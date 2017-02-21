Министерства финансов и экономического развития решили бороться с теневой экономикой при помощи введения ограничений на оплату наличными крупных покупок и введению сборов по типу платежа. Об сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, а также двух участвующих в обсуждении экспертов.

Пока ведомства не выработали единый позиции, вопрос не выносится на уровень правительства. Так, пока нет единого мнения, например, относительно порога для запрета на расплату наличными. Предлагается, в частности, ввести ограничения на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные.

Продажа автомобилей Фото Инны Гайворонской, Кублог

Сборы планируется ввести не в виде налога на наличные, а в виде сниженного НДС для платежей по карте. Об этом изданию сообщил эксперт, участвующий в обсуждении. По его словам, изучаются международные примеры стимуляции безналичного оборота, в частности Индии и Азербайджана, где налог на операции с наличными действует при снятии денег со счета физическими лицами.

Недостаток этого пути — увеличение стоимости покупки в случае простой поломки POS-терминала. Вдобавок, для того, чтобы все граждане имели равные возможности, небходимо обеспечить доступ к интернету самых отдаленных районов, а также снижать стоимость расчетов через терминалы.

Ранее, в январе 2017 года, министр финансов Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению ограничения расчетов наличными для «обеления экономики» и более эффективного сбора налогов. Тогда он предложил для начала установить «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров».

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Вскоре вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что введение таких мер «не планируется», так как безналичный оборот должен увеличиваться «естественным образом, без искусственных решений».

Во многих странах правительство и правда теми или иными способами стимулирует безналичный оборот денег. Например, в Азербайджане через несколько месяцев вступит в силу закон о безналичных расчетах. По нему объекты торговли и общепита, которые зарегистрированы как плательщики НДС и годовой оборот которых превышает 200 тысяч манатов (около 6,5 млн рублей), могут вести наличные расчеты только на сумму до 30 тысяч манатов в месяц (чуть менее миллиона рублей), остальные налогоплательщики — лишь до 15 тысяч манатов в месяц. Во многих европейских странах крупные покупки запрещено оплачивать наличными — только банковским переводом.

В России идея ограничения наличного оборота также обсуждается уже достаточно давно. Министерство финансов предлагало ограничить оплату крупных покупок наличными еще в 2012 году. В 2014-м ведомство подготовило законопроект, который обязывал граждан оплачивать покупки стоимостью более 600 тысяч рублей с помощью банковских карт, но он так и не был принят. Тогда помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности.