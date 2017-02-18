В пятницу портал «Лайф» сообщил, что в столичном метрополитене с апреля этого года планируется реорганизация. В частности, будет упразднена должность дежурных у эскалаторов, как следствие, 2 тысячи сотрудников, большинство из которых — женщины пенсионного и предпенсионного возраста, будут либо сокращены, либо переведены на другие должности.

Сейчас в их обязанности входит контроль за безопасностью пассажиров: они сидят в стеклянным будках у эскалаторов и следят за происходящим, а в случае происшествия останавливают работу установки. По информации издания, после реорганизации на смену привычным глазу неизменным бабушкам, которые не дают справки, придут слесари эскалаторной службы подземки, занимать посты у эскалаторов и следить за их работой они будут в то время, когда не заняты ремонтом.

Позже «Газета.ru» привела сообщение пресс-службы метро, поспешившей уточнить, что служба контроля за эскалаторами останется, но будут перераспределены обязанности сотрудников. В результате надзор за эскалаторами ляжет на специалистов более широкого профиля. В данном случае речь как раз о слесарях, которые к тому же «способны оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах», сообщается также, что контроль за работой эскалаторов будет вестись не только специальным человеком у эскалатора, но и через систему видеонаблюдения.

«При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика. Функционал работников в часы работы метрополитена для пассажиров останется прежним и будет меняться только в ночное время», — приводит издание сообщение пресс-службы.

Отмечается, что тем сотрудникам, которые в настоящее время работают дежурными эскалаторов, будет предложена альтернатива: новая должность слесаря-электрика или другая вакансия в Московском метрополитене в зависимости от пожеланий конкретного работника. По мнению представителя пресс-службы, это пойдет на пользу оптимизируемым сотрудникам, так как они пройдут курсы повышения квалификации и смогут занять более высокооплачиваемые должности.

Также уточняется информация в отношении числа сотрудников метро, которые попадут под сокращение. Так, по слова председателя профсоюза работников метро Николая Гостевая, это коснется не 2 тысяч человек, о которых сообщал «Лайф», а 1-1,2 тысяч дежурных. В беседе с РИАМО он рассказал, что дежурные у эскалатора — это специально обученные люди, которые следят за тем, чтобы не было травм на эскалаторах, останавливают их при перегрузах, регулируют пассажирский поток и вовремя докладывают диспетчерам о происходящем.

Также председатель профсоюза отметил, что теперь функция дежурного будет возложена на работников эскалаторных служб, чья работа и заключается в контроле стабильной работы эскалаторов и их отладке. По мнению Гостева, теперь на свой основной функционал у них останется меньше времени.

В пресс-службе подземки поспешили откреститься от Николая Гостева, заявив, что он представляет альтернативную организацию профсоюза и сам не является сотрудником метпрополитена: «Комментарии представителей «альтернативного» профсоюза, большинство из которых были уволены из метрополитена за неоднократное нарушение технологических процессов, преследуют единственную цель — ввести горожан в заблуждение и дезинформировать СМИ. Целью активности альтернативного профсоюза является нанесение вреда имиджу крупнейшего транспортного предприятия столицы и дискредитация его руководства», — цитирует «Газета.ru» представителя столичного метро.

В социальных сетях пользователи по-разному отреагировали на новость: кто-то пожалел людей предпенсионного возраста, которым придется взять в руки швабру, кто-то в очередной раз пошутил про Ждуна, а кто-то поддержал это решение как шаг по повышению безопасности в метро. «Каждый видит то, что ближе. Я вижу - сокращение рабочих мест. Кто-то увидит программу оптимизации. Якобы, теперь проезд подешевеет. Нет) НЕ подешевеет)). В Москве только восходящая прогрессия на тарифы). А пенсионерки скоро останутся без работы. Будут жить на пенсию. Все», — написал, например, пользователь Руслан Захаркин.

«Хоть по большей части они и не делают ничего, но являются важным элементом безопасности. Электрик просто не успеет прийти и выключить, граждане в шоковой состоянии просто не в состоянии будут из за шока и незнания. Важный элемент безопасности», — считает Виктор Вал. «То есть никто больше не будет смотреть в бесконечность и пустоту сидя в будке? Буду скучать («,—написала Оля Марк.

Напомним также, что на этой неделе стало известно о закупке столичной подземкой более тысячи турникетов почти на 1 миллиард рублей. Это тоже объяснялось безопасностью и комфортом для пассажиров подземки, однако сама необходимость единовременной замены стольких турникетов выглядит сомнительной.