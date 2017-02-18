Видео дня. Шнур читает стихотворение про Исаакий

Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров зачитал в Instagram стихотворение собственного сочинения. Оно посвящено передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

В своем творении он иронично высмеивает борцов с «бездуховностью». К примеру, там есть такая строчка: «Америкосы, япошки, пруссаки бездуховность свою всюду сея, испохабить Исаакий хотели, но поднялась Святая Рассея».

Сергей Шнуров часто публикует стихотворения на актуальные темы. В январе он прочитал оду, посвященную средству для ванн «Боярышник».

Внимание! В оригинале произведения этого автора содержат ненормативную лексику.