В Госдуме обратили внимание на то, что происходит с дорожным движением в Москве. Там обеспокоены стремительным расширением зоны платной парковки, и по мнению первого заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, это не организация дорожного движения, а его коммерциализация, а выражаясь еще более конкретно — это коммерческая интервенция, передает «Парламентская газета».

«По сути, автомобилистам не предлагают альтернативы платным парковкам. Подземного и вертикального парковочного пространства, как во многих европейских городах, у нас очень мало», — пояснил депутат. Развитие и улучшение сети общественного транспорта он не считает альтернативой для автомобилистов, объясняя это тем, что люди с детьми или престарелыми родителями все равно предпочтут автомобиль общественному транспорту, если у них будет такая возможность. «Неудобно это и для граждан, которые едут за покупками», — добавил Лысаков. Он предположил, что ситуация может измениться, однако для этого потребуются серьезные изменения в структуре Департамента транспорта Москвы.

Неделю назад стало известно, что за прошлый год Москва заработала 17,5 миллиардов рублей на платных парковках и штрафах. При этом за оплату парковки на дорогах общего пользования и внеурочных пространствах граждане заплатили 4,37 миллиарда рублей, что на 25,6% больше результата 2015 года. Остальные 13,13 миллиарда рублей принесли в бюджет штрафы. В целом же сумма этих поступлений сопоставима с бюджетом таких крупных городов, как, например, Казань.

На эти средства в городе был произведен ремонт дворов, а также установлены антипарковочные столбики, уложена плитка и даже убран мусор после сноса самостроя. То есть фактически автомобилисты оплатили создание ограничений для себя же и прибрались за властями, которые в прошлом году вдруг опомнились и решили поработать над городским ландшафтом. Почему-то, как справедливо заметил депутат Лысаков, в городе не развивается инфраструктура для автомобилистов: не строятся многоэтажные перехватывающие парковки для комфортной смены личного транспорта на общественный.

Работы по устройству парковочных "карманов". 2015 АГН "Москва"

«Логично ли городу тратить средства, полученные от использования платных парковок, на улучшение дорожного движения? Конечно, логично. Но если вы хотите знать, будут ли этими средствами так поступать, то поймите, что вы хотите заставить пчел работать против меда.

Они вытесняют автомобилистов, а вы хотите, чтобы они для автомобилистов что-то делали? Они не станут этого делать – они в этом просто не заинтересованы. Им вообще, видимо, нужно, чтобы автомобили покупали и сразу сдавали в утилизацию – вот это устроит их. Сейчас стремятся к тому, чтобы автомобиль можно было купить, но им нельзя было пользоваться», – говорил ранее руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с «Полит.ру».

Сергей Канаев ФАР

Более того, если подобные планы были, то сейчас они почему-то отменяются. Около двух недель назад градостроительно-земельная комиссия города Москвы, кстати, возглавляемая Сергеем Собяниным, согласилась с прекращением реализации инвестиционных проектов по строительству 12 многоуровневых паркингов. Сообщается, что часть из участков, на которых планировалась стройка стоянок, будут выставлены на торги, а остальные будут озеленять и благоустраивать.

Вероятно, дальше ситуация для столичного бюджета будет улучшаться, а вот для автомобилистов — ухудшаться. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что бороться с нехваткой парковочных мест можно только одним путем — повышением стоимости парковки. Кроме того, в его планах дальнейшее расширение зон платной парковки, которая и сейчас добралась вплотную до МКАД. То есть в принципе можно ожидать, что через 3-4 года, если Сергей Собянин переберется на следующих выборах и останется у власти, нам придется платить за парковку в Коммунарке (поселок на юго-западе Новой Москвы в 5 км от МКАД) или даже в Троицке (20 км от МКАД).

Сейчас стоимость парковки в Москве на ряде улиц в центре города составляет 200 рублей в час. Самый дешевый тариф платной парковки в столице на сегодняшний день составляет 40 рублей в час, он действует, например, на дублере Варшавского шоссе в сторону центра около метро Аннино примерно в 1 км от МКАД.

Неоплата или несвоевременная оплата парковки грозит штрафом — 2,5 тысячи рублей, а если авто было эвакуировано по причине неправильной парковки, то автомобилисту придется заплатить, помимо штрафа, еще за работу эвакуатора и за вызволение своего транспорта со штрафстоянки. В лучшем случае это обойдется в 5 тысяч рублей.

Более того, несколько дней назад стало известно, что на тихих улочках с умеренным трафиком, в тупиках и промзонах появились знаки, запрещающие остановку, передает «Авторадио». То есть жители близлежащих домов, возвращаясь вечером домой, теперь не могут поставить авто в привычном месте, где машина никому прежде не мешала. Теперь там знак и остановка запрещена. Испытавшие нововведение на себе жители спальных районов Москвы рассказывают, что сначала были установлены знаки, запрещающие парковку и остановку, а следом была введена плата за парковку. В результате заторы стали образовываться во дворах: «Знаки развешены на улицах, где траффика нет, но зато теперь у нас все дворы заставлены машинами и есть даже дворы, где чтобы выехать нужно 5-6 машин обзвонить, чтобы освободили проезд», — рассказал житель Строгино Игорь Кочетков.

Платная парковка в Отрадном АГН "Москва"

Логичное умозаключение относительно повсеместного отношения властей к автомобилистам как к неиссякаемому источнику бюджетных доходов сделал автоэксперт Сергей Асланян. Говоря о том, что участников ДТП хотят обязать оплачивать медэкспертизу на предмет алкоголя в крови, он объяснил, что в России постоянно придумывают новые варианты наказания против водителей просто потому, что водители платежеспособны. Все просто: если человек купил автомобиль, значит он сделал это не на последние деньги и сможет оплатить еще много всего.

«У нас в последнее время очень много такого напридумано якобы для борьбы с нетрезвыми водителями. Ужесточение любых мер в принципе никогда не приводит абсолютно ни к каким результатам, по крайней мере, к декларируемым. Даже в тех странах, где есть смертная казнь, все равно совершаются преступления. А у нас мы совершенно четко видим, что из водителей сформирована категория людей, чуть ли не лишенная гражданских прав», — сказал Асланян в эфире радио «Комсомольская правда».