Рубль продолжает укрепляться. На открытии торгов на Московской бирже в понедельник доллар потерял 27 копеек, а евро — 16. Все это, конечно, происходит на фоне дорогой нефти, сейчас за баррель марки Brent дают более 56 долларов, но многим от этого не легче.

В своем недавнем интервью ТАСС Эльвира Набиуллина рассказала, что государство должно позволить рынку определять курс рубля, поскольку и высокая, и низкая стоимость национальной валюты кому-то выгодна. Но от высокого курса выигрывают те, кто закупает за пределами страны, например, новое оборудование для модернизации производства, а от низкого — экспортеры природных ресурсов, лоббистские возможности которых намного выше.

Вот и в пятницу министр экономического развития Макcим Орешкин заявил, что укрепление рубля носит краткосрочный характер, так как обусловлено сезонным фактором и притоками капитала, связанными в том числе с приватизационными сделками. В ближайшее время инвесторы увидят ослабление рубля, а затем его стабилизацию, заявил министр.

«Мы считаем, что укрепление [рубля], которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», — пояснил глава Минэкономразвития.

Это заявление, естественно, привело к тому, что доллар впервые за несколько дней стал стоить дороже 58 рублей — но в утро понедельника почти весь рост был отыгран. Российская валюта укрепляется даже несмотря на ежедневные покупки валюты Центральным банком по поручению Минфина на 113 млрд рублей.

Эксперты также связывают укрепление рубля с его активным использованием в спекулятивных операциях carry trade (торговля на разнице процентных ставок), а также с налоговым периодом и продажей валютной выручки экспортерами. Как бы то ни было, если не в ближайшие дни, то в ближайшие месяцы тренд действительно может измениться.

Пока же «Известия» обратили внимание на то, что банки значительно увеличили разницу между курсами покупки и продажи валюты (спреды). В некоторых организациях этот показатель достиг 4,5 рублей, хотя, как правило, редко превышает 2 рубля. Как правило, большой спред банки устанавливают в ожидании ажиотажного спроса на иностранную валюту со стороны населения. Впочем, как рассказали «Известиям» участники рынка, сейчас этот механизм кредитные организации используют не только, чтобы заработать на продаже иностранной валюты и оптимизировать риски, но и для мотивации клиентов переходить на дистанционное обслуживание: часто в интернет-банке курс выгодней, чем в отделении.

Табло с курсом валют АГН "Москва"

Алексей Ведев

Между тем на этой неделе может состояться отставка заместителя министра экономики Алексея Ведева — он подтвердил «Известиям», что уже написал заявление об уходе. Это ключевое кадровое решение, в результате которого меняется блок ведомства, работающий над комплексным планом действий на 2017–2025 годы. Разработать этот план Минэкономразвития поручил президент, который поставил задачу достичь опережающих показателей экономического роста. Именно Ведев полтора месяца временно исполнял обязанности главы ведомства после задержания Алексея Улюкаева.