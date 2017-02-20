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20 февраля 2017, 16:00
Крым Россия санкции Украина
Георгий Чижов

«Этот план по Крыму и Донбассу едва ли может быть принят Россией»

Крым. Севастополь.
Крым. Севастополь.
pixabay

В СМИ появилась информация о представленном в администрацию президента США плане урегулирования украинского конфликта. Об этом плане, предполагающем решения вопросов с ДНР, ЛНР и Крымом, журналистам позже рассказал депутат Верховной Рады Андрей Андрейченко, называющий себя одним из его авторов.

План, о котором первой сообщила американская газета New York Times, а затем в интервью украинскому изданию «Страна.ua» рассказал сам Андрейченко, предполагает проведение украинцами референдума по вопросу о возможности предоставления России аренды Крыма сроком на 30 или 50 лет; он также предлагает решение для реинтеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины. Реализацию положений этого плана его авторы предлагают сделать основанием для снятия с России американских санкций.

Однако этот план урегулирования ситуации едва ли был бы принят Россией, даже если бы появился по официальным каналам. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий». По его мнению, несмотря на интересные предложения, план в том виде, в котором о нем известно, противоречит российской позиции.

«Главным, конечно, является вопрос урегулирования – тот план, который якобы показали Майклу Флинну за день до его увольнения с поста (Майкл Флинн был помощником президента США по вопросам нацбезопасности и ушел в отставку в связи со скандалом, связанным с якобы сделанными им еще до вступления в должность некими обещаниями в адрес российской стороны о снятии санкций – прим.ред.) Этот план сам по себе очень интересен, причем интересен как составом авторов, в числе которых якобы оказался даже депутат Верховной Рады Андрейченко (), так и скандальной историей самого Флинна. Но самое главное – что этот план в том виде, в котором мы о нем услышали, все равно вряд ли был бы принят Россией. Хотя там звучали определенные разумные мысли.

 
Милиция ДНР.

Во-первых, в соответствии с этим планом Россия должна была бы вывести свои силы их отдельных районов Луганской и Донецкой области, где, по официальной версии, их и нет. То есть, фактически, по замыслу авторов, насколько мы можем судить, Россия должна была бы сделать это урегулирование внутриукраинским. Ну, и, во-вторых (что тоже кажется мне очень здравым, уж не знаю, как оно выглядит со стороны официальной позиции Украины), важным пунктом является признание Россией, по сути, спорного статуса Крыма.

Если исходить из реалий, то, конечно, рассчитывать на то, что Россия возьмет и вернет Крым туда, где он был, не приходится. Но сам по себе факт признания спорного статуса территории и продолжения диалога, я считаю, был бы уже большим шагом вперед – возможно, даже максимально возможным шагом в этом направлении со стороны России. А там уже, действительно, можно было бы изобретать формы урегулирования вопроса.

Украину тут, конечно, достаточно сложно удовлетворить, потому что, с ее точки зрения, Россия просто пришла и забрала ее кусок, а теперь говорит: «Ну, давайте договариваться по его поводу». Но, тем не менее, с точки зрения реальной политики не исключено, что и украинские руководители попытались бы вступить в этот диалог. Но вопрос тут, конечно, в первую очередь был бы в доброй воле России, потому что этот план, при всей своей прорывности, скорее всего, не был бы принят Россией. По крайней мере, он резко противоречит сегодняшним российским позициям, которые можно даже коротко свести к двум пунктам. Первый: «Крым наш, и вопрос закрыт» – помните, слышали такое от президента? И второй: «Никаких наших войск на Донбассе нет».

Поэтому если такой план был разработан и предложен на самом деле, я не исключаю, что в том или ином виде он еще будет просачиваться, несмотря на отставку Флинна. Кстати, с точки зрения американской администрации такая позиция, как та, что предлагалась планом, была бы логичной: мол, да, мы не признаем тех территориальных изменений в составе Украины, которые признает Россия, но мы хотим отменить санкции в отношении России и предлагаем вариант урегулирования. Может быть, неокончательного урегулирования, но, по крайней мере, варианты входа в этот процесс. А уж когда и где будет из него выход – кто ведает», – сказал Георгий Чижов.

Оценивая утверждения депутата Верховной Рады Андрея Артеменко, что план был нужен, поскольку Минские соглашения уже не действуют, «мертвы», эксперт выразил несогласие с этой позицией.

«Я вполне допускаю, что план существовал в том или ином варианте, но пока не вижу тут готовности России этот план принять. Но что касается Минских соглашений, то они остаются базовым документом, и все стороны апеллируют именно к ним. Понятно, что работают эти соглашения кое-как, но пока они остаются единственным ориентиром, таким маяком для всех. На них действительно ссылаются все стороны – и Украина, и Россия, и Запад. Другое дело, что их все толкуют по-своему. Но полный отказ от них означал бы драку без правил, не на что было бы ссылаться, можно было бы начинать опять воевать по полной.

Хотя время от времени и так происходят отдельные столкновения, но все же этот почти уже «скрывшийся в тумане» Минск дает некий ориентир. Поэтому от Минских соглашений еще не отказались. Теоретически, если принять такой план, о котором шла речь в СМИ, то это действительно означало бы отказ Минских соглашений с установкой новых ориентиров. Но пока до этого очень далеко. Пока хотелось бы, чтобы такой план озвучил кто-то из официальных лиц, а не один депутат из Радикальной партии.

И да, как утверждал депутат, представители других фракций также могли принимать участие в разработке плана. Но я просто думаю, что, раз шла работа над каким-то документом, то существует добрый десяток его версий. И если найти всех людей, которые работали над этим текстом, может оказаться, что у них по разным вопросам были прямо противоположные позиции.

Понятно, что табель о рангах в мире такова, что, выступи с подобным планом Трамп, игнорировать его было бы невозможно – просто в силу неформального статуса президента США в мире. Но, насколько я понимаю, эффективная дипломатия должна была бы заключаться в том, чтобы план изначально пытаться согласовать с российской стороной. И только получив ее предварительное одобрение, план могли бы сделать публичным. Иначе для России это получается не план, а ультиматум. Ведь помимо того, что там и так содержатся вещи, которые требуют существенной коррекции позиции России, если бы такой план возник без предварительного согласования с Россией, это было бы однозначно воспринято как антироссийская акция.

Поэтому пока, мне кажется, говорить об этом документе всерьез не приходится. Хотя возможно, что некоторые идеи, обозначенные там, станут основой других дипломатических инициатив», – считает Георгий Чижов.

Эксперт также прокомментировал сообщения о том, что президент России Владимир Путин издал указ о признании действительными удостоверяющих личность документов, выданных властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), на период до политического урегулирования ситуации в этих регионах. Он затронул и вывод социологов ВЦИОМ, сделанный по результатам опроса, о том, что большинство граждан России уже не воспринимают ДНР и ЛНР как Украину.

«Что касается признания Россией паспортов ЛНР и ДНР, то тут другая история. Несомненно, это в какой-то мере политический акт, но и не только политический. Почему это произошло сейчас? С одной стороны, это вопрос технический: указ президента о временном и частичном признании этих документов и формально, и, думаю, отчасти фактически направлен на минимизацию гуманитарных последствий ситуации.

Потому что у многих жителей пресловутых «отдельных районов», они же ДНР и ЛНР, за прошедшие три года просто перестали действовать их украинские документы. А ехать в Украину получать новые не все хотят, да и не все могут себе позволить. Ну, например, кто-то может опасаться и преследований как активный участник вооруженных формирований. И получается, что, не имея действительных украинских документов, люди вынуждены жить по паспортам, водительским удостоверениям и так далее непризнанных республик и никуда за пределы этой очень ограниченной территории выехать не могут. Это и им неудобно, и вызывало и вызывает большие нарекания в адрес России.

Ну, а тут вроде бы Россия пошла им навстречу и дала возможность по крайней мере в Россию сбежать – понятно, что больше никуда с такими документами не пустят. Ну и, как считают некоторые эксперты, тем самым Владимир Путин символически показал, что отказываться от поддержки этих территорий не намерен. Ну, думаю, символизма тут не очень много, потому что Россия чуть ли не в открытую признает, что эти территории – скорее, разменная монета.

Опять же, Российская Федерация официально настаивает на том, что эти-то территории – часть Украины. В этом смысле очень забавно, что общественное мнение, по опросу ВЦИОМа, выступает, фактически против позиции российских властей. Было бы интересно, конечно, если бы после этого исследования социальные психологи попытались бы что-то исследовать. Я не думаю, что большинство россиян сейчас готовы открыто выступать против своей власти – скорее, речь о том, что россияне привыкли читать между строк и, слыша заявления официальных лиц о том, что донбасские территории являются частью Украины, не воспринимают их буквально. Они понимают, что это – некий обманный маневр, и «переводят» для себя эти слова таким вот образом.

 
Митинг в Донецке. / russvesna.ru

Потому что если бы ВЦИОМ задал вопрос: «Согласны ли Вы с позицией Владимира Путина по тому или иному вопросу?», вряд ли бы большинство решило сказать, что не согласны. Просто эти его слова не воспринимаются как истинная позиция, и это тоже очень интересный результат. Возможно, это даже нечто вроде ощущения: «Мы понимаем, что власть говорит неправду, но она же не для нас ее говорит, а мы и так все знаем». Вот таким образом я это вижу», – объяснил Георгий Чижов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не знают о существовании плана снятия санкций с России путем урегулирования украинского конфликта. В то же время идею об аренде Крыма он назвал абсурдной. 

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