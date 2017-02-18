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18 февраля 2017, 18:00
алкоголь экономический кризис

Средний класс ушел за водкой

Выбор алкоголя
Выбор алкоголя

Российский средний класс в кризис сократил потребление дорогого алкоголя и перешел с виски на водку. Сейчас на водку приходится примерно 85% российского рынка крепкого спиртного. При этом кризис практически не оказывает влияния на потребителей продуктов люксовых брендов.

Экономическая ситуация в России привела к трансформации спроса российских потребителей крепкого алкоголя и увеличению конкуренции между алкоголем разных ценовых категорий. В первую очередь, это коснулось потребителей, которые находятся в сегменте доступного алкоголя ― так называемому среднему классу — людей, которые только формируют свою финансовую базу. Об этом Rambler News Service сообщила управляющий директор компании Diageo в России Светлана Наумова.

«В 2015-м и начале 2016 года пострадал объемообразующий сегмент недорогого импортного виски. И это логично, так как он рос за счет тех покупателей, по которым кризис ударил в первую очередь, вынудив их переключиться на более дешевый и традиционный для России алкоголь — водку и бренди, или сократить потребление премиального алкоголя, ставшего для них дорогим», — отметила она.

По данным компании Diageo, сейчас примерно 85 процентов российского рынка крепкого спиртного приходится на водку, тогда как на новые импортные категории, еще недостаточно знакомые потребителям ― 15%.

Светлана Наумова подчеркнула, что эта тенденция постоянно меняется. Так, в первую волну кризиса достаточно большая часть потребителей вернулась в традиционную категорию водки, где есть хорошо знакомые бренды по более доступным ценам. Улучшение экономической ситуации, наоборот, проводит к смещению спроса с водки в сторону виски и ромов. «Когда мы находились в фазе экономического роста, мы наблюдали среди российских потребителей совершенно отчетливый тренд на переключение из водки в категорию виски и ромов», — пояснила она.

У России огромные перспективы, важно не останавливаться на достигнутом

Управляющий директор Diageo в России также отметила, что алкоголь категории «супер-делюкс» экономическая нестабильность в России не затрагивает — он стабильно растет хорошими темпами. «Кризис не оказывает влияния на потребителей продуктов люксовых брендов», — подчеркнула Светлана Наумова.

Кроме того, она констатировала, что процесс импортозамещения и «патриотическое» отношение к российским продуктам не привели к увеличению конкуренции между иностранными и российскими производителями спиртного. По мнению Наумовой, заместить премиальный импортный виски невозможно, и у таких продуктов, как виски и ром, всегда будут спрос, в частности, на российском рынке.

«Существуют глобальные тренды, например, рост популярности ромов и виски. Это мировая тенденция, и Россия здесь не исключение», — подчеркнула она. «У России огромные перспективы, поэтому важно не останавливаться на достигнутом», — сказала Наумова, добавив, что Diageo надеется в следующем году увидеть восстановление спроса и продаж.

Стали не только меньше есть, но и меньше пить

Напомним, что в октябре 2016 года РАНХиГС на основе данных Росстата и соцопросов подготовила мониторинговое исследование, согласно которому, в условиях экономического кризиса россияне стали не только меньше есть, но и меньше пить — крепкого алкоголя. В целом потребление спиртного в стране снижается, при этом предпочтения россиян смещаются к пиву и вину. Эксперты предсказывают сохранение такой тенденции на ближайшее десятилетие, если обнищание населения не усилится. Согласно мониторинговому исследованию

Так, с января по августе 2016 года 42% объема продаж алкоголя пришлось на водку, ликероводочные изделия и коньяки (последних 4%). Пиво и пивные напитки составили 44–45% совокупных продаж. Еще 12–13% рынка пришлось на винодельческую продукцию, в том числе, 2,3% на шампанское и игристые вина и 6% на «тихие вина». Слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта не более 9% составили не более 1% алкогольной продукции.

В свою очередь, Росстат сообщал, что за первые восемь месяцев 2016 года продажи алкоголя в России снизились на 1,3 % — с 65,5 до 64,7 миллиона декалитров. Падение спроса коснулось практически всех видов спиртных напитков — от крепких до слабоалкогольных. Меньше всего пострадал рынок крепкого алкоголя: в 2016 году почти на 1% по отношению к 2015 году снизились продажи водки и ликеров. На 3% упал спрос на коньяк, бренди и кальвадос. Продажи шампанского и вин снизились больше других: на 5 и 12% соответственно.

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