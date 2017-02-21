Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 февраля 2017, вторник, 17:06
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
21 февраля 2017, 12:03
Владимир Путин выборы Россия
Андрей Щербаков

Проект «70/70». Что внутри?

Открытие памятника Владимиру Святому
Открытие памятника Владимиру Святому
Пресс-служба администрации президента РФ

Пришло время делать прогнозы по президентской избирательной кампании 2018 года, полагает политический обозреватель Андрей Щербаков. В беседе с «Полит.ру» он проанализировал значение заявления об участии Владимира Путина в кампании.

«На этом месте должна была располагаться третья часть наших размышлений о проекте «70/70», но мы ее отнесем на чуть более поздний срок, когда чуть усядется пыль.

Пыль поднята в воздух сегодняшним массовым ночным размышлением о том, что такое – повестка 2018 года и что значит то (и это, наверное, главное), что президент России Владимир Владимирович Путин принял для себя решение участвовать в предстоящих выборах.

Ну, ни первое, ни второе не является какой-нибудь сверхъестественной новостью, но теперь мы имеем юридические или околоюридические основания говорить обо всем без обиняков. При этом подтверждаются как минимум два ключевых положения предстоящей избирательной кампании. Первое: что в ходе предстоящей кампании одной из главных задач будет легитимизация кандидата через явку. И второе: что на сегодняшний момент господствующего сценария решения этих задач не существует.

 
Молебен на Святой Горе Афон
kremlin.ru

И то, и другое правильно и, наверное, не могло бы быть иначе в тех ситуациях, в которых работает новая внутриполитическая команда. Но Сеть кипит. Каждый эксперт считает своим долгом высказаться по поводу того, хорошо или дурно так себе вести, можно ли размышлениями о Путине 2000, 2004. 2012 года формировать повестку-2018… И, что самое главное, немножко в стороне остается, возможно, ключевая часть того, что нам сообщили. А это то, что Сергей Владиленович Кириенко твердо сказал о том, что для Владимира Владимировича это будет последний срок.

Мне-то как раз именно эта часть представляется наиболее значимой – в силу разных обстоятельств. Обстоятельство номер один: Сергей Владиленович – это чиновник, чиновник, чиновник. И он считает необходимым артикулировать только то, что не артикулировать нельзя.

Итак, это первое положение. Второе положение: мы понимаем, что такое реальная политика. Мы понимаем, что вести речи о событиях 2024 года, о тех выборах, на которых должен баллотироваться преемник нынешнего президента, ну очень странно. Поскольку жизнь вносит свои коррективы даже на временном лаге в одну-две недели, что уж тут говорить об одном-двух месяцах или о двух-трех годах! А когда мы ведем речь о событиях, которые состоятся лет через семь, надо быть человеком как минимум очень самонадеянным, чтобы о них что-то утверждать.

 
Антон Вайно, Владимир Путин, Сергей Кириенко
kremlin.ru

Тем не менее, Сергей Владиленович произносит эти слова, а значит, считает нужным определять именно такую повестку. И понятно, что всякие слова могут быть интерпретированы взаимоисключающим образом. Их можно понимать как то, что мы считаем нужным донести до наших партнеров именно этот сигнал. Их можно понимать в том смысле, что речь идет о каких-то внутриэлитных разборках, которые нам неясны. И так далее, и тому подобное. Но ключевой, как мне кажется, остается история, которую мы раскручивали с самого начала – история под названием «70/70».

Для чего власти нужна такая легитимизация? Тут, опять-таки, могут быть самые разные предположения. Например, могут хотеть протестировать управленческие способности Кириенко, еще относительно молодого человека, который интегрирован во власть и очень умело интегрирован в западное общественное мнение (во многом благодаря ему самому) и которого тем самым можно использовать в дальнейшей властной конфигурации если не на любой, то на почти любой должности.

Возможно, это нужно, чтобы кого-то столкнуть с кем-то. Или, наоборот, микшировать все возможные внутриэлитные конфликты, когда существует такой верховный арбитр с таким глобальным даже уже не рейтингом, а мандатом на все.

Есть и третий вариант – тот, который нам все время озвучивают: что это некая история, связанная с легитимацией управления для западного общественного мнения. В это, кстати, мне верится очень слабо, поскольку западное общественное мнение устроено весьма специфическим способом, и тут хоть 70, хоть 80, хоть 90 – не думаю, что эти цифры произведут на западных политиков (ну, кроме специалистов, конечно) какое-то значимое впечатление. Полагаю, что даже если выборы состоятся в идеальном, классическом, дистиллированном виде, в публичном пространстве будут говорить, что их не то чтобы не признают, но закрывают на них глаза.

 
Открытие выставки «Борис Годунов. От слуги до государя всея Руси»
kremlin.ru

Однако существует, как мне кажется, более интересная и более перспективная версия понимания того, что скрывается за цифрами проекта «70/70». Она совершенно не отменяет никаких других версий, но так как коллеги пока не обращают на это внимания, мы попробуем озвучить ее первыми. Эта версия такова: что столь серьезная задача, поставленная перед внутриполитическим блоком, и более того, сама замена внутриполитического блока именно в  рамках такой конфигурации, должна послужить началом разговоров о пятом президентском сроке Владимира Владимировича Путина.

Когда мы говорим про пятый президентский срок и основания для него, мы имеем в виду основания не юридические, а, скорее, понятийные. Поскольку как все было в 2008 году, когда закончился второй, предельно допустимый срок, мы помним. И что было с 2008 по 2012 годы, мы помним также. Нет оснований полагать, что не будет реализован сценарий, в той или иной степени сходный с предыдущим.

Важно другое – важно то, что абсолютная легитимация результата, прежде всего внутренняя легитимация, позволяет запускать несколько разных проектов под условным названием «Не уходи, отец родной». Причем в них может не быть ничего спекулятивного и сиюминутного, поскольку наличие такого государственного деятеля, по истечении стольких лет пользующегося таким народным мандатом, волей или неволей заставляет говорить о том, что всякий закон есть догма для того, чтобы обеспечить некоторые условия развития страны. И любой закон – в частности, Конституция – существует для того, чтобы трансформироваться под страну.

 
Владимир Путин на концерте по случаю Дня города Москвы.
kremlin.ru

Помните, как в Писании сказано? Не человек для субботы, а суббота для человека. Вот здесь мы имеем то же самое. А раз так – то вот вам история Государственного Совета, вот вам история Конституционного Собрания, вот вам история изменений в основной закон страны… А может быть, и нет. А может быть, это будет новая история с премьер-министром и последующим выходом на пятый и даже шестой сроки. И в этом нет ничего ни смешного, ни унизительного, ни чего-либо сверхъестественно несистемного – это нормальная политическая практика, которая реализует себя в данных конкретных политических условиях.

Правда, есть и другой вариант – я слышал эти разговоры с полгода или даже год назад. Герман Оскарович Греф очень любил не то чтобы их вести, но намекать на это. Он говорил: давайте дождемся 2018 года, и тогда-то у нас начнется настоящее экономическое движение и настоящая трансформация экономического поля. Ну, мы-то с вами – взрослые люди, мы прожили большую жизнь. Мы-то понимаем, что это наименее вероятный вариант развития событий. Однако чем черт не шутит!

Возможно, что в скором времени нас ждет и такое представление. Ну, чем дальше, тем интереснее. Будем следить за тем, как события вокруг будут разворачиваться в течение обозримого и даже уже самого ближайшего времени», – сказал Андрей Щербаков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Дмитрий Песков
Кремль заинтересовался идеей ограничения наличных расчетов
«Алроса»
СМИ сообщили об отставке президента «Алросы»
Заседание Совета Безопасности ООН
Украина заблокировала посвященное Чуркину заявление Совбеза ООН
Владимир Путин и глава Томской области Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин назначен врио губернатора Томской области
Электронная сигарета
Минздрав дал определение электронной сигарете
16:41 Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества
16:21 Шойгу заявил о трехкратном росте активности авиации НАТО у границ РФ
16:06 Песков назвал преждевременными заявления об участии Путина в выборах
15:47 Минюст предложил поощрять заключенных походами в кино и на футбол
15:26 РФ заключила контракт на поставку противотанковых ракет на 700 млн долларов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Артемий Владимиров
Протоиерей Артемий Владимиров
21 февраля 1961 года родился Артемий Владимиров, писатель и проповедник.
15:07 Алиев назначил свою жену вице-президентом Азербайджана
15:04 Сергей Жвачкин назначен врио губернатора Томской области
14:48 Три моряка с захваченного в Нигерии судна вернулись в Россию
14:43 Макаки подтвердили гипотезу о возникновении цветного зрения
14:33 Две трети опрошенных россиян сочли акции протеста неэффективными
14:12 Бывшего партнера Сергея Полонского объявят в международный розыск
13:47 Кремль заинтересовался идеей ограничения наличных расчетов
13:30 Умер раненный подростком инструктор московского стрелкового клуба
13:20 Украина заблокировала принятие посвященного Чуркину заявления Совбеза ООН
13:07 Минздрав дал определение электронной сигарете
12:45 СМИ сообщили об отставке президента «Алросы»
12:31 На референдуме в Нагорном Карабахе большинство поддержали новую Конституцию
12:26 Глава Госавтодорнадзора Приморья задержан по подозрению в получении взятки
12:09 В Белоруссии нобелевского лауреата Светлану Алексиевич признали тунеядкой
11:51 Минфин попросили лишить Сбербанк монополии на выплату пенсий военным
11:37 Надежда Савченко решила отказаться от депутатской неприкосновенности
11:16 Пятый полк с ЗРК С-400 приступил к боевому дежурству в Подмосковье
11:11 МИД РФ подготовил проект указа об ужесточении санкций в отношении КНДР‍
11:09 Российские ученые объяснили неравномерную окраску пятнистых животных
10:54 Введение натурального возмещения по ОСАГО отложат до 2018 года
10:47 В районе проживания мигрантов в Стокгольме произошли массовые беспорядки
10:24 Павел Буре отказался от гражданства США
10:22 Минюст допустил отказ от закона об изъятии единственного жилья у должников
09:59 Правительство обсуждает возвращение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
09:43 НОД потребовало завести дело на журналистку за вопрос Путину
09:38 Медведев выделил вузам 10 млрд рублей на повышение конкурентоспособности
09:25 ЦБ отозвал лицензию у московского банка «ГПБ-Ипотека»
09:22 Заводы Ахметова в Донбассе остановят производство из-за железнодорожной блокады
08:44 СМИ объявили о стремлении кабмина ограничить расчеты наличными
08:31 СМИ рассказали об обсуждении модели выборов-2018 в Кремле
08:12 В Австралии самолет рухнул на торговый центр
08:05 Трамп назначил советника по нацбезопасности
07:50 В посольстве РФ назвали предварительную причину смерти Чуркина
20.02 20:57 Меркель высказалась за сохранение транзита российского газа через Украину
20.02 20:46 В ДНР заявили о начале отвода техники от линии соприкосновения
20.02 20:28 Умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин
20.02 20:13 Инициатора снятия санкций с РФ исключили из Верховной Рады
20.02 19:58 ФАС обязала Apple открыть официальный сервисный центр в РФ
20.02 19:43 Участник боя с псковскими десантниками в Чечне получил пожизненное
20.02 19:24 СМИ в РФ резко сократили число упоминаний Трампа
20.02 19:09 МЭР предложило ввести новые ограничения на импорт медизделий
20.02 18:51 Саперы из РФ завершили разминирование Алеппо
20.02 18:35 В ВСУ заявили об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе
20.02 18:17 СМИ рассказали о погибшем в Сирии офицере из Екатеринбурга
20.02 18:10 СМИ сообщили о подготовке для Путина психологического портрета Трампа
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.