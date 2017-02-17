Wall Street Journal начал развивать тему конфронтации между американской разведкой и американским правительством. Ссылаясь на анонимные источники, авторы сообщают, что спецслужбы утаивают чувствительную информацию от президента США Дональда Трампа, потому что опасаются, что эта информация может быть рассекречена или использована неправильно. Это, комментируют авторы, - очередной признак глубокого недоверия между разведкой и президентской администрацией, в которое большой вклад сделала история о связях между командой Трампа и российским правительством.

Трамп не остается в долгу и встречно обвиняет спецслужбы в том, что они нарочно сливают в общественное поле компрометирующую информацию, чтобы подорвать к нему доверие. В частности, он раскритиковал разведку за обнародование информации о переговорах своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом. По его словам, это была секретная информация, которую нельзя делать публичной.

Помимо скрывания информации, разведка также решила не делиться с Трампом источниками и методами, которые используются для сбора информации, особенно когда речь идет наблюдением за иностранными правительствами. Авторы оговаривают, что спецслужбы и раньше иногда не раскрывали часть информации президенту и конгрессу. Например, бывали случаи, когда передавали только содержание, но скрывали источник (чтобы обеспечить ему безопасность). Во всех таких случаях причины сокрытия могли быть разными, но никогда не было речи о сомнениях в лояльности правительства.

WSJ оговаривает, что неизвестно, сколько раз спецслужбы утаивали информацию от Трампа. По словам источников, скрытая информация ни разу не касалась угроз безопасности. Тем не менее, конфликт между Белым домом и разведкой имеет место и усиливается.

Вертолет президента США перед Белым домом.

Чуть раньше WSJ написал о том, что ФБР допросило Флинна еще в январе, после того как от администрации президента поступило заявление, что Флинн не обсуждал с российским послом санкции до инаугурации Трампа. По поступившей от анонимных источников информации, у разведки уже тогда были перехваченные телефонные переговоры, и она знала их содержание.

Британское издание Telegraph пишет, что Трамп объявил своим спецслужбам войну, назвав их поведение «антиамериканским». Это произошло после того, как они обнародовали информацию о переговорах Флинна. Авторы отмечают, что это перекликается с более ранней историей, когда в публичное пространство был выведен «компромат на Трампа», который британская разведка передала американской. Обсуждение этого сюжета пришлось на первые недели пребывания Трампа в должности президента.

Также авторы отмечают, что российский президент Владимир Путин, вероятно, сейчас испытывает нового американского президента. На эту мысль их наводят сообщения о том, что у восточного побережья США был замечен российский корабль-разведчик; что Россия разместила крылатую ракету, нарушая соглашение о контроле над ядерными вооружениями; что российский самолет пролетел слишком близко к американскому военному кораблю.