Группа археологов опубликовала в журнале Antiquity результаты исследования погребальной ладьи рубежа IX – X веков, раскопанной в 2011 году на полуострове Арднамерхан (Ardnamurchan) в Шотландии. Захоронение стало первым, обнаруженным на территории Великобритании погребением такого типа, не подвергшимся разграблению или дилетантским раскопкам до его обнаружения учеными.

Захоронений викингов, в которых использовались погребальные ладьи, в Европе известно не так много. Больше всего их найдено в Скандинавии, три – в Норвегии, четыре – в Швеции и одно на датском острове Фюн. Самые известные находки – Тюнский корабль, Гокстадский корабль и Осебергский корабль – выставлены в Музее кораблей викингов в Осло. В 2008 и 2010 годах возле деревни Сальме на эстонском острове Сааремаа были найдены две погребальных ладьи викингов с останками сорока двух воинов, павших в битве.

На территории Великобритании погребальные ладьи викингов, если не учитывать погребение на полуострове Арднамерхан, находили четыре раза. Причем всегда это происходило на малых островах. Два захоронения были обнаружены на острове Мэн: в Балладуле (Balladoole) и Нок-и-Дуни (Knock-e-Dooney). В 1985 году погребение обнаружил фермер из деревне Скар на Оркнейских островах (археологи исследовали его в 1991 году). Остатки шести погребений обнаружены на Внутренних Гебридах и еще одного на Шетландских островах.

Следует помнить, что погребальными ладьями в Британии пользовались не только викинги, но и англосаксы. Первое такое погребение было найдено еще в 1862 году на англосаксонском кладбище у деревушки Снейп. А самым известным стало захоронение в курганах Саттон-Ху (ему посвящен отдельный очерк).

История шотландской находки началась еще в 2006 году, когда в рамках проекта Ardnamurchan Transitions Project ученые определяли потенциальные места раскопок на полуострове. Они прорыли разведывательный шурф и обнаружили скопление камней, сложенное руками человека, а также металлическое кольцо, служившее гнездом для заклепки деревянного корабля. Определить возраст находки тогда еще было невозможно, потенциальная дата лежала в диапазоне от бронзового века до средневековья.

Раскопки кургана были проведены в 2011 году. Сняв верхний слой грунта, археологи обнаружили каменную насыпь. Часть камней оставалась на том месте, куда они были сложены столетия назад, другие были сдвинуты и на некоторых из них остались следы задевшего их плуга. Погребение представляло собой овал размером 5,2 на 1,7 метра. На камнях были найдены наконечник копья и умбон – медная выпуклая накладка, размещавшаяся в средней части щита. Сам щит, видимо, был деревянным и не сохранился.

Курган после снятия верхнего слоя почвы

Курган после извлечения всех находок

Не позволили сохраниться условия местной почвы и деревянной погребальной ладье, которая находилась под слоем камней. Но от нее уцелели металлические скобы и гвозди, скреплявшие доски. Всего было найдено 213 креплений, лежавших в том порядке, в каком они размещались в конструкции (подобная ситуация была и с погребальным кораблем в Саттон-Ху). Органические остатки подтверждают наличие древесины.

Также нашлось немало предметов, которые были уложены в погребальную ладью вместе с телом умершего. Среди них были большой железный котел с рукояткой, медный черпак, верхняя часть медного питьевого рога, меч с украшениями из серебряной и медной проволоки на рукоятке, клинок которого был завернут в ткань, топор с широким лезвием, железный серп, точильный брусок из сланца, скреплявшая одежду медная булавка, щипцы, молоток. Предварительный анализ позволил датировать находку концом IX – началом X века. При погребении тело и инвентарь были уложены в небольшую ладью, а сверху был насыпан курган и сооружена каменная насыпь.

Реконструкция захоронения

Меч из захоронения и фрагмент ткани, в которую он был завернут

Самый интересный вопрос – кто был похоронен в этой ладье? Наличие оружие говорит, что это был мужчина, с другой стороны серп и черпак могут считаться атрибутами женщины. Из останков погребенного сохранились лишь небольшой костный фрагмент и два зуба.

Ученые определили соотношение изотопов стронция, свинца, азота, углерода и кислорода в зубной ткани, что помогло определить, чем преимущественно питался погребенный человек в детстве, когда формировались его зубы, и в какой местности жил. Как оказалось, в возрасте до пятнадцати лет этот человек питался преимущественно мясной пищей, но в промежутке между тремя и пятью годами в его рационе преобладала рыба, как у жителей морских побережий.

Зубы из захоронения

В первом тысячелетии нашей эры рыбный рацион не был характерен для жителей Британии, даже в приморских районах. Дарами моря питались древние скандинавы, но дети их ели меньше, чем взрослые. То, что этот человек стал есть много рыбы в течение короткого периода, может показывать, что в тот момент на его родине был временный дефицит привычной пищи, и люди стали использовать другие ресурсы. Попытки установить географический регион дали несколько вариантов. С наибольшей вероятностью это была Скандинавия, велики шансы и у некоторых районов Ирландии, также есть некоторая возможность, что этот человек был уроженцем западного побережья Британии или островов к северу и западу от Шотландии.

Авторы исследования приходят к выводу, что о погребенном в ладье человеке можно более или менее уверенно, что, во-первых, он принадлежал к скандинавской культуре. Об этом говорит тип погребения и найденные в могиле предметы. Во-вторых, он обладал достаточно высоким статусом, так как мало кто удостаивался похорон в погребальной ладье.

Наличие захоронения викинга на полуострове Арднамерхан, по мнению исследователей, свидетельствует о переходе викингов от периодических набегов на Британские острова к постоянным поселениям там. Они предполагают, что это не случайное захоронение члена экипажа, умершего во время плавания вдоль побережья, а свидетельство о первых поселениях скандинавов в этих местах. Косвенным подтверждением этому служит и этимология названия местности, где обнаружено погребение. Она называется Swordle Bay, что, как предполагают, восходит к древнескандинавскому выражению «травянистая долина».

Викинги начали набеги на нынешнюю Шотландию в VIII веке, а уже в следующем столетии основали поселения на Оркнейских и Шетландских островах. Всего в 49 километрах к северо-западу от найденного в 2011 году погребения находилось значительное поселение викингов на острове Скай.