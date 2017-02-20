Критерии оценки деятельности губернаторов изменились; теперь отставки глав регионов, фактически, могут быть спровоцированы акциями протестов населения и тому подобными методами. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» аналитик Василий Измайлов.

«В пятницу в средствах массовой информации появились данные о новой системе оценки губернаторов, разработанной управлением внутренней политики и кругом советников Сергея Владиленовича Кириенко. Сложно размышлять о явлении и о документе, не видя его, поэтому нам приходится ориентироваться только на те оценки и пересказы их, которые доступны всем.

Встреча с бывшими губернаторами kremlin.ru

В оценках и пересказах это выглядит так: была некая сложная многоуровневая система, которая заменена некоторой простой системой. Там, где раньше стояли баллы и учитывались знаки после запятой, сегодня существует плоская шкала, поделенная на зеленый, желтый и красный секторы, где зеленое означает соответствие политики губернатора некоторым установленным нормативам; желтая знаменует собой некое напряжение и пограничные оценки, связанные с той или иной активностью; и красная, соответственно, показывает на неудовлетворительное состояние дел в той или иной сфере.

Это не хорошо и не плохо – так же, как не хорошо и не плохо сокращение количества критериев оценки работы губернатора до исчисляемого, среди которых особо подчеркивается роль экономического фактора, то есть экономическое состояние региона, и состояние внутриэлитных конфликтов. Но прежде чем говорить об этом, нужно понять, что вообще такое в наших условиях губернатор. И когда начинаешь об этом размышлять, становится не очень ясной сфера ответственности того или иного лица за проведение той или иной части губернаторской политики.

Что я имею в виду? Кто такой губернатор в правильном понимании этого термина в связи с теми задачами, которые стоят перед страной? Преимущественно это руководитель, задачей которого является снижение регионального дефицита, стимулирование развития территории, в том числе и малого бизнеса, повышение количества правильно занятых людей и вообще экономика, экономика и экономика.

Вместе с тем совершенно очевидно, что в рамках сложившихся установлений губернатор таким лицом не является. В лучшем случае таковым является его первый заместитель. А, как мы понимаем, существует еще и заместитель губернатора по внутренней политике, который занимается внутриполитической составляющей. И существует над этим губернатор, который в равной степени ответственен за эти два направления (и не только эти, есть и третье направление – безопасность, и четвертое – социальная практика, и так далее, и так далее).

И не то чтобы губернатор оказывался человеком без сферы компетенции или человеком неопределенной компетенции, поскольку он отвечает за все (а когда ты отвечаешь за все, то в известном смысле ты ни за что не отвечаешь). Речь о другом – речь о том, что критерии, предъявляемые губернатору, если следовать элементарной логике и здравому смыслу, должны исходить из некоторой внутренней ранжированности задач, которые стоят перед данным лицом.

Вот мы говорили об экономике, и, наверное, это сейчас действительно актуально. Много ли у нас губернаторов, которые правильно и квалифицированно решают экономические задачи? Причем, обратите внимание, что важно: чтобы не чьи-то шефские структуры решали эти задачи (сведущие люди понимают, о чем я говорю), а чтобы собственно губернаторы решали эти задачи. Много ли? Вот именно. Почему? Наверное, потому, что этим людям не предъявлено непосредственных приоритетов в той сфере, которой им нужно заниматься.

Понятно, что в регионах много хозяйственных интересов, понятно, что это всегда – конфликтное поле. Но дело не в этом. Дело в том, что для того, чтобы верно оценивать те или иные губернаторские активности, необходим ранжир ведомств, каждое из которых оценивает губернаторскую деятельность по своим правильным показателям. То есть, условно говоря, предположим, что Минэкономики занимает в этом ранжире четвертое место, Министерство обороны – шестое, а Министерство финансов – первое. И так далее, и тому подобное. В этом случае у нас вырабатываются действительно правильные и понятные критерии оценки губернаторов, которые могут пересматриваться, исходя из текущих задач, стоящих перед страной и регионами.

Эти критерии показывают положение дел достаточно гибко, понятно, прозрачно и, что самое главное, уравновешенно – поскольку совершенно ясно, что, условно говоря, критерий номер 5, который весит 10 баллов, и ведомство, которое за ним стоит, существенно важнее критерия номер 17 и стоящего за ним ведомства с весом в 2 балла.

Поэтому, ни в коем случае не желая казаться знающим нечто, я как наблюдатель высказываю некоторые опасения, когда речь идет о плоской шкале оценок. Я высказываю опасения, когда убираются значимые критерии, и на их место приходят «критерии вообще». И ведь так удобно судить, так наглядно – и, что самое главное, так очень хорошо показывать результаты руководству! Потому что у руководства же много дел, а так оно сразу четко понимает: этот – «зеленый», этот – «желтый», а этот – «красный». И говорить ничего не надо.

Но на самом деле ситуация существенно сложнее. Точно так же, как существенно сложнее тот самый критерий, о котором сейчас впервые заговорили и который раньше оставался отчасти в стороне от, скажем так, экспертного мейнстрима. Я имею в виду такой критерий, как состояние внутриэлитных конфликтов.

Почему? Ну, потому что всякое развитие драматично (ничего удивительного я в этом вопросе не скажу, это и так понятно), и особенно драматично развитие региональное. Когда ты, будучи губернатором, пытаешься что-то сделать во благо большого количества людей или во благо региона в целом, ты, безусловно, так или иначе ломаешь существующую хозяйственную схему региона. А ломая существующую хозяйственную схему, ты, так или иначе, оказываешься вовлеченным в элитные конфликты. А элитные конфликты – это плохо.

Понятно, что то, что я сейчас говорю, – это некоторое сужение и упрощение реальности. Поскольку в администрации президента работает достаточно большое количество людей, которые как бы (теоретически) должны понимать: вот это – правильный элитный конфликт, а вот это – нет. Но, во-первых, сколько людей, столько и мнений – и даже сколько людей, столько и лоббистских групп. А во-вторых (и мы уже два раза об этом говорили, но говорим еще раз), без взаимодействия с силовым блоком очень сложно определить, какой региональный элитный конфликт – благо, а какой – зло.

И тут же возникает совершенно новая история, про которую мы не слышали уже, наверное, лет 15. Не слышали, поскольку наши политические институты администрировались весьма определенным образом.

Что я имею в виду? В той системе оценок деятельности губернаторов, которая озвучена, оказываются важными публичные проявления несогласия. Поскольку публичные проявления недовольства считаются свидетельством того, что ты, будучи губернатором, не «держишь» регион, не в состоянии замириться с элитами. Таковые, например, проявления недовольства, каковые мы вчера увидели в Самарской области, где несколько тысяч людей вышли на демонстрацию против тарифов ЖКХ, а заодно и решили отправить в отставку губернатора Меркушкина.

Тольятти, митинг протеста 19 февраля 2017 kprftlt.ru

Я ни в коем случае не сторонник губернатора Меркушкина. Я приблизительно, очень приблизительно понимаю всего его плюсы и минусы как управленца, и мне совершенно очевидно, что хотя бы его возраст делает его человеком не совсем, скажем так, современным и сложно принимаемым большей частью нынешних администраторов. Однако речь о другом.

Речь о том, что как бы не получилось так, что благо превратится во зло. Как бы не получилось, что новые критерии, по которым оценивается деятельность губернаторов, станут способствовать большей публичности этих самых внутренних региональных конфликтов, о которых так пекутся чиновники управления внутренней политики АП. Поскольку в той модели, которая заявлена, самый простой способ перевести губернатора из «зеленого» поля в «желтое» – это вывести на улицы некоторое количество людей с требованиями.

Ну, а требования могут быть какими угодно – от изменения автобусных маршрутов до повышения социальных выплат. Совершенно очевидно, что экономика страны находятся не в том состоянии, чтобы желающие не могли найти себе повода для протестов. А раз так, то мы можем оказаться в ситуации, в которой не оказывались, наверное, с начала 2000-х годов, и характерной ее особенностью будет являться большая значимость политической составляющей. Причем эта составляющая будет определяться не кабинетными договоренностями, а некоторыми «внешними согласованиями» тех сил, которые заинтересованы или не заинтересованы в усилении той или иной чиновничьей вертикали.

Но, возможно, именно этого и добивается часть людей, которые ответственны за политический процесс? Поскольку именно в этом случае нужда на их услуги, как им представляется, существенно возрастет.

Возможно, это и так; возможно, это заблуждение. Но те вводные, которые мы получаем в последнее время, не позволяют считать наши предположения совсем уж невероятными», – сказал Василий Измайлов.