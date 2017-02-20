Топ новостей 20 февраля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня украинский депутат предложил США план по отмене санкций против России, Черногория официально обвинила власти РФ в подготовке переворота в стране, в Сирии на фугасе подорвали машину с российскими военными.
СМИ сообщили о передаче экс-советнику Трампа плана снятия санкций с РФ
Экс-советник президента США по нацбезопасности за неделю до свой отставки получил план по снятию санкций с России через урегулирование ситуации на Украине. Его подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. Условиями снятия санкций являются вывод «российских» войск с востока Украины, проведение референдума среди украинцев о том, стоит ли Крым сдать России в аренду, утверждение особого статуса Донбасса. Украина же становится официально нейтральным государством, отказавшись от вступления в НАТО или в ЕС, а также в Таможенный союз. В Кремле это предложение назвали абсурдным: «Как может Россия свой регион взять в аренду?». Песков призвал Киев выполнять минские соглашения.
В октябре Артеменко почти был уверен, что его назначат замом главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Но этого не произошло— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 20 февраля 2017 г.
Формула Гонконга к Крыму неприменима: Гонконг был отобран Лондоном у Китая. Крым исторически был российским, временно попав в состав Украины— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 февраля 2017 г.
Прокуратура Черногории обвинила власти РФ в причастности к попытке госпереворота
Прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские госорганы причастны к попытке переворота во время выборов в стране. Кремль в ответ заявил, что регулярно слышит «какие-то абсурдные обвинения в адрес России» и «день за днем опровергает эти обвинения». МИД РФ также отметил, что «ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было».
Прокурор Черногории подтверил российский след в попытке переворота https://t.co/spTATECfNw pic.twitter.com/e0GOIZUxrY— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 20 февраля 2017 г.
Кто-нибудь вообще понял, что в Черногории произошло с этим "переворотом"? Со стороны выглядит как неудачный комедийный сериал про шпионов.— Stanislav Apetyan (@politrash) 20 февраля 2017 г.
В Сирии при подрыве фугаса погибли четверо российских военных
Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля в Сирии, двое получили ранения. Это случилось 16 февраля в результате взрыва радиоуправляемом фугаса при движении колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направление города Хомс.
На фугасе в Сирии подорвался российский автомобиль с военспецами— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 20 февраля 2017 г.
В Сирии началась настоящая война. Партизанская.
Кремль отказался считать признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением международного права
Кремль отказался называть признание паспортов ДНР и ЛНР нарушением международного права. «Вы знаете, что это, собственно, де-юре выравнивание ситуации и того, что было де-факто просто признание», — отметил Песков. По его словам, из-за непризнания региона местные жители не могут оформить или продлить паспорта, и «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ».
В ДНР заявили, что после признания Путиным местных паспортов, резко увеличилось количество запросов из ЕС и США о получении гражданства ДНР.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 февраля 2017 г.
Посольство КНДР в Малайзии отреклось от убитого брата Ким Чен Ына
Убитый в аэропорту Куала-Лумпура северокореец не является братом главы КНДР Ким Чен Ына, заявил посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоль. По его словам, имя погибшего не Ким Чен Нам, а Ким Чхоль, «как указано в его паспорте». В КНДР «категорически отвергают» результаты вскрытия тела погибшего и расследование малайзийской полиции.
@ZaxarBorisych— пентатоника (@misery_blues) 20 февраля 2017 г.
О боже, какой мужчина,
Был братом у Ким Чен Ына!
В Госдуме разработали закон о черных списках авиадебоширов
Комитет ГД по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу о создании единого реестра лиц, которым на три года будут запрещены полеты. В него предлагается заносить тех, кто нарушил правила поведения на борту и создал «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц». Формировать реестр предложат авиакомпаниям.
Дума готовит закон о чёрных списках авиапассажиров... Ну да, при этой Думе каждый из нас рискует оказаться в каких-нибудь чёрных списках...— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 20 февраля 2017 г.
Дмитрий Киселев раскритиковал НОД и Милонова
Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев подверг критике действия «Народно-освободительного движения». «Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо, наоборот, отправить. Когда начинаешь вникать, понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет», — заявил он. В официальном YouTube-канале «Вестей» сюжета о НОД не оказалось.
В прямом эфире Эха Москвы депутат Евгений Федоров сказал, что Дмитрий Киселев - враг Путина.— Plushev (@plushev) 20 февраля 2017 г.
Вчера Киселёв в своей вечерней программе наехал на НОД и Милонова. Что это — капитан неофициально объявил крысам, что корабль тонет?— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 февраля 2017 г.
Репортажем о НОДе Киселев как бы намекнул Федорову, что жопа у Путина одна, с возрастом уменьшается, а желающих её лизать и без него хватает— Пятая Колонка (@5th_kolonna) 20 февраля 2017 г.
Управление МВД по охране режимных объектов проверят по делу «Шалтая-Болтая»
В четвертом управлении МВД РФ, отвечающем за охрану режимных объектов и сопровождение особых грузов, пройдет проверка в связи с делом группировки хакеров «Шалтай-Болтай». Может быть изучена служебная и личная переписки, а также данные из смартфонов и компьютеров силовиков. Позднее источник в МВД опроверг информацию о проверке. Официальных комментариев по этой теме нет.
@lifenews_ru вся королевская конница— Zabadajkin (@Zabadajkin) 20 февраля 2017 г.
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая поймать!
Донбасс стал крупнейшим рынком сбыта российского мяса и пива
Донбасс стал крупнейшим покупателем российского пива и мяса. Поставки пива за год увеличились в полтора раза — до 384,6 млн литров. Поставки мяса и субпродуктов, которые в 2013-2014 годах Украина в России практически не закупала, в 2016 году составили около 48 тысяч тонн. На украинский рынок приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса, хотя данная продукция запрещена к ввозу в страну.
ДНР и ЛНР стали крупнейшими импортерами российского пива и мясаhttps://t.co/9jjcgKRvji pic.twitter.com/XY5UhhNRLa— Лентач (@oldLentach) 20 февраля 2017 г.
Связанная с Кобзоном фирма построит музинститут в Москве
Связанная с Иосифом Кобзоном структура построит в центре Москвы музыкальный институт и гостиницу. Близкий к мэрии Москвы источник предположил, что благодаря строительству Кобзон решил отбить свои благотворительные вложения. Аналитики подсчитали, что инвестиции в проект без учета цены земли могут составить 3–5 млрд рублей. Сегодня же разгорелся скандал с паспортом ДНР, который получил Кобзон. Согласно закону, депутат ГД не может иметь двойного гражданства. Однако в ЕР заявили, что Россия не признавала республики Донбасса государствами.
После получения паспорта ДНР Кобзоном, ведущие пластические хирурги ДНР вынуждены освоить высокотехнологичные операции по пересадке париков pic.twitter.com/QqYdL2xVwP— Пятая Колонка (@5th_kolonna) 19 февраля 2017 г.