Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 февраля 2017, понедельник, 19:22
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
20 февраля 2017, 12:02
Москва парковки
Наталья Ивлева

Битва за Москву: как власти выживают автомобилистов

Установка запрещающего знака
Установка запрещающего знака
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

В Госдуме обратили внимание на то, что происходит с дорожным движением в Москве. Там обеспокоены стремительным расширением зоны платной парковки, и по мнению первого заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, это не организация дорожного движения, а его коммерциализация, а выражаясь еще более конкретно — это коммерческая интервенция, передает «Парламентская газета».

«По сути, автомобилистам не предлагают альтернативы платным парковкам. Подземного и вертикального парковочного пространства, как во многих европейских городах, у нас очень мало», — пояснил депутат. Развитие и улучшение сети общественного транспорта он не считает альтернативой для автомобилистов, объясняя это тем, что люди с детьми или престарелыми родителями все равно предпочтут автомобиль общественному транспорту, если у них будет такая возможность. «Неудобно это и для граждан, которые едут за покупками», — добавил Лысаков. Он предположил, что ситуация может измениться, однако для этого потребуются серьезные изменения в структуре Департамента транспорта Москвы.

 
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Неделю назад стало известно, что за прошлый год Москва заработала 17,5 миллиардов рублей на платных парковках и штрафах. При этом за оплату парковки на дорогах общего пользования и внеурочных пространствах граждане заплатили 4,37 миллиарда рублей, что на 25,6% больше результата 2015 года. Остальные 13,13 миллиарда рублей принесли в бюджет штрафы. В целом же сумма этих поступлений сопоставима с бюджетом таких крупных городов, как, например, Казань.

На эти средства в городе был произведен ремонт дворов, а также установлены антипарковочные столбики, уложена плитка и даже убран мусор после сноса самостроя. То есть фактически автомобилисты оплатили создание ограничений для себя же и прибрались за властями, которые в прошлом году вдруг опомнились и решили поработать над городским ландшафтом. Почему-то, как справедливо заметил депутат Лысаков, в городе не развивается инфраструктура для автомобилистов: не строятся многоэтажные перехватывающие парковки для комфортной смены личного транспорта на общественный.  

 
Работы по устройству парковочных "карманов". 2015
АГН "Москва"

«Логично ли городу тратить средства, полученные от использования платных парковок, на улучшение дорожного движения? Конечно, логично. Но если вы хотите знать, будут ли этими средствами так поступать, то поймите, что вы хотите заставить пчел работать против меда.

Они вытесняют автомобилистов, а вы хотите, чтобы они для автомобилистов что-то делали? Они не станут этого делать – они в этом просто не заинтересованы. Им вообще, видимо, нужно, чтобы автомобили покупали и сразу сдавали в утилизацию – вот это устроит их. Сейчас стремятся к тому, чтобы автомобиль можно было купить, но им нельзя было пользоваться», – говорил ранее руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с «Полит.ру».

 
Сергей Канаев
ФАР

Более того, если подобные планы были, то сейчас они почему-то отменяются. Около двух недель назад градостроительно-земельная комиссия города Москвы, кстати, возглавляемая Сергеем Собяниным, согласилась с прекращением реализации инвестиционных проектов по строительству 12 многоуровневых паркингов. Сообщается, что часть из участков, на которых планировалась стройка стоянок, будут выставлены на торги, а остальные будут озеленять и благоустраивать. 

Вероятно, дальше ситуация для столичного бюджета будет улучшаться, а вот для автомобилистов — ухудшаться. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что бороться с нехваткой парковочных мест можно только одним путем — повышением стоимости парковки. Кроме того, в его планах дальнейшее расширение зон платной парковки, которая и сейчас добралась вплотную до МКАД. То есть в принципе можно ожидать, что через 3-4 года, если Сергей Собянин переберется на следующих выборах и останется у власти, нам придется платить за парковку в Коммунарке (поселок на юго-западе Новой Москвы в 5 км от МКАД) или даже в Троицке (20 км от МКАД).

 
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Сейчас стоимость парковки в Москве на ряде улиц в центре города составляет 200 рублей в час. Самый дешевый тариф платной парковки в столице на сегодняшний день составляет 40 рублей в час, он действует, например, на дублере Варшавского шоссе в сторону центра около метро Аннино примерно в 1 км от МКАД.

Неоплата или несвоевременная оплата парковки грозит штрафом — 2,5 тысячи рублей, а если авто было эвакуировано по причине неправильной парковки, то автомобилисту придется заплатить, помимо штрафа, еще за работу эвакуатора и за вызволение своего транспорта со штрафстоянки. В лучшем случае это обойдется в 5 тысяч рублей.

Более того, несколько дней назад стало известно, что на тихих улочках с умеренным трафиком, в тупиках и промзонах появились знаки, запрещающие остановку, передает «Авторадио». То есть жители близлежащих домов, возвращаясь вечером домой, теперь не могут поставить авто в привычном месте, где машина никому прежде не мешала. Теперь там знак и остановка запрещена. Испытавшие нововведение на себе жители спальных районов Москвы рассказывают, что сначала были установлены знаки, запрещающие парковку и остановку, а следом была введена плата за парковку. В результате заторы стали образовываться во дворах: «Знаки развешены на улицах, где траффика нет, но зато теперь у нас все дворы заставлены машинами и есть даже дворы, где чтобы выехать нужно 5-6 машин обзвонить, чтобы освободили проезд», — рассказал житель Строгино Игорь Кочетков.

 
Платная парковка в Отрадном
АГН "Москва"

Логичное умозаключение относительно повсеместного отношения властей к автомобилистам как к неиссякаемому источнику бюджетных доходов сделал автоэксперт Сергей Асланян. Говоря о том, что участников ДТП хотят обязать оплачивать медэкспертизу на предмет алкоголя в крови, он объяснил, что в России постоянно придумывают новые варианты наказания против водителей просто потому, что водители платежеспособны. Все просто: если человек купил автомобиль, значит он сделал это не на последние деньги и сможет оплатить еще много всего.

«У нас в последнее время очень много такого напридумано якобы для борьбы с нетрезвыми водителями. Ужесточение любых мер в принципе никогда не приводит абсолютно ни к каким результатам, по крайней мере, к декларируемым. Даже в тех странах, где есть смертная казнь, все равно совершаются преступления. А у нас мы совершенно четко видим, что из водителей сформирована категория людей, чуть ли не лишенная гражданских прав», — сказал Асланян в эфире радио «Комсомольская правда».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вадим Магамуров
СМИ рассказали о погибшем в Сирии офицере из Екатеринбурга
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле назвали попытку госпереворота «внутренним событием Черногории»
Дональд Трамп
Юрист Трампа опроверг получение украинского плана по отмене санкций против РФ
Паспорта ДНР
Кремль отказался считать признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением права
Владимир Путин и Дональд Трамп
СМИ сообщили о подготовке для Путина психологического портрета Трампа
19:09 МЭР предложило ввести новые ограничения на импорт медизделий
18:51 Саперы из РФ завершили разминирование Алеппо
18:35 В ВСУ заявили об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе
18:17 СМИ рассказали о погибшем в Сирии офицере из Екатеринбурга
18:10 СМИ сообщили о подготовке для Путина психологического портрета Трампа

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Доктор Лиза
Елизавета Петровна Глинка
20 февраля 1962 года родилась Доктор Лиза, филантроп, создатель фонда «Справедливая помощь»
17:58 Стало известно имя нового командира батальона сепаратистов «Сомали»
17:45 В Петербурге предложили референдум по вопросу передачи соборов РПЦ
17:28 Путин поручил заняться профилактикой подросткового суицида
17:23 Древние устрицы были в полтора раза больше своих нынешних сородичей
17:10 Белоруссы отказались пускать в страну граждан с паспортами ДНР и ЛНР
17:02 Захвативший заложников в Москве попросил коридор в посольство Китая или КНДР
16:43 Роскомнадзор назвал попадающие под закон об агрегаторах сайты
16:35 Госдума проверит слова Милонова о евреях
16:21 Разнообразие видов опылителей идет на пользу сельскому хозяйству
15:57 Юрист Трампа опроверг получение украинского плана по отмене санкций против РФ
15:51 В Сирии при подрыве фугаса погибли четверо российских военных
15:24 Минюст разъяснил закон об изъятии единственного жилья должников
15:04 В «Единой России» отказались считать ДНР государством
14:51 Россия на месяц заняла первое место в мире по нефтедобыче
14:35 Путин отказался встречаться с Лукашенко в Сочи
14:25 «Прожекторперисхилтон» вернется на «Первый» после пятилетнего перерыва
14:15 Лавров напомнил о прослушке российского посла спецслужбами США
14:10 Кремль отказался считать признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением международного права
13:55 В Кремле назвали попытку госпереворота «внутренним событием Черногории»
13:35 Песков назвал абсурдной идею об аренде Крыма
13:34 Неядерные силы РФ к 2021 году станут приоритетными в вопросах сдерживания
13:21 МИД прокомментировал обвинения России в попытке переворота в Черногории
13:05 В «Единой России» изучат получение Кобзоном паспорта ДНР
13:04 Билл Гейтс призвал обложить роботов налогами и затормозить автоматизацию
12:41 Актер Борис Романов попал в больницу в Москве
12:34 Трамп разрешит въезд в страну обладателям грин-карт
12:30 «Пересвет» вновь отключили от платежной системы ЦБ
12:11 Посольство КНДР в Малайзии отреклось от убитого брата Ким Чен Ына
11:56 Глава Пентагона открестился от претензий Трампа на иракскую нефть
11:39 Управление МВД по охране режимных объектов проверят по делу «Шалтая-Болтая»
11:38 Банк Ковальчука помог в возврате денег Первого и ВГТРК из «БФГ-Кредита»
11:28 Рисунок собаки признан работой Рембрандта
11:18 Резиденты «Сколково» покажут свои разработки на Всемирном мобильном конгрессе
11:11 В Кремле прокомментировали план по аренде Крыма и снятию санкций
11:08 Блогер Соколовский подал в ЕСПЧ жалобу на незаконный арест
10:52 В Таиланде россиянку задержали за кормление рыб
10:48 Прокуратура Черногории обвинила власти РФ в причастности к попытке госпереворота
10:35 США и Россия остались крупнейшими экспортерами оружия
10:18 Более половины опрошенных россиян высказались за призыв в армию
10:05 Русская тля образует гибриды с американскими сородичами
10:05 Украинский депутат раскрыл детали плана по снятию санкций с РФ
09:54 В «Гражданских самолетах Сухого» может смениться руководство
09:40 Дмитрий Киселев раскритиковал НОД и Милонова
09:37 В Госдуме разработали закон о черных списках авиадебоширов
09:24 Донбасс стал крупнейшим рынком сбыта российского мяса и пива
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.