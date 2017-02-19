Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 февраля 2017, понедельник, 02:07
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
19 февраля 2017, 14:52
спецслужбы Черногория
Мария Блохина

Российские спецслужбы в Черногории: след, которого нет

Антиправительственный митинг в Черногории
Антиправительственный митинг в Черногории
www.senica.ru

В воскресенье британская газета The Telegraph опубликовала статью, в которой анонимный источник в британском правительстве утверждает, что Россия якобы имеет отношение к организации госпереворота в Черногории и к покушению на убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Издание сообщает, что в день выборов в Черногории в октябре прошлого года попытка госпереворота и убийства прозападного премьера была организована российскими спецслужбами «при поддержке и с благословения» Москвы с целью предотвратить вступление страны в НАТО. 

Утверждается, что госпереворот был предотвращен за несколько часов до времени, когда его планировалось осуществить. Издание сообщает, что разведслужбами США и Великобритании были собраны доказательства причастности России к этому заговору. Речь идет о зашифрованных звонках и электронной переписке, так же в деле фигурируют показания «информированных источников». 

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович также заявил изданию, что не сомневается в участии офицеров российской разведки в финансировании и организации неудавшегося переворота в стране. Однако его слова ничем не подкреплены, как и обвинения анонимных источников, которые приводит The Telegraph.  

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал обвинения британских СМИ «очередным безосновательным бредом». Говоря о мотивах Великобритании, он заметил, что постепенно вся Европа начинает понимать необходимость договариваться с Россией. «В этом плане Черногория является кусочком большого пазла на территории Европы, которая сейчас находится в состоянии политической трансформации. Не исключено, что большое количество политических сил, которые сейчас у власти не находятся, вскоре к этой власти в Европе могут прийти. И они изначально ориентированы на построение диалога с Россией. В этих условия Великобритании важно сделать так, чтобы в очередной раз посеять недоверие у европейских элит по отношению к нашему государству», — сказал Данюк. 

В качестве еще одного мотива он назвал желание Великобритании снова сделать из России страну-агрессора с помощью информационной монополии. «Думаю, эта стратегия не увенчается успехом, потому что, в отличие от наших западных партнеров, мы всегда с уважением относимся к национальному суверенитету других стран и никогда не лезем в их внутренние дела. Тем более – в отличие от Великобритании и США, которые активно пытаются влиять на внутреннюю и внешнюю политику других стран  ради обеспечения собственных национальных интересов», — поделился мнением эксперт РУДН.  

При этом ранее подобные обвинения в адрес России уже звучали, и они были опровергнуты Москвой, а следом и прокуратурой Черногории, которая заявила об отсутствии доказательств причастности российских властей к этим событиям. Тогда же эксперты высказывали мнение, что переворот мог быть инсценировкой, которая позволила действующему премьеру остаться у власти, несмотря на низкую популярность у населения.  

Согласно последней информации о ходе расследования октябрьской попытки переворота в Черногории, ключевыми фигурантами прокуратура считает двух членов парламента: это лидеры объединенной оппозиционной партии «Демократический фронт» Андрия Мандич и Милан Кнежевич. На этой неделе они утратили парламентскую неприкосновенность и получили повестки в прокуратуру. Мандич отрицает, что они с Кнежевичем имеют отношение к октябрьским событиям. 

«Думаю, что на самом деле в Черногории 16 октября не было никакого госпереворота. Лучшим свидетельством этому является тот факт, что в Черногории в этот день не разбито ни одного оконного стекла, не пролита ни одна слеза, не говоря уже о капли крови. В Черногории в этот день на улицах не было никаких вооруженных людей, заговорщиков, организованных формирований, кроме одного — а именно полиции Черногории и главного специального прокурора Миливое Катнича. Они в тот день исполняли инсценировку, которая транслировалась в прямом эфире телевидения как предполагаемое предотвращение госпереворота в день выборов», — поделился он своими предположениями в интервью РИА Новости. 

Мандич полагает, что власти страны с главным специальным прокурором во главе специально наняли людей, которые формируют миф об организованной преступной группировке, чтобы была возможность обвинить невинных людей, среди которых Мандич и Кнежевич. А вызов в прокуратуру для дачи показаний — это, по его мнению, попытка запугать оппозицию, которая выступала против интеграции с НАТО. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Флаги США и Украины
Посольство США на Украине встревожило признание Путиным паспортов Донбасса
Исаакиевский собор
В Петербурге начался крестный ход вокруг Исаакиевского собора
Линдси Грэм
Американский сенатор предрек РФ удар «по заднице» от конгресса США
Дмитрий Рогозин
Рогозин пригрозил разорвать оборону США новыми ракетами РФ
Транспортный корабль Dragon SpaceX, захваченный манипулятором Canadarm2 для стыковки с МКС, 20 апреля 2014 г. Фото: NASA
SpaceX отправила корабль Dragon к МКС
19.02 20:54 Белый дом опроверг связь предвыборного штаба Трампа с разведкой РФ
19.02 20:31 Появилось видео испытаний военной техники РФ в Арктике
19.02 20:12 В Саудовской Аравии провели Comic Con
19.02 19:42 Мэр Лондона предложил отказать Трампу в визите
19.02 19:17 Иран заявил о желании создать с РФ союз на Ближнем Востоке

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Георгий Владимов
Георгий Владимов
19 февраля 1931 года родился Георгий Владимов, писатель и правозащитник
19.02 18:44 Рогозин пригрозил разорвать оборону США новыми ракетами РФ
19.02 18:20 SpaceX отправила корабль Dragon к МКС
19.02 18:01 Американский сенатор предрек РФ удар «по заднице» от конгресса США
19.02 17:47 СМИ сообщили об аресте крупнейшей в мире яхты Мельниченко
19.02 17:34 Турция заявила о разногласиях с РФ по вопросу Крыма
19.02 17:00 Актер Тактаров отказался от голливудской роли убивающего украинцев русского
19.02 16:35 МЧС заявило о резком ухудшении погоды в Москве
19.02 16:16 Во Владивостоке задержаны организаторы акции против ЭРА-ГЛОНАСС
19.02 15:45 В Белоруссии прошли акции против налога на тунеядство
19.02 15:15 Посольство США на Украине встревожило признание Путиным паспортов Донбасса
19.02 15:06 Анкара назвала Женеву единственной площадкой переговоров по Сирии
19.02 14:05 Подросток сознался в атаке на кортеж Трампа
19.02 13:45 Украина обновила топ-менеджмент «Евровидения»
19.02 13:30 Экс-депутату Вороненкову предлагали работать на украинских силовиков
19.02 13:16 В Петербурге начался крестный ход вокруг Исаакиевского собора
19.02 13:07 Американский сенатор допустил введение новых санкций против РФ
19.02 12:56 Адвокат сообщил об отъезде Кара-Мурзы-младшего за границу
19.02 12:18 Forbes назвал цену подарков номинантам на «Оскар»
19.02 12:06 МИД Ирана опроверг создание в стране ядерного оружия
19.02 11:34 СМИ сообщили о трех расследованиях ФБР вмешательства хакеров РФ в выборы в США
19.02 11:18 СМИ сообщили о розыске четверых граждан КНДР по делу об убийстве Ким Чон Нама
19.02 10:52 СМИ сообщили об ужесточении требований для получения убежища в США
19.02 10:26 Премьер Ирака объявил о начале освобождения Мосула
19.02 10:13 СМИ обвинили РФ в попытке организации переворота в Черногории
19.02 10:06 Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни последнего
19.02 09:45 Минобороны начало испытывать новую военную технику в Арктике
19.02 09:22 Авианосная группа США направлена в Южно-Китайское море
19.02 09:14 Трамп назвал себя фанатом НАТО
18.02 20:45 Порошенко назвал признание РФ паспортов ДНР нарушением международного права
18.02 20:30 «Нормандская четверка» отказалась включать в свой состав США
18.02 19:50 Турчинов сравнил признание РФ паспортов ДНР с выходом из минских соглашений
18.02 19:37 Греф констатировал переход экономики РФ из кризиса в стагнацию
18.02 18:49 Запуск корабля Dragon к МКС отменили за 13 секунд до старта
18.02 18:26 Российские биатлонисты впервые с 2008 года выиграли эстафету на ЧМ
18.02 17:11 Путин подписал указ о признании в РФ паспортов ДНР и ЛНР
18.02 16:59 SpaceX отложила первый полет на Марс до 2020 года
18.02 16:28 В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни
18.02 15:58 Лавров заявил о действии санкций против ЕС до прекращения войны в Донбассе
18.02 15:28 Иранская компания подтвердила контракт с Белоруссией на поставку нефти
18.02 14:51 Истребители перехватили самолет у резиденции Трампа во Флориде
18.02 14:11 Росавиация объяснила проблему с расшифровкой данных по MH17
18.02 13:50 По делу об убийстве брата Ким Чен Ына арестован гражданин КНДР
18.02 13:34 Вице-президент США заявил об ответственности РФ за действия на Украине
18.02 12:53 В Турции задержан журналист Die Welt по подозрению в пропаганде терроризма
18.02 12:37 Меркель заявила о провале попытки наладить отношения с РФ после холодной войны
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.