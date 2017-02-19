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19 февраля 2017, 11:04
Владимир Путин Донецк Луганск паспорт Украина
Наталья Ивлева

Временная мера или шаг навстречу?

Паспорта ДНР
Паспорта ДНР
Игорь Маслов/РИА Новости

В субботу, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, это решение носит временный характер и устанавливается «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». Обусловлено это решение защитой прав и свобод человека и гражданина в соответствии с принципами международного  гуманитарного права.

Под действие указа попадают основные документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указом президента были признаны регистрационные знаки транспортных средств граждан ДНР И ЛНР и свидетельства об их регистрации, документы об образовании и квалификации, свидетельства о рождении и о смерти, о заключении и расторжении брака и некоторые другие.

Тем же указом российский президент разрешил по документам ДНР и ЛНР безвизовый въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее. Для этого потребуется только документ, удостоверяющий личность и подтверждающий то, что человек проживает в одной из этих республик. Указ был подписан и вступил в силу с 18 февраля.

Защита или уравнение в правах?

Сразу за публикацией документа последовала реакция руководства обеих республик, а затем и украинских властей. Глава ДНР Александр Захарченко поблагодарил Владимира Путина за это решение: «Это еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство. Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба – справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — приводит его слова РИА Новости. 

Аналогичное заявление сделала и исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Она также поблагодарила РФ и Владимира Путина за то, что несмотря на давление, Россия продолжает защищать права и свободы человека и гражданина, «оставаясь оплотом соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права». По словам и.о. главы МИД ДНР, украинская сторона не спешит с выполнением своих обязательств по минским соглашениям и использует «любые возможности для притеснения и уничтожения населения Донбасса».

Глава ЛНР Игорь Плотницкий аналогично отреагировал на указ российского президента и назвал его судьбоносным решением. Председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что граждане его республики восприняли новость о признании их документов Россией с воодушевлением. По словам Дегтяренко, это серьезный шаг к признанию республик, ведь уже три года там строится свое государство, и все это время студенты получают дипломы местного образца, автомобилисты номерные знаки образца ЛНР, заключаются и расторгаются браки. «Мы живем как полноценная республика», — сказал Дегтяренко.

Представители российской власти поспешили уточнить формулировку указа, которую в народных республиках трактовали как шаг на пути к признанию. Например, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что подписанный президентом документ не говорит о признании Россией независимости самопровозглашенных республик, и это временная мера, «призванная вернуть жителям Донбасса права, которые они потеряли после того, как Украина перестала им выдавать и продлевать документы». «Они даже не могут приехать в Россию, тогда как все остальные украинцы беспрепятственно могут пересекать российско-украинскую границу. Так что мы просто уравняли их в правах с остальными гражданами Украины», — цитирует Джабарова РИА Новости.

Украина обвиняет

На Украине тем временем не до воодушевления и восторга. Там реакция на указ Владимира Путина была не менее сильная, но прогнозируемо негативная. Президент Украины Петр Порошенко был краток и заявил, что это решение нарушает нормы международного права и является «очередным доказательством российской оккупации». К слову, в субботу он находился на Мюнхенской конференции по безопасности, где сразу же сообщил о произошедшем вице-президенту США Майку Пенсу. 

Другой видный украинский политик, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов тоже не оставил такое событие без внимания. По его словам, этот шаг Кремля перечеркивает Минский процесс и «равняется заявлению России о выходе из него». Турчинов полагает, что подписание этого указа Путиным означает, что он «юридически признал квазигосударственные» группировки на территории Украины. Примерно то же самое заявили и в МИД Украины, призвав международных партнеров усилить давление на Россию. 

Экспертные ожидания

Политолог Алексей Чеснаков охарактеризовал указ как «логичный шаг в условиях блокады республик Донбасса со стороны Украины», пишет «Коммерсантъ». Эксперт допускает, что если и дальше Украина не будет выполнять минские соглашения, то Москвы может пойти и на новые шаги на встречу лидерам народных республик. Его украинский коллега, политолог Константин Батозский также в комментарии «Ъ» высказал мнение, что этот указ является результатом разочарования Кремля в новой американской администрации:  «Это признак того, что Кремль будет двигаться дальше по осетинскому и абхазскому сценариям. То есть дальше будет признание независимости и легализации там большого военного присутствия», — считает эксперт.

Еще один эксперт, руководитель внешнеполитического направления Центра стратегических разработок Сергей Уткин считает, что любое одностороннее решение в текущем конфликте может спровоцировать его эскалацию, даже если будут приводиться рациональные аргументы в пользу этого решения, передает РБК. Уткин допускает, что есть риск не только обострения в зоне конфликта, но и использования других инструментов, например, украинская сторона может ввести визовый режим с Россией.

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