Министр образования Ольга Васильева заявила о необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным. Тут предмету, конечно, повезло: сама министр является доктором исторических наук и долгое время преподавала историю в школе. Может быть, была бы министр зоологом, выпускникам пришлось бы писать ЕГЭ по биологии. Благо аргумент «не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории», можно применить к любой дисциплине.

Но лучше, все-таки, прежде чем вводить обязательные ЕГЭ, разобраться, зачем они вообще нужны. Изначально предполагалось, что ЕГЭ позволит беспристрастно оценить способности абитуриента. Может быть теперь стоит открыто признать, что ЕГЭ постепенно становится частью патриотического воспитания и всего, что с этим связано?