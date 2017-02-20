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20 февраля 2017, 19:57
братья Ротенберги Россия санкции

Зарубежное имущество российских олигархов. Аркадий и Борис Ротенберги

Аркадий и Борис Ротенберги
Аркадий и Борис Ротенберги
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Аркадий и Борис Ротенберги – известные российские предприниматели, миллиардеры. Оба не любит публичность, однако являются достаточно серьезными фигурами. Считаются друзьями президента России Владимира Путина. Оба Ротенберга обладают значительным состоянием: как утверждал американский журнал Forbes, еще к 2009 году оборот бизнеса братьев Ротенбергов, по самым заниженным подсчетам, составлял $3 млрд в год. 

С точки зрения СМИ Ротенберги особенно интересны тем, что отчасти их нынешнее положение связано со спортом. Дело в том, что оба они занимались самбо и дзюдо у тренера Анатолия Рахлина в одной группе с Владимиром Путиным. Как пишет газета «Коммерсантъ», начале 1990-х годов Аркадий Ротенберг продолжал заниматься дзюдо, тренируясь с Путиным (в это время возглавлявшим Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга) и выступая в качестве его спарринг-партнера.

С 1998 года Аркадий Ротенберг является генеральным директором созданного совместно с Геннадием Тимченко по идее Путина Санкт-Петербургского спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» (почетным президентом клуба стал Путин). Кроме того, 21 августа 2015 года Аркадий Ротенберг был избран председателем правления Федерации хоккея России. В 2016 году достижения Ротенберга в обеих этих областях получили признание: издательство «Просвещение» выпустило учебно-методическое пособие «Искусство дзюдо. От игры к мастерству», авторами которого являются Путин, Аркадий Ротенберг и мастер спорта по дзюдо Алексей Ливицкий. А 10 сентября 2016 президент России объявил Аркадию Ротенбергу благодарность «за заслуги в области физической культуры и спорта», а также за «большой вклад в развитие отечественного хоккея».

В рейтинге самых богатых россиян, составленном Forbes, Аркадий Ротенберг по итогам 2016 года занимает 75, а Борис – 76 место; состояние обоих оценивается в 1 миллиард долларов у каждого. Интересно, что в 2014 год в том же списке Аркадий находился всего на 27 месте (тогда его состояние достигало 4 млрд долларов), а Борис Ротенберг – на 62 месте (1,7 млрд долларов).

В 2014 году многие российские предприниматели были вынуждены пересмотреть свое отношение к зарубежным активам, так как 20 марта президент США Барак Обама ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов. Санкции блокировали их активы на территории США и запрещали гражданам США иметь дело с представителями «черного списка». Позже к санкциям присоединился Евросоюз; кроме того, список подсанкционных россиян постепенно расширялся.

 
Брюссель. Военные у здания Евросоюза.

К этому времени, по данным газеты «Ведомости», Ротенбергам принадлежали компания «Северный европейский трубный проект» (СЕТП, основной поставщик труб для «Газпрома»), треть (33,35%) немецкого торгового дома Eurotube, который на эксклюзивной основе продает трубы европейского концерна Europipe и других производителей не только «Газпрому», но и «Транснефти», «Сургутнефтегазу», «Росатому» и «Ростехнологиям». В 2010 году, по данным издания, Eurotube поставила в Россию около 200 тысяч тонн труб примерно на 300 млн евро. Это составляло до трети тогдашнего импорта труб в страну, подсчитал аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Смолин.

Кроме трубного торгового дома у Ротенбергов в Европе на тот момент были спортивные и девелоперские проекты, а также отель в Италии.

Борис Ротенберг занимался бизнесом в Финляндии с 1990-х годов, он имеет гражданство Финляндии. Вместе с финским спортсменом Ауво Нииникето он зарегистрировал компанию Rinimex OY – по адресу основанного Нииникето клуба японской борьбы джиу-джитсу в Хельсинки. В регистрационных документах говорилось, что компания должна заниматься торговлей нефтепродуктами и топливом, однако, по Нииникето, Rinimex продавала только детские игрушки и мебель из Центральной Европы в Россию, причем к 2010 году завершилась и эта деятельность. Зато компания купила участок земли с правом застройки неподалеку от лыжного курорта Пюхатунтури. Правда, реализация проекта откладывалась из-за «зависимости от других, более крупных компаний, которые уже работают в этом районе», объяснял журналистам Нииникето.

В 2013 году стало известно, что финская компания Arena Events OY, принадлежащая наполовину братьям Ротенбергам, а наполовину Тимченко, купила 100% Hartwall Arena - домашнего стадиона хоккейного клуба Jokerit в Хельсинки, а также долю в этом клубе. Hartwall Arena – крупнейший ледовый дворец в Финляндии, где также регулярно проходят концерты.

Кроме того, в финской провинции Киркконумми, неподалеку от Хельсинки, Борису Ротенбергу принадлежит конгресс-холл Langvik Congress Wellness Hotel на 100 номеров – бизнесмен вложил в его реконструкцию $20 млн.

По данным американского журнала Forbes, в связи с введением санкций зарубежные активы Аркадия и Бориса Ротенбергов были переданы другим владельцам. При этом имущество осталось в семье – оно перешло Игорю Ротенбергу (сын Аркадия Ротенберга) и Роману Ротенбергу (сын Бориса Ротенберга). В результате Игорю Ротенбергу достались «ТПС Недвижимость», «ТЭК Мосэнерго» и «Газпром бурение», а также доля в «Мостотресте», которую он позднее продал компании «ТФК-Финанс». А Роману Ротенбергу достался совместный бизнес Ротенбергов и Тимченко в Финляндии: управляющая компания Langvik Capital, которая владеет 100% гостиницы Langvik, 100% девелопера Tanskarlan Centrum, а также 50% УК Arena Events, которая владеет 49% хоккейного клуба Jokerit и 50,5% его домашнего стадиона Hartwall Arena.

Представитель Ротенбергов утверждал, что все сделки по продаже активов прошли по рыночным ценам. Правда, как отмечали СМИ, финансовое ведомство США не поверило в реальную смену владельцев ряда активов, и тогда под санкции попали деловые партнеры Бориса Ротенберга.

В 2014 году в Италии после введения санкций в отношении Аркадия Ротенберга арестовали его активы на 30 млн долларов, в том числе отель в Риме и две виллы на Сардинии. При этом, по версии Forbes, Борис Ротенберг, будучи гражданином Финляндии, в отличие от Аркадия, не попал под санкции Евросоюза.

 
Вывеска компании «Стройгазмонтаж».

Ситуацию для Аркадия Ротенберга, по данным Forbes, отчасти улучшило то, что 2015 году «Стройгазмонтаж», все 100% которой теперь принадлежат Аркадию Ротенбергу (некогда 17% акций компании принадлежали Борису Ротенбергу, но Аркадий выкупил их у брата в 2014 году), без конкурса получил генподряд на строительство Керченского моста, соединяющего Крым и Кубань стоимостью 228 млрд рублей. А в конце года «Стройгазмонтаж» получил еще пять подрядов без конкурса от «Газпрома» на строительство части газопровода «Сила Сибири» на 198 млрд рублей.

В том же году Аркадий Ротенберг занял первое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа»: сумма господрядов, полученных в 2015 году компаниями, подконтрольными ему, составила 556 млрд рублей. В 2016 году «королем» опять оказался он же – с господрядами на сумму 555,5 млрд рублей.

В настоящее время Аркадию Ротенбергу принадлежат «Стройгазмонтаж» (100%), «Минудобрения» (80%), TPS Avia (34,7%), СМП Банк (49,3%). Совместно с Михаилом Черкасовым (50 % на 50 %, по данным газеты «Коммерсантъ») он также владеет строительной компанией «Паритет», которая возводит монолитные дома в Калуге, Твери, Звенигороде.

Борису Ротенбергу принадлежат «Газпром бурение» (24,5%), «ТЭК Мосэнерго» (24,5%), СМП Банк (38,1%),

Продолжение проекта следует

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