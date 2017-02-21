В 2016 году несколько экономически сильных регионов свели бюджет с дефицитом. В Счетной палате видят тенденцию к ухудшению баланса ранее благополучных регионов. А в Минфине заявляют, что общая ситуация с бюджетной дисциплиной, наоборот, улучшается: в 2016 году дефицит консолидированных бюджетов субъектов сократился до 12,5 млрд рублей.

С дефицитом закончился 2016 финансовый год для Санкт-Петербурга, Севастополя, Ханты-Мансийского округа и Сахалина, ранее эти регионы имели профицитный бюджет. Впрочем, расходы превысили доходы ненамного: 19,3 млрд рублей у Петербурга, у Севастополя — 3,5 млрд, у Сахалинской области — 3,3 млрд, у ХМАО — 9,1 млрд.

В каждом регионе, как пишут «Известия», есть свои причины для дефицита бюджета. Так, Петербург имеет значительные обязательства как один из городов, который примет в 2018 году чемпионат мира по футболу. В Севастополе идет масштабная реконструкция города. Ресурсодобывающие регионы, ХМАО и Сахалин, недополучили доходы в связи с низкими ценами на нефть и сокращением добычи.

Совещание по экономическим вопросам у губернатора Сахалинской области sakhalin.gov.ru

В федеральном Министерстве финансов отметили, что Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область и Ханты-Мансийский округ профинансировали свои дефициты за счет остатков средств бюджетов, сложившихся на 1 января 2016 года. «Эти регионы отличаются устойчивым исполнением бюджетов, минимальным уровнем государственного долга (в Севастополе и Сахалинской области госдолг вовсе отсутствует) и низкими рисками сбалансированности региональных финансов», — отметили в Минфине

Также в Минфине обратили внимание на то, что в 2014–2016 годах произошло существенное сокращение размера дефицита консолидированных бюджетов субъектов. Так, в 2014-м он составлял 448 млрд рублей, в 2015-м — 172 млрд рублей, в 2016-м — всего 12,5 млрд рублей.

Действительно, еще несколько лет назад проблема финансовой несостоятельности регионов казалась практически нерешаемой — многие брали коммерческие кредиты не на развитие, а на покрытие существующих долгов, что напрямую вело к дефолту. Однако правительство начало программу замещения коммерческих кредитов бюджетными — они выдавались регионам с отрицательной реальной ставкой, что, конечно, улучшило самочувствие региональных финансов.

Минфин сейчас работает над дальнейшим улучшением межбюджетной политики для помощи регионам, имеющим высокие дефициты и госдолг. После того, как ведомство заместило часть дорогих банковских кредитов дешевыми бюджетными на очереди стоит повышение мотивации регионов к экономическому развитию и бюджетной дисциплине.

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Пискунов в разговоре с «Известиями» объяснил, что сам по себе дефицит не означает наличия серьезных проблем с финансами и тем более экономикой в регионе. Он также напомнил, что есть регионы со значительно более серьезными дефицитами. Так, дефицит бюджета Санкт-Петербурга — всего 4%, при этом Кировской области — 19%, Магаданской — 10%, Коми — 18%.