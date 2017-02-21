Берлинале 2017. Фоторепортаж
Wilhelm Ernst "Wim" Wenders & wife
Olafur Eliasson & Dora Bouchoucha Fourati
Etienne Comar, Cécile de France, Reda Kateb
Cécile de France
Oren Moverman, Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan
Danny Boyle, Anjela Nedyalkova, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner
Armie Hammer, Stanley Tucci, Clémence Poésy
Geoffrey Roy Rush
Krzysztof Zanussi
Gurinder Chadha
Gillian Anderson & Hugh Bonneville
Huma Qureshi
Gillian Anderson
Raoul Peck
Cillian Murphy
Timothy Spall
Luca Guadagnino & Timothée Chalamet
Dieter Kosslick & Sally Potter
Sally Potter & Bruno Ganz
Sally Potter & Bruno Ganz, Patricia Clarkson
Charlie Hunnam, Sienna Miller, James Gray
Robert Pattinson
Catherine Deneuve
Jaime Ordóñez
Blanca Suárez, Mario Casas, Álex de la Iglesia
Aisling Walsh
Erik Poppe
Patrick Stewart
Dieter Kosslick - директор фестиваля
Aki Kaurismäki - "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру, фильм The Other Side of Hope ("Другая сторона надежды").
Kasia Adamik&Agnieszka Holland - приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм, картина «След» (Spoor).
Dana Bunescu - за монтаж фильма "Ана, моя любовь" (Ana, mon Amour) Петера Нетцера (Германия, Румыния и Франция)
Sebastián Lelio & Gonzalo Maza - за лучший сценарий, фильм "Фантастическая женщина" (Una Mujer Fanatastica).
Alain Gomis - "Серебряный медведь" - Приз жюри - за фильм "Фелисите" (Felicite), Демократическая Республика Конго
Kim Minhee (Южная Корея) - лучшая женская роль, фильм Хона Сан Су On the Beach at Night Alone ("В одиночестве на пляже ночью")
Ildikó Enyedi - "Золотой медведь" за фильм "О теле и душе" (Венгрия)
Georg Friedrich (Германия) лучшая мужская роль, фильм Томаса Арслана Bright Nights ("Светлые ночи")
Patrick Stewart & Hugh Jackman