Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 февраля 2017, воскресенье, 01:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
18 февраля 2017, 20:06
археология викинги история Шотландия
Максим Руссо

Погребальная ладья в Шотландии

Инвентарь из захоронения
Инвентарь из захоронения
Pieta Greaves / AoC Archaeology / Harris et al. 2017

Группа археологов опубликовала в журнале Antiquity результаты исследования погребальной ладьи рубежа IX – X веков, раскопанной в 2011 году на полуострове Арднамерхан (Ardnamurchan) в Шотландии. Захоронение стало первым, обнаруженным на территории Великобритании погребением такого типа, не подвергшимся разграблению или дилетантским раскопкам до его обнаружения учеными.

Захоронений викингов, в которых использовались погребальные ладьи, в Европе известно не так много. Больше всего их найдено в Скандинавии,  три – в Норвегии, четыре – в Швеции и одно на датском острове Фюн. Самые известные находки – Тюнский корабль, Гокстадский корабль и Осебергский корабль – выставлены в Музее кораблей викингов в Осло. В 2008 и 2010 годах возле деревни Сальме на эстонском острове Сааремаа были найдены две погребальных ладьи викингов с останками сорока двух воинов, павших в битве.

На территории Великобритании погребальные ладьи викингов, если не учитывать погребение на полуострове Арднамерхан, находили четыре раза. Причем всегда это происходило на малых островах. Два захоронения были обнаружены на острове Мэн: в Балладуле (Balladoole) и Нок-и-Дуни (Knock-e-Dooney). В 1985 году погребение обнаружил фермер из деревне Скар на Оркнейских островах (археологи исследовали его в 1991 году). Остатки шести погребений обнаружены на Внутренних Гебридах и еще одного на Шетландских островах.

Следует помнить, что погребальными ладьями в Британии пользовались не только викинги, но и англосаксы. Первое такое погребение было найдено еще в 1862 году на англосаксонском кладбище у деревушки Снейп. А самым известным стало захоронение в курганах Саттон-Ху (ему посвящен отдельный очерк).

История шотландской находки началась еще в 2006 году, когда в рамках проекта  Ardnamurchan Transitions Project ученые определяли потенциальные места раскопок на полуострове. Они прорыли разведывательный шурф и обнаружили скопление камней, сложенное руками человека, а также металлическое кольцо, служившее гнездом для заклепки деревянного корабля. Определить возраст находки тогда еще было невозможно, потенциальная дата лежала в диапазоне от бронзового века до средневековья.

Раскопки кургана были проведены в 2011 году. Сняв верхний слой грунта, археологи обнаружили каменную насыпь. Часть камней оставалась на том месте, куда они были сложены столетия назад, другие были сдвинуты и на некоторых из них остались следы задевшего их плуга. Погребение представляло собой овал размером 5,2 на 1,7 метра. На камнях были найдены наконечник копья и умбон – медная выпуклая накладка, размещавшаяся в средней части щита. Сам щит, видимо, был деревянным и не сохранился.

 

Курган после снятия верхнего слоя почвы

 

Курган после извлечения всех находок

Не позволили сохраниться условия местной почвы и деревянной погребальной ладье, которая находилась под слоем камней. Но от нее уцелели металлические скобы и гвозди, скреплявшие доски. Всего было найдено 213 креплений, лежавших в том порядке, в каком они размещались в конструкции (подобная ситуация была и с погребальным кораблем в Саттон-Ху). Органические остатки подтверждают наличие древесины.

Также нашлось немало предметов, которые были уложены в погребальную ладью вместе с телом умершего. Среди них были большой железный котел с рукояткой, медный черпак, верхняя часть медного питьевого рога, меч с украшениями из серебряной и медной проволоки на рукоятке, клинок которого был завернут в ткань, топор с широким лезвием, железный серп, точильный брусок из сланца, скреплявшая одежду медная булавка, щипцы, молоток. Предварительный анализ позволил датировать находку концом IX – началом X века. При погребении тело и инвентарь были уложены в небольшую ладью, а сверху был насыпан курган и сооружена каменная насыпь.

 

Реконструкция захоронения

 

Меч из захоронения и фрагмент ткани, в которую он был завернут

Самый интересный вопрос – кто был похоронен в этой ладье? Наличие оружие говорит, что это был мужчина, с другой стороны серп и черпак могут считаться атрибутами женщины. Из останков погребенного сохранились лишь небольшой костный фрагмент и два зуба.

Ученые определили соотношение изотопов стронция, свинца, азота, углерода и кислорода в зубной ткани, что помогло определить, чем преимущественно питался погребенный человек в детстве, когда формировались его зубы, и в какой местности жил. Как оказалось, в возрасте до пятнадцати лет этот человек питался преимущественно мясной пищей, но в промежутке между тремя и пятью годами в его рационе преобладала рыба, как у жителей морских побережий.

 

Зубы из захоронения

В первом тысячелетии нашей эры рыбный рацион не был характерен для жителей Британии, даже в приморских районах. Дарами моря питались древние скандинавы, но дети их ели меньше, чем взрослые. То, что этот человек стал есть много рыбы в течение короткого периода, может показывать, что в тот момент на его родине был временный дефицит привычной пищи, и люди стали использовать другие ресурсы. Попытки установить географический регион дали несколько вариантов. С наибольшей вероятностью это была Скандинавия, велики шансы и у некоторых районов Ирландии, также есть некоторая возможность, что этот человек был уроженцем западного побережья Британии или островов к северу и западу от Шотландии.

Авторы исследования приходят к выводу, что о погребенном в ладье человеке можно более или менее уверенно, что, во-первых, он принадлежал к скандинавской культуре. Об этом говорит тип погребения и найденные в могиле предметы. Во-вторых, он обладал достаточно высоким статусом, так как мало кто удостаивался похорон в погребальной ладье.

Наличие захоронения викинга на полуострове Арднамерхан, по мнению исследователей, свидетельствует о переходе викингов от периодических набегов на Британские острова к постоянным поселениям там. Они предполагают, что это не случайное захоронение члена экипажа, умершего во время плавания вдоль побережья, а свидетельство о первых поселениях скандинавов в этих местах. Косвенным подтверждением этому служит и этимология названия местности, где обнаружено погребение. Она называется Swordle Bay, что, как предполагают, восходит к древнескандинавскому выражению «травянистая долина».

Викинги начали набеги на нынешнюю Шотландию в VIII веке, а уже в следующем столетии основали поселения на Оркнейских и Шетландских островах. Всего в 49 километрах к северо-западу от найденного в 2011 году погребения находилось значительное поселение викингов на острове Скай.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.