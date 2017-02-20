Американский автопроизводитель General Motors (GM) ведет переговоры о продаже производства Opel с французским автопроизводителем PSA Group, выпускающим автомобили Peugeot и Citroën. Комментаторы в СМИ рассуждают о том, почему GM может быть выгодна такая сделка, насколько она может быть выгодна покупателю и как эти переговоры соотносятся с политической ситуацией в ЕС.

Bloomberg писал, что если PSA Group купит Opel, то эта сделка преобразить европейский рынок: на нем появится автопроизводитель, сопоставимый по размерам с Volkswagen (VW). Намерение GM продать Opel вызвано убыточностью этого подразделения. С 1999 г. убытки составили $20 млрд. Надежды повысить его прибыльность мало, потому что он производится в странах с дорогой рабочей силой (в том числе в Германии, Испании и Британии).

Механик меняет колесо.

Также, отмечает Bloomberg, желание продать Opel, скорее всего, усилила перспектива отделения Британии от ЕС. Прежде в планах по реанимации европейского производства GM исходил из присутствия Британии в составе ЕС.

Для PSA Group, с другой стороны, приобретение Opel, по мнению автора, может быть выгодно, потому что за счет этого у нее получится наибольший охват по Европе, а все компании в совокупности составят 16% рыночной доли по региону. Увеличение масштаба позволит французскому автопроизводителю увеличить расходы на новые разработки.

The Economist напоминает, что это уже не первый случай, когда GM пытается продать Opel. Предыдущий эпизод был в 2009 г., во время мирового финансового кризиса. В частности, велись переговоры с Fiat, однако тогда бизнес был в таком тяжелом состоянии, что Fiat готов был забрать себе Opel, только если GM ему заплатит. На этом переговоры прекратились. Насколько GM готов продать Opel в этот раз, пока трудно судить. Однако, считает автор, сейчас GM может быть выгоднее перераспределить ресурсы: перестать вкладываться в европейское производство и сосредоточиться на своих американских и китайских бизнесах.

Кроме того, сейчас Opel находится на подъеме, поэтому продать его проще. А вот стоит ли его покупать – большой вопрос, считает автор. Если PSA Group действительно купит Opel, то ее рыночная доля, конечно, вырастет до 16%, но все равно она будет отставать от VW (24%). Опять же, приобретение Opel будет означать устранение конкурента, то есть возможность повысить цены. Но лично для PSA Group это большой роли не сыграет, потому что конкурент исчезнет также и для всех остальных европейских производителей.

Автомобиль Опель.

Financial Times пишет, что новости о переговорах между GM и PSA Group вызвали сильнейшее негодование в Германии. Проблема в том, что переговоры велись в закрытом режиме, а GM до появления этих новостей не заявлял о планах продать Opel. Между тем, Германия как раз сейчас очень заинтересована в том, чтобы поучаствовать в таких переговорах. Есть риск, что продажа бизнеса французам приведет к массовым сокращениям рабочих мест – как раз за несколько месяцев до выборов в Германии. В среду правительство Германии заявило, что оно будет настаивать на сохранении рабочих мест на немецких заводах Opel по итогам любой сделки.