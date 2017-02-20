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20 февраля 2017, 17:15
гражданская авиация хулиганство
Илья Карпюк

Дебоширов отстранят от полетов

Авиапассажиры в зале ожидания
Авиапассажиры в зале ожидания
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу, в которых говорится о создании «единого реестр лиц», которым на три года запрещены полеты. В этот список авиакомпаниям предлагается заносить данные граждан, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц». В виде исключения фигурантам реестра в дальнейшем разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Проект поправок к Воздушному кодексу уже направлен в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По данным «Коммерсанта», отзыв на документ должен появиться уже в подельник.

Формировать реестр нарушителей правил поведения на борту самолетов предлагается авиакомпаниям. Если закон будет принят, то члены экипажа самолета получат право составлять на нарушителя акт, который должен быть пописан у командира экипажа. После этого данные в трехдневный срок будут отсылаться в Росавиацию, где сведения о нарушители будут в течение пяти дней внесены в единый реестр.

 
Прибытие авиарейса
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Начиная с этого момента нарушителю запрещаются продажа авиабилетов и полеты на три года. Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями — независимо от того, совершают они полеты только по территории России или за ее пределами.

Исключения для фигуранта единого реестра делаются лишь в том случае, если тот летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Напомним, предложения ужесточить наказания для пассажиров-нарушителей появляются регулярно, сообщения о том, как на том или ином рейсе нетрезвый пассажир вел себя неадекватно, постоянно появляются в новостях. Так, в 2014 году бизнесмен Сергей Кабалов был осужден на три с половиной года колонии за избиение стюарда в нетрезвом виде и попытку вломиться в кабину пилотов рейса Москва — Хургада с угрозами.

 
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Нынешний законопроект подготовлен ко второму чтению комитетом Госдумы по транспорту, первоначальная версия документа разрабатывалась группой депутатов еще прошлого созыва и была вчетверо короче: в нем говорилось лишь о возможности авиакомпаний отказывать в перевозке нарушителям правил полета в течение пяти лет с момента инцидента. Как именно должна выглядеть эта процедура, не уточнялось. Документ был принят Госдумой в первом чтении в 2012 году.

В нынешнем варианте законопроекта предполагается, что единые правила поведения пассажира на борту должно разработать федеральное правительство. Также именно правительство должно составить список «специальных средств сдерживания», которых можно будет применять для усмирения дебоширов.

В президентском Совете по кодификации, по данным «Коммерсанта», в целом поддерживают документ, но считают: пассажиры должны иметь право обжаловать свое включение в «черный список». В частности, в совете предлагают учитывать обстоятельства, когда пассажиры совершали формально противоправные действия «в состоянии необходимой обороны» или их вины в инциденте на борту вовсе не было.

Отметим, что практика составления «черных списков» существует во многих странах. В Соединенных Штатах такой реестр появился после терактов 11 сентября, его ведет ФБР, но запретить летать могут и простым дебоширам. В Канаде «программа по защите пассажиров» начала действовать в 2007 году.

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