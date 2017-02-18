Одно из ведущих международных рейтинговых агентств Moody’s изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России с негативного на стабильный, такие же изменения произошли и с рейтингом государственных облигаций. Согласно сообщению, размещенному на сайте агентства, эти рейтинги подтверждены на уровне «Ba1».

Изменение рейтингов обосновано рядом причин. К ключевым относится принятие правительством среднесрочной стратегии фискальной консолидации. Ожидается, что это позволит снизить зависимость экономики от доходов от продажи нефти и газа и начать постепенно накапливать сбережения. Также отмечается, что российская экономика начала восстанавливаться после спада, который длился два последних года.

Напомним, что в апреле 2016 года Moody's подтвердило российский рейтинг «Ba1», но прогноз тогда был сделан негативный, и это было обосновано риском дальнейшего истощения государственных сбережений, которое было связано с низкими ценами на нефть. Сейчас же, аналитики агентства полагают, что негативные риски, выявленные в прошлом году, снизились до уровня, который соответствует стабильному прогнозу. Рост цен на нефть также стало одним из факторов стабилизации рейтингов России на стабильные является и рост цен на нефть до уровня, который приближен к тому, который правительство закладывало в бюджет.

Moody’s также полагает, что отношение дефицита российского бюджета к ВВП будет сокращаться на один процентный пункт в год в 2017-2019 годах. При этом госдолг будет увеличиваться.

Аналитики агентства допускают дальнейшее повышение суверенного рейтинга России при условии проведения структурных реформ, затягивание с которыми сдерживает инвестиции в экономику. Проведение таких реформ должно отвязать ее от нестабильного нефтегазового сектора и тем самым повысить потенциал российской экономики.

Снижение рейтинга и ухудшение прогноза можно ожидать в том случае, если показатели кредитоспособности страны ухудшатся настолько, что сильно уменьшится ее способность справляться с негативными шоками на рынке нефти или другими шоковыми событиями. К этому может привести, например, исчерпание финансовых накоплений или существенное сокращение валютных резервов. Также понижению рейтинга может способствовать стресс в банковской системе или ухудшение внутренней или региональной политической среды, которое может привести к расширению действующих санкций и оттоку капитала.

Министр финансов Антон Силуанов отреагировал на изменение прогноза по рейтингу и заявил, что в ведомстве приветствуют это решение Moody’s. «Улучшение прогноза стало возможным благодаря активным действиям правительства, направленным на снижение зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов и постепенное восполнение суверенных фондов», — приводит слова министра РИА Новости.

Силуанов также заметил, что после этого решения агентство Moody's присоединилось к оценкам коллег из «большой тройки», которые приняли аналогичное решение еще в прошлом году, и теперь вся тройка подтверждает факт стабилизации российской экономики и ее выхода из рецессии.

В начале января Moody’s сообщало о том, что экономика России начнет расти уже в 2017 году, даже несмотря на антироссийские санкции со стороны Европы и США. По подсчетам аналитиков агентства, ВВП России в 2017 году вырастет на 1%. В этом вопросе менее оптимистичен Минэкономразвития: согласно его базовому сценарию, в этом году ожидается рост ВВП на 0,6%, в следующем году — на 1,7%, в 2019 году — на 2,1%.

Также в нынешнем году эксперты Moody’s ожидают улучшения ситуации с долгами российских регионов. По их мнению, стабилизация долгов регионов позитивно сказывается на их кредитоспособности. В прошлом году ситуация с долгом стабилизировалась, темпы его роста сильно сократились, и ожидалось, что в 2017 году эта ситуация продолжит улучшаться.