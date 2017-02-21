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21 февраля 2017, 08:33
Наташа Четверикова

Берлинале 2017. Фоторепортаж

Венгерский режиссер Ильдико Эньеди получила "Золотого медведя" за фильм "О теле и душе"
Венгерский режиссер Ильдико Эньеди получила "Золотого медведя" за фильм "О теле и душе"
Наташа Четверикова

 

 Wilhelm Ernst "Wim" Wenders & wife

 Olafur Eliasson & Dora Bouchoucha Fourati

Etienne Comar, Cécile de France, Reda Kateb

 Cécile de France

 Oren Moverman, Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan

Danny Boyle, Anjela Nedyalkova, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner

 Armie Hammer, Stanley Tucci, Clémence Poésy

 Geoffrey Roy Rush

 Krzysztof Zanussi

 Gurinder Chadha

 Gillian Anderson & Hugh Bonneville

 Huma Qureshi

 Gillian Anderson

 Raoul Peck

 Cillian Murphy

 Timothy Spall

 Luca Guadagnino & Timothée Chalamet

Dieter Kosslick & Sally Potter

 Sally Potter & Bruno Ganz

 Sally Potter & Bruno Ganz, Patricia Clarkson

 Charlie Hunnam, Sienna Miller, James Gray

 Robert Pattinson

 Catherine Deneuve

 Jaime Ordóñez

 Blanca Suárez, Mario Casas, Álex de la Iglesia

 Aisling Walsh

 Erik Poppe

 Patrick Stewart

 

 Dieter Kosslick  - директор фестиваля

 Aki Kaurismäki  - "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру, фильм The Other Side of Hope ("Другая сторона надежды"). 

 Kasia Adamik&Agnieszka Holland  - приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм, картина «След» (Spoor). 

Dana Bunescu  - за монтаж фильма "Ана, моя любовь" (Ana, mon Amour) Петера Нетцера (Германия, Румыния и Франция)

 Sebastián Lelio & Gonzalo Maza  - за лучший сценарий, фильм "Фантастическая женщина" (Una Mujer Fanatastica).

 Alain Gomis - "Серебряный медведь" - Приз жюри - за фильм "Фелисите" (Felicite), Демократическая Республика Конго

 Kim Minhee (Южная Корея) - лучшая женская роль, фильм Хона Сан Су On the Beach at Night Alone ("В одиночестве на пляже ночью")

  Ildikó Enyedi  - "Золотой медведь" за фильм "О теле и душе" (Венгрия) 

 Georg Friedrich (Германия) лучшая мужская роль, фильм Томаса Арслана Bright Nights ("Светлые ночи")

Patrick Stewart & Hugh Jackman

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