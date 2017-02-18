Зарубежное имущество российских олигархов. Михаил Фридман

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Михаил Фридман – известный российский предприниматель и общественный деятель, миллиардер. Относится к числу инвесторов, владеющих многопрофильным холдингом; как отмечает американский журнал Forbes, всегда готов продать любой актив, если за него дадут хорошую цену – в том числе и «Альфа-банк», который СМИ называют его «любимым детищем». Михаил Фридман имеет российское и израильское гражданство, живет в Лондоне.

По версии американской части Forbes, в 2015 году Михаил Фридман занимал 68 место в мире в рейтинге самых богатых людей мира. На тот момент его состояние оценивалось в 14,6 млрд долларов. В том же году в списке 200 богатейших предпринимателей России (этот список составляет российская версия Forbes), Фридман оказался на 2 месте. Это место он сохранил и по итогам 2016 года, хотя его состояние несколько уменьшилось и достигло 13,3 млрд долларов; на втором месте в рейтинге двухсот самых богатых россиян он, фактически, находится с 2013 года, причем за это время его состояние то росло до 17,6 млрд долларов, то сокращалось до 13,3 млрд долларов.

Фридман приобретал как в российские, так и в иностранные активы. Часть его капитала, например, была вложена в белорусские проекты – «Альфа-банк», оператор Life, ретейлеры «Белмаркет» и «БелЕвросеть», сообщало в 2009 года белорусское интернет-издание TUT.By. Еще часть была вложена в Турцию: в 2005 году «Альфа-групп» приобрела 13,2% акций крупнейшего турецкого сотового оператора Turkcell.

В 2011 году в интервью изданию The Wall Street Journal Фридман сообщил о намерении в партнерстве с американской Rosen Partners скупать залоговую недвижимость на восточном побережье США, от Бостона до Майями. Планировалось инвестировать в это около 1 млрд долларов. Свое желание Фридман объяснил тем, что в Америке инвесторы защищены лучше, чем в любой другой стране. Однако о том, чтобы проект реализовался, СМИ не сообщали.

В 2013 году консорциум «Альфа-Групп», совладельцем и председателем наблюдательного совета которого является Фридман, создал специальную компанию для своих иностранных активов LetterOne Holdings. Как напоминает газета «Ведомости», LetterOne была создана, чтобы инвестировать часть от 13,86 млрд долларов, полученных за проданную «Роснефти» долю в нефтяной компании ТНК-BP.

В 2014 году группе LetterOne были переданы принадлежащие группе акции Vimpelсom.

В том же году многие известные российские предприниматели были вынуждены пересмотреть свое отношение к зарубежным активам, так как 20 марта 2014 года президент США Барак Обама ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов. Санкции блокировали их активы на территории США и запрещали гражданам США иметь дело с представителями «черного списка». Позже к санкциям присоединился Евросоюз; кроме того, список подсанкционных россиян постепенно расширялся.

Первыми в него попали бизнесмены, которые в действительности или в глазах общественного мнения имели некие связи с президентом России и его окружением. Однако Михаил Фридман не пытался участвовать в политике ни на стороне власти, ни на стороне ее противников, и хотя (как утверждал в 2011 году в колонке для Forbes Владимир Милнов, бывший заместитель министра энергетики России, а тогда – директор Института энергетической политики) поддерживал некие неформальные отношения с оппозицией, никогда не помогал деньгами ни той, ни другой стороне. В связи с этим Фридман некоторое время не предпринимал никаких шагов по продаже своих иностранных активов.

17 апреля 2014 года, по данным газеты «Ведомости», была завершена сделка дочерней структуры «Альфа-групп» ABH Ukraine Limited с Bank of Cyprus по покупке 99,77% акций украинского ПАО «Банк Кипра», а также кредитного портфеля, выданного группой Bank of Cyprus украинским заемщикам. Общая сумма сделки составила 202,5 млн евро (275,6 млн долларов).

В марте 2015 года группа LetterOne, в которой Фридман является основным владельцем, приобрела немецкую нефтегазовую компанию Dea. Стоимость покупки составила 5,1 млрд евро. А в октябре того же года по требованию британских властей, опасавшихся именно введения санкций, под угрозой лишения лицензий на разработку месторождений Dea продала свои активы, находящиеся на территории Великобритании. Взамен она купила норвежские активы немецкого энергетического концерна E.On.

В марте же 2015 года LetterOne приобрела у Carlyle Group сеть студенческих общежитий в Лондоне. Пять зданий на 2150 мест были оценены, по данным Dealogic, в $823,4 млн. Эти общежития относятся к жилым помещениям класса люкс: проживание в них оценивалось в сумму от 280 фунтов (430 долларов) на человека в неделю.

Тогда же LetterOne предложила выкупить контроль над Turkcell у партнера, турецкой Cukurova Group. По сведениям газеты «Ведомости», за акции предлагалось заплатить 2,8 млрд долларов. Однако группа Cukurova не согласилась на сделку.

В настоящее время Михаилу Фридману принадлежат доли в консорциуме «Альфа-Групп» (куда входят Альфа-банк, X5 Retail Group (48%), «A1», «Росводоканал»; Фридман является основным владельцем в консорциуме) и в группе LetterOne Holdings (Dea, Vimpelcom (56,2%), Turkcell (13,22%); Фридман также является основным владельцем группы).

СМИ отмечают, что точный объем и стоимость зарубежного имущества Фридмана неизвестны. В апреле 2015 года, когда, в рамках противодействия режиму антироссийских санкций в России активизировали процессы деофшоризации, журнал Forbes сообщил, что крупнейшие акционеры «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев намерены по итогам текущего года стать налоговыми резидентами Великобритании, что позволит группе избавиться от необходимости представлять отчет о своих зарубежных компаниях Федеральной налоговой службе (то есть не раскрывать зарубежные активы).

В феврале 2016 года холдинг LetterOne (также часто обозначается как L1) инвестировал 200 млн долларов в международный сервис заказа такси Uber. В сообщении пресс-службы LetterOne при этом отмечалось, что холдинг изучает возможность инвестирования 2-3 млрд долларов в технологические проекты на поздних стадиях в ближайшие несколько лет с вложением от 100 500 млн долларов в один проект.

В мае 2016 года Фридман заявил о намерении потратить практически все состояние на благотворительность. Как сообщила газета «Коммерсантъ», Фридман дал понять, что привлекать своих детей к участию в управлении «Альфа-групп» не намерен, так как рассчитывает, что успеха они добьются сами.

В то же время Фридман не утерял желания продолжать заниматься бизнесом, причем и вне России: в июле 2016 года интернет-издание «Финанз.ру» со ссылкой на информационное агентство Bloomberg сообщило, что бизнесмен и три его партнера, миллиардеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Петр Авен, в ближайшие три года планируют инвестировать до 3 миллиардов долларов в западные медицинские компании, начав с США, где на сектор здравоохранения приходится почти пятая часть валового внутреннего продукта. По данным информагентства, новое подразделение LetterOne со штаб-квартирой в США – L1 Health – уже ведет поиск инвестиционных целей.

Сам Фридман в интервью Bloomberg объяснил желание расширять свои зарубежные активы так: «Мы не можем все активы держать исключительно в России. Это слишком рискованно».

Продолжение проекта следует