В Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Официально причина смерти не называется, но, по данным местной прессы и российского посольства, дипломат, который 21 февраля справлял бы свое 65-летие, умер от сердечного приступа.

В последние годы Виталий Чуркин стал лицом российской дипломатии, которая защищала далеко неоднозначные позиции Москвы в вопросах Крыма, Донбасса и Сирии. Многие обвиняли его в том, что он был не дипломатом, а участником информационной войны. Вполне вероятно, что именно таким он и запомнится, хотя эволюция его личности и карьеры — отдельная и очень интересная история, с одной стороны уникальная, но с другой и характерная для России конца XX — начала XXI веков.

Виталий Чуркин родился в 1952 году в семье авиационного инженера, закончил спецшколу с углубленным изучением английского языка в столичном районе Мневники. Подростком сыграл несколько эпизодических ролей в кино, в том числе в ленте «Сердце матери» про Ленина. Чуркин отлично знал английский язык, не в последнюю очередь благодаря постоянным занятиям с репетитором, поступил в МГИМО, где учился вместе с будущим первым российским министром иностранных дел Андреем Козыревым.

Виталий Чуркин (слева) в фильме "Синяя тетрадь", 1963 Киностудия им. Горького

В 1974 году Чуркин закончил МГИМО и сразу поступил на службу в МИД, где уже через пять лет был отправлен в командировку в США, где был третьим, вторым, а затем и первым секретарем посольства СССР в Вашингтоне. Именно в Америке Чуркин научился работать с прессой, весной 1986 года именно он рассказывал журналистам об официальной позиции Москвы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.

В 1987 году Чуркин возвращается в Москву в международный отдел ЦК КПСС. А в 1989 году министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе назначает его своим пресс-секретарем. Ранее все контакты МИДа с прессой проходили через управление информации министерства, но гласность потребовала нового формата.

После распада СССР Чуркин стал заместителем министра иностранных дел — своего однокурсника Андрея Козырева. Говорят, именно он ввел в российскую практику привычные в США регулярные брифинги для прессы, на них Чуркин без запинки мог отвечать на вопросы и по-русски, и по-английски.

Но вскоре Чуркину досталась настоящая дипломатическая работа, он был назначен спецпредставителм президента Бориса Ельцина на Балканах. В начале 1990-х годов во всю шла война на руинах бывшей Югославии и попытка примирить враждующие стороны была серьезной задачей для российской дипломатии — это была первая возможность показать свои способности за пределами бывшего СССР.

Сейчас это может показаться странным, но Чуркин, судя по всему, считал, что с сербской стороной договориться практически невозможно и в 1994 году предлагал Кремлю занять, вслед за Соединенными Штатами с Европой, скорее прохорватскую позицию в боснийском вопросе — но президент отказался слушать своего представителя и, фактически, отправил его в отставку, «сослав» его в октябре 1994 года послом в Брюссель, где он стал, по совместительству, представителем России в НАТО. В Брюсселе Чуркин немного не дождался официального приглашения в НАТО трех центральноевропейских государств бывших сателлитов СССР, Польши, Чехии и Венгрии, в 1998 году он был отправлен еще дальше, в Канаду.

Виталий Чуркин (справа) с постпредом Мексики в ООН Клодом Геллером. 2010 UN Photo/JC McIlwaine

После окончания срока службы в Канаде, в 2003 году, возвращается в Москву, но поста не получает, фактически находится в кадровом резерве МИДа. «Вспоминают» о нем только в 2006 году. Опытного и талантливого дипломата, который, правда, так и не добился значительных побед, назначили постоянным представителем России при ООН.

Именно Чуркин в ООН принимает на себя огонь критики по поводу войны в Грузии, присоединения Крыма, конфликта в Донбассе, участия российской армии в сирийской гражданской войне. Впервые за долгое время заметное число россиян смотрели заседания Совбеза ООН в прямом эфире — долгие споры ни к чему не приводили, но следить за перепалками было и правда интересно. Так и получилось, что дипломат, взлет карьеры которого пришелся на начало 1990-х годов, запомнился как «солдат информационной войны».

Президент РФ Дмитрий Медведев награждает Виталия Чуркина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 2012 kremlin.ru

Виталию Чуркину стало плохо у себя в кабинете, в больнице медики констатировали, что сердце уже не бьется и зафиксировали смерть. Несмотря на то, что его роль в последние годы была достаточно однозначна, на Западе многие с сожалением узнали о его смерти.

Постпред США при ООН в 2009-2013 гг. Сюзан Райс написала, что «Виталий был достойным противником, но при этом неизменно — другом». Ее преемница Саманта Пауэр заявила, что испытывает «Опустошение в связи с кончиной Виталия Чуркина». «Дипломатический маэстро и неравнодушный человек, он делал все, чтобы наладить мосты между Россией и США», — написала она. Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что «Россия потеряла одного из своих самых талантливых дипломатов». «Шокирующая и трагическая новость», — написал он.