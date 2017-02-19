Постись, молись, храму поклонись

В Петербурге 19 февраля, всего неделю спустя после первого крестного хода за передачу Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, состоялось аналогичное мероприятие. СМИ оценили количество его участников в 5-6 тысяч человек, РПЦ - в 12 тысяч, а в МВД заявили о 8 тысячах участников хода. РПЦ отказалась объяснять мероприятие политикой, приурочив его к Международному дню православной молодежи.

Перед шествием в Исаакиевском соборе прошла архиерейская литургия. Ее возглавил архиепископ Петергофский Амвросий. Как сообщили агентства, к участию в мероприятии привлекли молодежные общины приходов Санкт-Петербургской митрополии, учащихся Санкт-Петербургской духовной академии и других вузов города, членов общественных и ветеранских организаций, прихожан петербургских храмов и всех желающих «принять участие в соборной молитве об умножении любви и единении верующих».

В прошлый раз крестный ход получился не таким многочисленным, как хотелось бы организаторам (в МВД тогда насчитали всего 1,5 тысячи его участников), и в этот раз на акцию вышли новые лица. Среди них оказались фанаты футбольного клуба «Зенит», сменившие фанатские кричалки на православные песнопения, представители клуба байкеров «Ночные волки» и националисты. Последние отметились традиционным для себя флагом Российской империи – черно-желто-белым триколором. На шествии были замечены и люди в камуфляже, несущие растяжку с надписью «Имперский легион Новороссии». Своеобразно отметились активисты движения «Сорок сороков». Они агитировали участников крестного хода с помощью плаката, в котором предлагалось сделать выбор между «правильными рядами» и рядами «педерастов с голубой лентой» (намек на противников передачи Исаакия РПЦ).

Между тем в дирекции Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» рассказали, что на богослужение в храм придут молодые люди из более чем 20 стран: России, Украины, Белоруссии, Сирии, Германии, США, Швеции, Канады, Индии, Польши, Сербии, Греции, Южной Кореи, Китая и других, а сами молитвы будут вестись на сирийском, греческом, английском, хинди, арабском и церковно- славянском языках. Кроме того, состоялась первая за сто лет панихида по воинам, погибшим в различных конфликтах в память о 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

После литургии архиепископ Амвросий сделал жест в сторону дирекции музея: «Хочу поблагодарить директора музея "Исаакиевский собор" Николая Витальевича Бурова, с которым нас объединяют многие годы по-настоящему плодотворного доброго сотрудничества. Совместными усилиями мы проводили уникальные богослужения с древними песнопениями, на которых пели хоры со всего мира, каждый в своей традиции». Он отметил, что работникам музея удалось поддерживать храм в том «величественном состоянии, в котором он сегодня предстает нам».

Амвросий коснулся и больной темы: «Дискуссия о статусе собора - нормальное явление. Главное в этом - чтобы спор не перерастал в противостояние, во вражду, в ненависть. Храм - не арена для политической битвы. Хочу напомнить, что для Бога нет врагов, все мы - Его дети. Хочу призвать к взаимному уважению и миру. Христианство - это когда мы молимся не о победе в войне, а о победе в мире».

Выйдя на улицу, участники крестного хода вместе со священнослужителями обошли вокруг храма, читая молитвы. Некоторые из них несли в руках белые розы как православный символ чистоты.

Участники мероприятия по-разному оценивали его роль. Кто-то заявил, что храм принадлежал церкви, и сейчас он должен вернуться в ее услужение. Кто-то - что передача Исаакия РПЦ позволит сделать его ближе к верующим, а не к туристам, которые приходят туда без высокой цели.

После хода процессия вернулась внутрь. В этот момент представители церкви начали собирать среди собравшихся подписи в поддержку запрета абортов и съемок и показа фильма «Матильда». Они отмечали, что фильм показывает «постельные сцены с участием нашего святого императора, так ведь это еще и ложь», а создатели картины преследуют исключительно корыстные цели, снимая «клубничку», что является ритуальным преступлением.

При этом по итогам акции представители церкви опровергли ее связь с некими политическими причинами, заявив, что крестные ходы проходят в преддверии Великого поста.

В целом, акция прошла спокойно. После завершения крестного хода к Исаакию начали стягиваться противники его передачи РПЦ. Их количество уже никто не считал.