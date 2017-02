Wilhelm Ernst "Wim" Wenders & wife

Olafur Eliasson & Dora Bouchoucha Fourati

Etienne Comar, Cécile de France, Reda Kateb

Cécile de France

Oren Moverman, Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan

Danny Boyle, Anjela Nedyalkova, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner

Armie Hammer, Stanley Tucci, Clémence Poésy

Geoffrey Roy Rush

Krzysztof Zanussi

Gurinder Chadha

Gillian Anderson & Hugh Bonneville

Huma Qureshi

Gillian Anderson

Raoul Peck

Cillian Murphy

Timothy Spall

Luca Guadagnino & Timothée Chalamet

Dieter Kosslick & Sally Potter

Sally Potter & Bruno Ganz

Sally Potter & Bruno Ganz, Patricia Clarkson

Charlie Hunnam, Sienna Miller, James Gray

Robert Pattinson

Catherine Deneuve

Jaime Ordóñez

Blanca Suárez, Mario Casas, Álex de la Iglesia

Aisling Walsh

Erik Poppe

Patrick Stewart

Dieter Kosslick - директор фестиваля

Aki Kaurismäki - "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру, фильм The Other Side of Hope ("Другая сторона надежды").

Kasia Adamik&Agnieszka Holland - приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм, картина «След» (Spoor).

Dana Bunescu - за монтаж фильма "Ана, моя любовь" (Ana, mon Amour) Петера Нетцера (Германия, Румыния и Франция)

Sebastián Lelio & Gonzalo Maza - за лучший сценарий, фильм "Фантастическая женщина" (Una Mujer Fanatastica).

Alain Gomis - "Серебряный медведь" - Приз жюри - за фильм "Фелисите" (Felicite), Демократическая Республика Конго

Kim Minhee (Южная Корея) - лучшая женская роль, фильм Хона Сан Су On the Beach at Night Alone ("В одиночестве на пляже ночью")

Ildikó Enyedi - "Золотой медведь" за фильм "О теле и душе" (Венгрия)

Georg Friedrich (Германия) лучшая мужская роль, фильм Томаса Арслана Bright Nights ("Светлые ночи")

Patrick Stewart & Hugh Jackman