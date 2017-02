«Коммерсантъ» в статье «Мюнхенский глобальный беспорядок» пишет о том, как США пытались сохранить прежнее мироустройство, а Россия — создать новое.

«Три года без права перелета»: в Государственной Думе определились с черными списками авиапассажиров.

«Въездной туризм выезжает на господдержке»: достойные проекты будут искать в специальных кластерах.

РБК в статье «Указанному верить» пытается понять, какие последствия для России влечет за собой признание паспортов ДНР и ЛНР.

Какие инструменты помогут заработать на укреплении доллара, описывается в статье «Слабый рубль не берем».

«Формула губернатора»: Кремль рассказал о поиске «идеальных» руководителей регионов, теперь кандидаты в губернаторы должны проходить тестирование.

«Известия»: «Валютный спред ушел в отрыв». Разница цен покупки и продажи валют увеличилась в разы за несколько дней.

«Престиж армии вырос в глазах россиян»: страна защищена от военной угрозы, полагает большинство участников опроса к Дню защитника отечества.

«Верховный суд разрешил бизнесу бесплатно работать на государство»: высшая судебная инстанция постановила, что нулевая цена госконтракта не противоречит закону.

«Газета.ru»: «Стритрейсер на Porsche не оставил шансов пешеходу». По факту смертельной аварии с Porsche в Москве возбуждено уголовное дело.

«Санкций мало не бывает»: американский сенатор заявил о возможных новых санкциях против России.

«Россия конкурентоспособна и может бороться»: сборная Россия заняла пятое место в общекомандном медальном зачете ЧМ по биатлону.

The Economist: «Не такое уж соединенное королевство. Британия скользит к Scoxit'у» (The not-so-United Kingdom: Britain is sliding towards Scoxit). Решение Британии выйти из ЕС увеличивает вероятность выхода Шотландии из Соединенного королевства.

«Карл Великий: стремление выбрать бунтовщика играет на руку Марин Ле Пен и Эммануэлю Макрону во Франции» (Charlemagne: The urge to elect an insurgent is helping Marine Le Pen and Emmanuel Macron in France). Ни одного из популярных кандидатов в президенты Франции нельзя назвать политическим аутсайдером.

Bloomberg: «Война — это тот климатический риск, о котором говорят европейские лидеры» (War Is the Climate Risk That Europe's Leaders Are Talking About). Говоря об угрозах глобального потепления в XXI веке, европейские лидеры, наряду с подъемом уровня моря и таянием ледников, упоминают войны.

«Попытки Меркель заставить Трампа занять более жесткую позицию в отношении России, может быть, небезуспешны» (Merkel's Efforts to Get Trump to Take a Harder Line on Russia May Be Paying Off). Канцлер Германии Ангела Меркель пытается повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по отношению к России. Вероятно, это сделало свой вклад в том, что Трамп начал дистанцироваться от российского президента.

The Wall Street Journal: «Битва за Мосул возобновилась после недельной паузы» (Battle for Mosul Resumes After Weekslong Pause). Иракские спецслужбы начали операцию по перезахвату западной части Мосула у «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«После пересмотра миграционный запрет коснется всё тех же семи стран» (Revised Travel Ban Would Cover Same Seven Countries). На смену указу американского президента Дональда Трампа подготовлен проект нового указа по иммиграции и беженцам. Эта версия оставляет ограничения для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, однако делает исключение для обладателей грин-карт.