Новость дня

На Дальнем Востоке будут созданы еще две новые территории опережающего развития (ТОР) с общим объемом частных инвестиций 1,7 трлн рублей - больше, чем по всем пятистам сегодня реализуемым проектам.

Первая ТОР будет создана на территории Приморского края на основе строительства нефтехимического комплекса «Роснефти». Инвестиции в комплекс составят порядка 500 млрд руб.

Вторая появится в Амурской области на базе предприятий «Газпрома» и «Сибура», которые ведут в регионе строительство заводов по газопереработке и газохимии общей стоимостью 1,2 трлн руб.

При этом 200 млрд рублей будет инвестировано в строительство инфраструктуры. Наряду с промышленными предприятиями в регионах будут построены сети электро-, тепло- и водоснабжения, новые жилые районы, морской терминал, речной причал, две поликлиники, четыре детских сада, две школы, спортивные и культурные сооружения.

Антиновость дня

В Новосибирской области Следственный комитет начал проверку инцидента с грузовиком, который мешал проехать машине скорой помощи с тяжелобольным пациентом. Видеозапись инцидента была выложена в соцсетях в воскресенье, 19 февраля.

Как рассказали очевидцы, водитель грузовика во дворе жилого дома отказывался отгонять автомобиль, чтобы дать дорогу скорой помощи, заявив, что «время — это деньги». Потом прохожие нашли владельцев автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома. Они отогнали свои машины и освободили проезд для скорой помощи.

С начала нового года зафиксировано уже несколько подобных конфликтов в регионах. В Петропавловске-Камчатском водитель автомобиля отказался дать дорогу машине скорой помощи. В результате задержки медики не успели вовремя оказать помощь пациенту, и он скончался. В Красноярске водитель также не давал дорогу машине неотложной медицинской помощи – пока медики не пригрозили вызвать полицию.

Непонятная новость дня

Екатеринбуржцам пообещали, что средняя заработная плата в регионе составит в 2035 году 114 000 рублей.

Рабочие на автоподъемнике.

Эта цифра содержится в подготовленном Институтом экономики УРО РАН прогнозе социально-экономического развития города до 2035 года, общественные обсуждения которого проходят сегодня. Надо отметить, что средняя зарплата в 113 841 рублей — это базовый сценарий развития событий. Есть еще два сценария: инерционный, в случае реализации которого зарплата горожан вырастет всего до 79 452 рублей, и инновационный (122 748 рублей).

Таким образом, по мнению местных экономистов, за 18 лет средняя заработная плата в Екатеринбурге вырастет в два-три раза - агентство HeadHunter подсчитало, что в январе 2017 года она составляла 40 тысяч рублей.

Во сколько раз при этом, по прогнозам, вырастут цены в городе, не сообщается.

Ассорти

Кировский аэропорт «Победилово» и авиакомпания «Авиа Менеджмент Груп» (Dexter) с 20 февраля возобновляют регулярные рейсы из Кирова в Пермь, Нижний Новгород и Уфу. Рейсы будут осуществляться на швейцарских самолетах Pilatus PC-12 вместимостью восемь человек.

Вылеты в Пермь запланированы пять раз в неделю, в Нижний Новгород – четыре раза в неделю, в Уфу – трижды в неделю.

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В Самарской области АвтоВАЗ с сегодняшнего дня переходит на пятидневную рабочую неделю.

Практически весь прошлый год автозавод работал в режиме «четырехдневки». Работники при такой схеме теряли порядка 20% зарплаты, однако при этом получали гарантии, что никого увольнять не будут: по закону массовые сокращения при усеченном рабочем графике запрещены.. Поэтому профком предприятия поддерживал такой вариант. Однако в этом году профсоюзу не удалось договориться с топ-менеджментом о сокращенном графике работы.

Уже сообщено, что АвтоВАЗ планирует сократить 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности.

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Кот из Нижнего Тагила по кличке Граф, в прошлом году покоривший Эльбрус, отправился в путешествие на Байкал. В планах его хозяина Андрея Останина - совершить вместе с Графом велопоход вокруг острова Ольхон. Для кота, как рассказал хозяин ТАСС, в путешествие взяли спецодежду: футболку, носочки, кофту, комбинезон и сапожки.

Кот, покоривший Эльбрус.

Это уже не первое путешествие Графа - в октябре 2016 года они вместе с Андреем совершили восхождение на Эльбрус на высоту 5 тысяч метров.