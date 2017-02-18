Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 февраля 2017, суббота, 14:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
18 февраля 2017, 12:00
рейтинги
Мария Блохина

Выросли с негативного до стабильного

Рейтинговое агентство Moody’s
Рейтинговое агентство Moody’s
Фото: dinero.com

Одно из ведущих международных рейтинговых агентств Moody’s изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России с негативного на стабильный, такие же изменения произошли и с рейтингом государственных облигаций. Согласно сообщению, размещенному на сайте агентства, эти рейтинги подтверждены на уровне «Ba1».

Изменение рейтингов обосновано рядом причин. К ключевым относится принятие правительством среднесрочной стратегии фискальной консолидации. Ожидается, что это позволит снизить зависимость экономики от доходов от продажи нефти и газа и начать постепенно накапливать сбережения. Также отмечается, что российская экономика начала восстанавливаться после спада, который длился два последних года.

Напомним, что в апреле 2016 года Moody's подтвердило российский рейтинг «Ba1», но прогноз тогда был сделан негативный, и это было обосновано риском дальнейшего истощения государственных сбережений, которое было связано с низкими ценами на нефть. Сейчас же, аналитики агентства полагают, что негативные риски, выявленные в прошлом году, снизились до уровня, который соответствует стабильному прогнозу. Рост цен на нефть также стало одним из факторов стабилизации рейтингов России на стабильные является и рост цен на нефть до уровня, который приближен к тому, который правительство закладывало в бюджет.  

Moody’s также полагает, что отношение дефицита российского бюджета к ВВП будет сокращаться на один процентный пункт в год в 2017-2019 годах. При этом госдолг будет увеличиваться. 

Аналитики агентства допускают дальнейшее повышение суверенного рейтинга России при условии проведения структурных реформ, затягивание с которыми сдерживает инвестиции в экономику. Проведение таких реформ должно отвязать ее от нестабильного нефтегазового сектора и тем самым повысить потенциал российской экономики. 

Снижение рейтинга и ухудшение прогноза можно ожидать в том случае, если показатели кредитоспособности страны ухудшатся настолько, что сильно уменьшится ее способность справляться с негативными шоками на рынке нефти или другими шоковыми событиями. К этому может привести, например, исчерпание финансовых накоплений или существенное сокращение валютных резервов. Также понижению рейтинга может способствовать стресс в банковской системе или ухудшение внутренней или региональной политической среды, которое может привести к расширению действующих санкций и оттоку капитала.  

Министр финансов Антон Силуанов отреагировал на изменение прогноза по рейтингу и заявил, что в ведомстве приветствуют это решение Moody’s. «Улучшение прогноза стало возможным благодаря активным действиям правительства, направленным на снижение зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов и постепенное восполнение суверенных фондов», — приводит слова министра РИА Новости.

Силуанов также заметил, что после этого решения агентство Moody's присоединилось к оценкам коллег из «большой тройки», которые приняли аналогичное решение еще в прошлом году, и теперь вся тройка подтверждает факт стабилизации российской экономики и ее выхода из рецессии.

В начале января Moody’s сообщало о том, что экономика России начнет расти уже в 2017 году, даже несмотря на антироссийские санкции со стороны Европы и США. По подсчетам аналитиков агентства, ВВП России в 2017 году вырастет на 1%. В этом вопросе менее оптимистичен Минэкономразвития: согласно его базовому сценарию, в этом году ожидается рост ВВП на 0,6%, в следующем году — на 1,7%, в 2019 году — на 2,1%. 

Также в нынешнем году эксперты Moody’s ожидают улучшения ситуации с долгами российских регионов. По их мнению, стабилизация долгов регионов позитивно сказывается на их кредитоспособности. В прошлом году ситуация с долгом стабилизировалась, темпы его роста сильно сократились, и ожидалось, что в 2017 году эта ситуация продолжит улучшаться.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Антон Силуанов
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза Moody’s
Логотип CNN
Трамп назвал «врагами народа» ряд ведущих американских СМИ
Кортеж президента США
В лимузин Дональда Трампа бросили камень
Владимир Путин и Петр Порошенко
Порошенко обвинил Путина в «ненависти» к Украине
Барак Обама
Обама занял 12-е место в рейтинге всех президентов США
13:50 По делу об убийстве брата Ким Чен Ына арестован гражданин КНДР
13:34 Вице-президент США заявил об ответственности РФ за действия на Украине
12:53 В Турции задержан журналист Die Welt по подозрению в пропаганде терроризма
12:37 Меркель заявила о провале попытки наладить отношения с РФ после холодной войны
11:43 Малкин отдал 500-ю результативную передачу в НХЛ

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Царевич Алексей
Царевич Алексей Петрович Романов
18 февраля 1690 года родился царевич Алексей, старший сын Петра I
11:20 Глава Минфина прокомментировал улучшение прогноза Moody’s по России
10:59 ФБР провело закрытую встречу по вмешательству России в выборы в США
10:42 Порошенко обвинил Путина в «ненависти» к Украине
10:18 В лимузин Дональда Трампа бросили камень
09:51 Историки поместили Обаму на 12 место в рейтинге президентов США
09:29 Трамп назвал «врагами народа» ряд ведущих американских СМИ
09:06 Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ до «стабильного»
17.02 21:06 Крымские пограничники задержали бойца добровольческого батальона Украины
17.02 20:55 Избившему водителя скорой костромичу запретили ходить в бары и кафе
17.02 20:32 В метро Москвы сократят должность дежурного у эскалатора
17.02 20:16 Курс рубля снизился на заявлениях главы МЭР о его ослаблении
17.02 20:02 Псаки дала пару советов новой пресс-службе Белого дома
17.02 19:40 В КНДР прокомментировали убийство брата Ким Чен Ына
17.02 19:39 Порошенко поговорил с Тиллерсоном о Донбассе
17.02 19:21 Сергей Лукьяненко рассказал о блокировке своей страницы на Facebook
17.02 19:17 В Белом доме опровергли привлечение Нацгвардии к облавам на нелегалов
17.02 19:05 СМИ оценили расходы бюджета на отдых Трампа
17.02 18:59 Путин наградит уволенных губернаторов
17.02 18:38 Трамп мобилизует 100 тысяч солдат для выдворения нелегальных мигрантов
17.02 18:26 В Северной Осетии задержали четырех координаторов «групп смерти»
17.02 18:24 В Смольном удивились сообщениям о «несогласованной» передаче Исаакия
17.02 18:09 Ту-95 пролетели из России в Сирию и нанесли ракетные удары по Ракке
17.02 17:48 Советовавшего меньше питаться депутата посадили на прожиточный минимум
17.02 17:26 Домашний арест экс-главы «Русгидро» продлен на три месяца
17.02 17:14 Шойгу подвел итоги внезапной проверки ВКС РФ
17.02 17:12 Советник Путина обвинил президента ФРГ в участии в «нацистском путче в Киеве»
17.02 17:04 В Кремле рассказали о модели «идеального губернатора»
17.02 17:03 Резидент «Сколково» защищает клиентов ВТБ24 при помощи биометрии
17.02 16:48 Арбитраж принял иск на 13 млрд долларов по делу ЮКОСа против России
17.02 16:28 В Москве допустили совместное использование Исаакия церковью и музеем
17.02 16:11 В Кремле пожурили Захарченко за желание завоевать Донбасс
17.02 16:01 Песков рассказал о самостоятельности российских СМИ
17.02 15:50 Мутко назвал страшилкой фильм BBC о российских фанатах
17.02 15:32 Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с Россией в Сирии
17.02 15:19 Сестру короля Испании признали невиновной по делу о налоговых махинациях
17.02 14:58 Норвегия предупредила о резком сокращении крупнейшего в мире фонда благосостояния
17.02 14:53 В Минюсте России захотели выдачи атаковавших Су-24 турок
17.02 14:45 Алексей Симонов прочитает русскую поэзию на Экономическом факультете МГУ
17.02 14:30 Чеченский батальон оставят в Сирии до августа
17.02 14:25 Южная Корея купила у «Лукойла» миллион баррелей нефти
17.02 14:08 В ЦБ назвали нормой укрепление курса рубля
17.02 14:02 Российская олимпийская чемпионка согласилась вернуть медаль
17.02 13:54 Новый метод исследования клеток превосходит по скорости роботизированные системы
17.02 13:49 Депутаты Госдумы весной отправятся на военные сборы
17.02 13:46 Европарламент проголосовал за создание армии ЕС
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.