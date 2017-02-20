Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в прослушке разговоров российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. «Американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались», — сказал Лавров. Среди них были «его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», заявил глава МИДа.

По словам министра, о прослушке телефонных бесед посла стало известно на фоне скандала о якобы связях экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с Москвой. Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто «давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне легитимными способами».

Майкл Флинн

Напомним, 13 февраля было объявлено, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, одна из ключевых фигур администрации Дональда Трампа, покинул свой пост. По данным газеты Washington Post он был вынужден уйти в отставку, так как общался с послом России в США Сергеем Кисляком и не сообщил обо всех деталях этих контактов. В частности, журналисты утверждали, что во время этих переговоров затрагивалась тема антироссийских санкций.

Стоит отметить, что журналисты Washington Post не утверждали, что спецслужбы США прослушивали именно российского посла: вполне может быть, они следили за Майклом Флинном.

Дмитрий Песков позже заявил, что Майкл Флинн действительно беседовал с российским послом. Хотя тема отмены санкций не затрагивалась.

Таким образом, Лавров перешел от защиты к нападению: ранее российские власти пытались лишь доказать, что не вмешиваются во внутреннюю политику США и являются лишь сторонними наблюдателями.

Также Сергей Лавров при общении с журналистами затронул тему Крыма. Дело в том, что в последние дни, на фоне слухов о скором снятии с России санкций администрацией Дональда Трампа, множатся различные схемы, которые позволили бы западным странам пойти на такой шаг и не потерять лица — так как очевидно, что отдавать Крым Россия не собирается.

Так, в ночь на понедельник издание «Страна.ua» опубликовало интервью с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Артеменко, в котором он выдвигает собственное предложение.

«Главная идея — ситуация должна быть разрешена путем компромисса. А суть компромисса простая: после него каждая из сторон должна остаться в чем-то неудовлетворенной», — рассказал Артеменко о сути плана. Первый пункт плана — проведение на Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 30–50 лет. По истечении этого срока будет проведен еще один референдум под контролем международных структур, на котором вопрос о принадлежности полуострова решится окончательно. Второй пункт плана — возвращение Донбасса в состав Украины, объявление широкой амнистии и проведение всеукраинского референдума по вопросу об особом статусе Донбасса. После этого предполагается создание фонда для возрождения региона. Россия, в частности, именно туда должна, по мнению депутата, перечислять деньги за аренду Крыма.

В ответ на это Сергей Лавров заявил, что нельзя взять в аренду Крым, потому что он принадлежит России. «У самого себя арендовать ничего невозможно. Я больше не могу ничего добавить», — сказал он.

Телефоны с наушниками. /pixabay.com.

Лавров отметил при этом, что такой план является попыткой отвлечь «внимание от полной неспособности» президента Украины Петра Порошенко выполнить минские соглашения. «И отвлечь внимание от неспособности наших французских и германских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово», — добавил Лавров.

Не забыл Лавров рассказать о своем отношении к событиям в Черногории. Заявления о том, что в попытке госпереворота в Черногории участвовали государственные органы России, являются голословными, заявил министр. По его словам, эта новость «стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны». Лавров упомянул среди них хакерские атаки, вмешательства в избирательные кампании «большинства западных стран» и связи администрации Трампа с российскими спецслужбами. Лавров заявил, что «ни одного факта» по поводу этих обвинений «предъявлено не было».