подготовить соответствующий законопроект, заявили «Коммерсанту», что ведомство подготовит поправки только в случае поручения правительства. В Госдуме считают, что «комплексный подход к решению вопроса» должен остаться за правительством. Глава комитета по законодательству Павел Крашенинников объяснил изданию, что в том числе и для этого у правительства есть «правоохранительные органы и Минюст — достаточно профессиональные». Иными словами, депутаты готовы присоединиться к уточнению формулировки статьи только после того, как поправки разработает и внесет в Думу правительство. При этом господин Крашенинников подчеркнул, что «решения КС нужно уважать».

Правозащитники опасаются, что компромиссная позиция Конституционного суда приведет к тому, что формулировка статьи 212.1 будет уточнена, но в целом конструкция останется той же самой. «Мы ожидали более резкого решения. Скорее всего, статью изменят, она в самом деле скандальная», — сказал Валерий Борщев. «Год назад уполномоченный по правам человека Элла Памфилова (сейчас она возглавила ЦИК) написала, что статья не соответствует Конституции. Большинство юристов также считают, что статья 212.1 противоречит Конституции. Наказание несоразмерно совершаемому поступку»,— отметил он.