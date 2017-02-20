Топ новостей 20 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня украинский депутат предложил США план по отмене санкций против России, Черногория официально обвинила власти РФ в подготовке переворота в стране, в Сирии на фугасе подорвали машину с российскими военными.

Экс-советник президента США по нацбезопасности за неделю до свой отставки получил план по снятию санкций с России через урегулирование ситуации на Украине. Его подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. Условиями снятия санкций являются вывод «российских» войск с востока Украины, проведение референдума среди украинцев о том, стоит ли Крым сдать России в аренду, утверждение особого статуса Донбасса. Украина же становится официально нейтральным государством, отказавшись от вступления в НАТО или в ЕС, а также в Таможенный союз. В Кремле это предложение назвали абсурдным: «Как может Россия свой регион взять в аренду?». Песков призвал Киев выполнять минские соглашения.

В октябре Артеменко почти был уверен, что его назначат замом главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Но этого не произошло — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 20 февраля 2017 г.

Формула Гонконга к Крыму неприменима: Гонконг был отобран Лондоном у Китая. Крым исторически был российским, временно попав в состав Украины — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 февраля 2017 г.

Флаг Черногории и ООН.

Прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские госорганы причастны к попытке переворота во время выборов в стране. Кремль в ответ заявил, что регулярно слышит «какие-то абсурдные обвинения в адрес России» и «день за днем опровергает эти обвинения». МИД РФ также отметил, что «ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было».

Прокурор Черногории подтверил российский след в попытке переворота https://t.co/spTATECfNw pic.twitter.com/e0GOIZUxrY — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 20 февраля 2017 г.

Кто-нибудь вообще понял, что в Черногории произошло с этим "переворотом"? Со стороны выглядит как неудачный комедийный сериал про шпионов. — Stanislav Apetyan (@politrash) 20 февраля 2017 г.

Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля в Сирии, двое получили ранения. Это случилось 16 февраля в результате взрыва радиоуправляемом фугаса при движении колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направление города Хомс.

На фугасе в Сирии подорвался российский автомобиль с военспецами



В Сирии началась настоящая война. Партизанская. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 20 февраля 2017 г.

Паспорт ЛНР.

Кремль отказался называть признание паспортов ДНР и ЛНР нарушением международного права. «Вы знаете, что это, собственно, де-юре выравнивание ситуации и того, что было де-факто просто признание», — отметил Песков. По его словам, из-за непризнания региона местные жители не могут оформить или продлить паспорта, и «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ».

В ДНР заявили, что после признания Путиным местных паспортов, резко увеличилось количество запросов из ЕС и США о получении гражданства ДНР. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 февраля 2017 г.

Ким Чен Нам

Убитый в аэропорту Куала-Лумпура северокореец не является братом главы КНДР Ким Чен Ына, заявил посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоль. По его словам, имя погибшего не Ким Чен Нам, а Ким Чхоль, «как указано в его паспорте». В КНДР «категорически отвергают» результаты вскрытия тела погибшего и расследование малайзийской полиции.

@ZaxarBorisych

О боже, какой мужчина,

Был братом у Ким Чен Ына! — пентатоника (@misery_blues) 20 февраля 2017 г.

Пассажир в аэропорту.

Комитет ГД по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу о создании единого реестра лиц, которым на три года будут запрещены полеты. В него предлагается заносить тех, кто нарушил правила поведения на борту и создал «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц». Формировать реестр предложат авиакомпаниям.

Дума готовит закон о чёрных списках авиапассажиров... Ну да, при этой Думе каждый из нас рискует оказаться в каких-нибудь чёрных списках... — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 20 февраля 2017 г.

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев подверг критике действия «Народно-освободительного движения». «Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо, наоборот, отправить. Когда начинаешь вникать, понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет», — заявил он. В официальном YouTube-канале «Вестей» сюжета о НОД не оказалось.

В прямом эфире Эха Москвы депутат Евгений Федоров сказал, что Дмитрий Киселев - враг Путина. — Plushev (@plushev) 20 февраля 2017 г.

Вчера Киселёв в своей вечерней программе наехал на НОД и Милонова. Что это — капитан неофициально объявил крысам, что корабль тонет? — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 февраля 2017 г.

Репортажем о НОДе Киселев как бы намекнул Федорову, что жопа у Путина одна, с возрастом уменьшается, а желающих её лизать и без него хватает — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 20 февраля 2017 г.

Камеры видеонаблюдения.

В четвертом управлении МВД РФ, отвечающем за охрану режимных объектов и сопровождение особых грузов, пройдет проверка в связи с делом группировки хакеров «Шалтай-Болтай». Может быть изучена служебная и личная переписки, а также данные из смартфонов и компьютеров силовиков. Позднее источник в МВД опроверг информацию о проверке. Официальных комментариев по этой теме нет.

@lifenews_ru вся королевская конница

Вся королевская рать

Не может Шалтая,

Не может Болтая,

Шалтая-Болтая поймать! — Zabadajkin (@Zabadajkin) 20 февраля 2017 г.

Колбаса разных сортов.

Донбасс стал крупнейшим покупателем российского пива и мяса. Поставки пива за год увеличились в полтора раза — до 384,6 млн литров. Поставки мяса и субпродуктов, которые в 2013-2014 годах Украина в России практически не закупала, в 2016 году составили около 48 тысяч тонн. На украинский рынок приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса, хотя данная продукция запрещена к ввозу в страну.

ДНР и ЛНР стали крупнейшими импортерами российского пива и мясаhttps://t.co/9jjcgKRvji pic.twitter.com/XY5UhhNRLa — Лентач (@oldLentach) 20 февраля 2017 г.

Связанная с Иосифом Кобзоном структура построит в центре Москвы музыкальный институт и гостиницу. Близкий к мэрии Москвы источник предположил, что благодаря строительству Кобзон решил отбить свои благотворительные вложения. Аналитики подсчитали, что инвестиции в проект без учета цены земли могут составить 3–5 млрд рублей. Сегодня же разгорелся скандал с паспортом ДНР, который получил Кобзон. Согласно закону, депутат ГД не может иметь двойного гражданства. Однако в ЕР заявили, что Россия не признавала республики Донбасса государствами.