Видео дня. Нападение на Ким Чон Нама

В Сеть попало видео нападения на Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Оно представляет собой записи камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура.

На видео запечатлена атака на мужчину в светлых джинсах и пиджаке, предположительно, Ким Чон Нама. В момент, когда он подходит к информационному табло, некая женщина в белом топе нападает на него сзади. Она держит его голову пару секунд, отпускает и скрывается в толпе. Мужчина подходит к сотрудникам службы безопасности и показывает им на свое лицо, его ведут в медпункт.