На прошедшей неделе совершенно неожиданно для итальянских карабинеров и сотрудников Интерпола нашлась картина XVII века живописца Гверчино, которую безуспешно разыскивали с 2014 года.

Джованни Франческо Барбьери, с детства известный под прозвищем Гверчино «Косоглазый», родился на севере Италии, в городке Ченто между Болоньей и Феррарой, в 1591 году. Живопись начал изучать самостоятельно, а в возрасте 16 лет стал подмастерьем у живописца болонской школы Бенедетто Дженнари, работавшего в Ченто и в Ферраре. В 1615 году Гверчино переехал в Болонью, где его работы высоко оценил Людовико Карраччи. Наибольшую славу юному Гверчино принесли две больших картины, написанных для папского легата в Ферраре кардинала Серра: «Вороны кормят пророка Илию» и «Самсон, схваченный филистимлянами». Использование выразительных контрастов света и тени, композиционные приемы, жестикуляция героев на полотнах Гверчино напоминает стиль Караваджо, но следует помнить, что в момент их создания художник еще не видел ни одного полотна работы самого Караваджо.

Автопортрет Гверчино, около 1635 года

С 1621 года Гверчино по приглашению папы Григория XV работал в Риме, где не только создал много картин, но и написал фрески «Аврора» на вилле кардинала Лудовико Лудовизи и «Святой Хризогон в славе» на потолке римской церкви Сан-Кризогоно. В 1632 году, после смерти Григория XV, Гверчино вернулся на родину. В последующие годы он написал фрески кафедрального собора Пьяченце, а в 1647 году, после смерти Гвидо Рении, занял должность главного художника Болоньи и перенес туда свою мастерскую. Он продолжал работать и преподавать до своей смерти в 1666 году. Наследие Гверчино составляет не менее 106 больших алтарных картин, 144 других полотен, а также множество рисунков чернилами и сангиной, в том числе карикатуры, которые он рисовал для собственного удовольствия, став одним из основателей этого жанра в современном европейском искусстве.

Гверчино «Мадонна с Иоанном Богословом и Григорием Чудотворцем»

Картину «Мадонна с Иоанном Богословом и Григорием Чудотворцем» Гверчино написал в 1639 году для церкви Сан-Виченцо в Модене. Там она находилась следующие 375 лет, счастливо пережив бомбардировку 13 мая 1944 года, когда часть церкви была разрушена и погибли фрески XVII века.

Церковь Сан-Винченцо в Модене

Исчезновение картины было обнаружено утром 14 августа 2014 года, когда священник обнаружил, что входная дверь не заперта. Мессы в церкви Сан-Виченцо служатся раз в неделю, а остальное время она стоит закрытой. Последняя служба до кражи была 10 августа. Видимо, воры каким-то образом проникли внутрь, возможно, спрятавшись там во время службы (следов взлома на замке нет), а затем сумели незаметно выбраться вместе с картиной. Система сигнализации в церкви была установлена в начале 2000 годов, но в момент кражи не работала, так как, по словам священника отца Джанни Герарди, ее обслуживание стоило слишком дорого. По той же причине картина не была застрахована. «Наша церковь не может себе позволить застраховать каждую картину, находящуюся в ее распоряжении», – прокомментировал отец Герарди. Это весьма распространенная ситуация для Италии. Как сказал один из обозревателей, в стране множество церквей «набитых шедеврами по самые жабры», но бюджеты храмов не позволяют обеспечить надежную их охрану.

Начавшая расследование полиция Модены и подразделение карабинеров Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, специализирующееся на преступлениях, связанных с предметами искусства и древностями, полагают, что в краже участвовало не менее трех человек. Картина очень велика (высота 2,9 метра, ширина 1,88 метра) и заключена в массивную раму, так что снять со стены и перенести ее одному невозможно. По этой же причине следствие сосредоточилось на поисках автомобиля, предположительно микроавтобуса или фургона, куда после похищения погрузили картину. Для этого полицейские просмотрели десятки часов записей с камер наблюдения на ближайших к церкви улицах. Криминалисты внимательно обследовали помещение церкви в поисках следов похитителей. Но все предпринятые меры не дали результата. Власти опасались, что преступники разрежут полотно на части, так как скрытно хранить столь большую картину трудно.

Считается, что обычно похищения шедевров живописи происходят по одному из двух сценариев. Картину или скульптуру могут украсть по заказу некоего коллекционера. Тогда шансы ее найти невелики. Но часто бывает так, что преступники похищают картину, потому что обнаруживают такую возможность, а потом стремятся решить нелегкую задачу: сбыть кому-нибудь опасный шедевр, хотя бы за малую часть его действительной цены. В этой ситуации они чаще всего попадаются в руки полиции.

Новости о полотне Гверчино поступили из Марокко. Полиция этой страны сообщила Интерполу, что к ней обратился состоятельный бизнесмен и коллекционер живописи из Касабланки, которому группа лиц предложила приобрести картину за 10 миллионов дирхамов (около 940 тысяч евро, при том, что, по оценке, экспертов стоимость картины на легальном аукционе составила бы от шести до восьми миллионов евро). Коллекционер знал о краже 2014 года, поэтому решил поставить в известность полицию. В результате трое продавцов были задержаны. Они оказались подданными Марокко, но один из них уже много лет жил в Италии.

Интерпол, в свою очередь, оповестил итальянские власти. В четверг, 16 февраля, главный прокурор Модены Люсия Мусти официально подтвердила, что картина, найденная ​​в Касаблане, действительно «Мадонна с Иоанном Богословом и Григорием Чудотворцем» работы Гверчино. Сейчас власти Италии и Марокко обсуждают детали возвращения картины.