В воскресенье британская газета The Telegraph опубликовала статью, в которой анонимный источник в британском правительстве утверждает, что Россия якобы имеет отношение к организации госпереворота в Черногории и к покушению на убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Издание сообщает, что в день выборов в Черногории в октябре прошлого года попытка госпереворота и убийства прозападного премьера была организована российскими спецслужбами «при поддержке и с благословения» Москвы с целью предотвратить вступление страны в НАТО.

Утверждается, что госпереворот был предотвращен за несколько часов до времени, когда его планировалось осуществить. Издание сообщает, что разведслужбами США и Великобритании были собраны доказательства причастности России к этому заговору. Речь идет о зашифрованных звонках и электронной переписке, так же в деле фигурируют показания «информированных источников».

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович также заявил изданию, что не сомневается в участии офицеров российской разведки в финансировании и организации неудавшегося переворота в стране. Однако его слова ничем не подкреплены, как и обвинения анонимных источников, которые приводит The Telegraph.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал обвинения британских СМИ «очередным безосновательным бредом». Говоря о мотивах Великобритании, он заметил, что постепенно вся Европа начинает понимать необходимость договариваться с Россией. «В этом плане Черногория является кусочком большого пазла на территории Европы, которая сейчас находится в состоянии политической трансформации. Не исключено, что большое количество политических сил, которые сейчас у власти не находятся, вскоре к этой власти в Европе могут прийти. И они изначально ориентированы на построение диалога с Россией. В этих условия Великобритании важно сделать так, чтобы в очередной раз посеять недоверие у европейских элит по отношению к нашему государству», — сказал Данюк.

В качестве еще одного мотива он назвал желание Великобритании снова сделать из России страну-агрессора с помощью информационной монополии. «Думаю, эта стратегия не увенчается успехом, потому что, в отличие от наших западных партнеров, мы всегда с уважением относимся к национальному суверенитету других стран и никогда не лезем в их внутренние дела. Тем более – в отличие от Великобритании и США, которые активно пытаются влиять на внутреннюю и внешнюю политику других стран ради обеспечения собственных национальных интересов», — поделился мнением эксперт РУДН.

При этом ранее подобные обвинения в адрес России уже звучали, и они были опровергнуты Москвой, а следом и прокуратурой Черногории, которая заявила об отсутствии доказательств причастности российских властей к этим событиям. Тогда же эксперты высказывали мнение, что переворот мог быть инсценировкой, которая позволила действующему премьеру остаться у власти, несмотря на низкую популярность у населения.

Согласно последней информации о ходе расследования октябрьской попытки переворота в Черногории, ключевыми фигурантами прокуратура считает двух членов парламента: это лидеры объединенной оппозиционной партии «Демократический фронт» Андрия Мандич и Милан Кнежевич. На этой неделе они утратили парламентскую неприкосновенность и получили повестки в прокуратуру. Мандич отрицает, что они с Кнежевичем имеют отношение к октябрьским событиям.

«Думаю, что на самом деле в Черногории 16 октября не было никакого госпереворота. Лучшим свидетельством этому является тот факт, что в Черногории в этот день не разбито ни одного оконного стекла, не пролита ни одна слеза, не говоря уже о капли крови. В Черногории в этот день на улицах не было никаких вооруженных людей, заговорщиков, организованных формирований, кроме одного — а именно полиции Черногории и главного специального прокурора Миливое Катнича. Они в тот день исполняли инсценировку, которая транслировалась в прямом эфире телевидения как предполагаемое предотвращение госпереворота в день выборов», — поделился он своими предположениями в интервью РИА Новости.

Мандич полагает, что власти страны с главным специальным прокурором во главе специально наняли людей, которые формируют миф об организованной преступной группировке, чтобы была возможность обвинить невинных людей, среди которых Мандич и Кнежевич. А вызов в прокуратуру для дачи показаний — это, по его мнению, попытка запугать оппозицию, которая выступала против интеграции с НАТО.