18 февраля 2017, 11:57
Видео дня. Шнур читает стихотворение про Исаакий
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров зачитал в Instagram стихотворение собственного сочинения. Оно посвящено передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
В своем творении он иронично высмеивает борцов с «бездуховностью». К примеру, там есть такая строчка: «Америкосы, япошки, пруссаки бездуховность свою всюду сея, испохабить Исаакий хотели, но поднялась Святая Рассея».
Сергей Шнуров часто публикует стихотворения на актуальные темы. В январе он прочитал оду, посвященную средству для ванн «Боярышник».
Внимание! В оригинале произведения этого автора содержат ненормативную лексику.
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