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20 февраля 2017, 18:00

Топ новостей 20 февраля

Митинг за возвращение Крыма в состав России.
Митинг за возвращение Крыма в состав России.

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня украинский депутат предложил США план по отмене санкций против России, Черногория официально обвинила власти РФ в подготовке переворота в стране, в Сирии на фугасе подорвали машину с российскими военными.

СМИ сообщили о передаче экс-советнику Трампа плана снятия санкций с РФ

Экс-советник президента США по нацбезопасности за неделю до свой отставки получил план по снятию санкций с России через урегулирование ситуации на Украине. Его подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. Условиями снятия санкций являются вывод «российских» войск с востока Украины, проведение референдума среди украинцев о том, стоит ли Крым сдать России в аренду, утверждение особого статуса Донбасса. Украина же становится официально нейтральным государством, отказавшись от вступления в НАТО или в ЕС, а также в Таможенный союз. В Кремле это предложение назвали абсурдным: «Как может Россия свой регион взять в аренду?». Песков призвал Киев выполнять минские соглашения.

Прокуратура Черногории обвинила власти РФ в причастности к попытке госпереворота

 
Флаг Черногории и ООН.

Прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские госорганы причастны к попытке переворота во время выборов в стране. Кремль в ответ заявил, что регулярно слышит «какие-то абсурдные обвинения в адрес России» и «день за днем опровергает эти обвинения». МИД РФ также отметил, что «ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было».

В Сирии при подрыве фугаса погибли четверо российских военных

Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля в Сирии, двое получили ранения. Это случилось 16 февраля в результате взрыва радиоуправляемом фугаса при движении колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направление города Хомс.

Кремль отказался считать признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением международного права

 
Паспорт ЛНР.

Кремль отказался называть признание паспортов ДНР и ЛНР нарушением международного права. «Вы знаете, что это, собственно, де-юре выравнивание ситуации и того, что было де-факто просто признание», — отметил Песков. По его словам, из-за непризнания региона местные жители не могут оформить или продлить паспорта, и «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ».

Посольство КНДР в Малайзии отреклось от убитого брата Ким Чен Ына

 
Ким Чен Нам

Убитый в аэропорту Куала-Лумпура северокореец не является братом главы КНДР Ким Чен Ына, заявил посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоль. По его словам, имя погибшего не Ким Чен Нам, а Ким Чхоль, «как указано в его паспорте». В КНДР «категорически отвергают» результаты вскрытия тела погибшего и расследование малайзийской полиции.

В Госдуме разработали закон о черных списках авиадебоширов

 
Пассажир в аэропорту.

Комитет ГД по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу о создании единого реестра лиц, которым на три года будут запрещены полеты. В него предлагается заносить тех, кто нарушил правила поведения на борту и создал «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц». Формировать реестр предложат авиакомпаниям.

Дмитрий Киселев раскритиковал НОД и Милонова

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев подверг критике действия «Народно-освободительного движения». «Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо, наоборот, отправить. Когда начинаешь вникать, понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет», — заявил он. В официальном YouTube-канале «Вестей» сюжета о НОД не оказалось.

Управление МВД по охране режимных объектов проверят по делу «Шалтая-Болтая»

 
Камеры видеонаблюдения.

В четвертом управлении МВД РФ, отвечающем за охрану режимных объектов и сопровождение особых грузов, пройдет проверка в связи с делом группировки хакеров «Шалтай-Болтай». Может быть изучена служебная и личная переписки, а также данные из смартфонов и компьютеров силовиков. Позднее источник в МВД опроверг информацию о проверке. Официальных комментариев по этой теме нет.

Донбасс стал крупнейшим рынком сбыта российского мяса и пива

 
Колбаса разных сортов.

Донбасс стал крупнейшим покупателем российского пива и мяса. Поставки пива за год увеличились в полтора раза — до 384,6 млн литров. Поставки мяса и субпродуктов, которые в 2013-2014 годах Украина в России практически не закупала, в 2016 году составили около 48 тысяч тонн. На украинский рынок приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса, хотя данная продукция запрещена к ввозу в страну.

Связанная с Кобзоном фирма построит музинститут в Москве

Связанная с Иосифом Кобзоном структура построит в центре Москвы музыкальный институт и гостиницу. Близкий к мэрии Москвы источник предположил, что благодаря строительству Кобзон решил отбить свои благотворительные вложения. Аналитики подсчитали, что инвестиции в проект без учета цены земли могут составить 3–5 млрд рублей. Сегодня же разгорелся скандал с паспортом ДНР, который получил Кобзон. Согласно закону, депутат ГД не может иметь двойного гражданства. Однако в ЕР заявили, что Россия не признавала республики Донбасса государствами.

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