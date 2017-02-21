Проект «70/70». Что внутри?
Пришло время делать прогнозы по президентской избирательной кампании 2018 года, полагает политический обозреватель Андрей Щербаков. В беседе с «Полит.ру» он проанализировал значение заявления об участии Владимира Путина в кампании.
«На этом месте должна была располагаться третья часть наших размышлений о проекте «70/70», но мы ее отнесем на чуть более поздний срок, когда чуть усядется пыль.
Пыль поднята в воздух сегодняшним массовым ночным размышлением о том, что такое – повестка 2018 года и что значит то (и это, наверное, главное), что президент России Владимир Владимирович Путин принял для себя решение участвовать в предстоящих выборах.
Ну, ни первое, ни второе не является какой-нибудь сверхъестественной новостью, но теперь мы имеем юридические или околоюридические основания говорить обо всем без обиняков. При этом подтверждаются как минимум два ключевых положения предстоящей избирательной кампании. Первое: что в ходе предстоящей кампании одной из главных задач будет легитимизация кандидата через явку. И второе: что на сегодняшний момент господствующего сценария решения этих задач не существует.
И то, и другое правильно и, наверное, не могло бы быть иначе в тех ситуациях, в которых работает новая внутриполитическая команда. Но Сеть кипит. Каждый эксперт считает своим долгом высказаться по поводу того, хорошо или дурно так себе вести, можно ли размышлениями о Путине 2000, 2004. 2012 года формировать повестку-2018… И, что самое главное, немножко в стороне остается, возможно, ключевая часть того, что нам сообщили. А это то, что Сергей Владиленович Кириенко твердо сказал о том, что для Владимира Владимировича это будет последний срок.
Мне-то как раз именно эта часть представляется наиболее значимой – в силу разных обстоятельств. Обстоятельство номер один: Сергей Владиленович – это чиновник, чиновник, чиновник. И он считает необходимым артикулировать только то, что не артикулировать нельзя.
Итак, это первое положение. Второе положение: мы понимаем, что такое реальная политика. Мы понимаем, что вести речи о событиях 2024 года, о тех выборах, на которых должен баллотироваться преемник нынешнего президента, ну очень странно. Поскольку жизнь вносит свои коррективы даже на временном лаге в одну-две недели, что уж тут говорить об одном-двух месяцах или о двух-трех годах! А когда мы ведем речь о событиях, которые состоятся лет через семь, надо быть человеком как минимум очень самонадеянным, чтобы о них что-то утверждать.
Тем не менее, Сергей Владиленович произносит эти слова, а значит, считает нужным определять именно такую повестку. И понятно, что всякие слова могут быть интерпретированы взаимоисключающим образом. Их можно понимать как то, что мы считаем нужным донести до наших партнеров именно этот сигнал. Их можно понимать в том смысле, что речь идет о каких-то внутриэлитных разборках, которые нам неясны. И так далее, и тому подобное. Но ключевой, как мне кажется, остается история, которую мы раскручивали с самого начала – история под названием «70/70».
Для чего власти нужна такая легитимизация? Тут, опять-таки, могут быть самые разные предположения. Например, могут хотеть протестировать управленческие способности Кириенко, еще относительно молодого человека, который интегрирован во власть и очень умело интегрирован в западное общественное мнение (во многом благодаря ему самому) и которого тем самым можно использовать в дальнейшей властной конфигурации если не на любой, то на почти любой должности.
Возможно, это нужно, чтобы кого-то столкнуть с кем-то. Или, наоборот, микшировать все возможные внутриэлитные конфликты, когда существует такой верховный арбитр с таким глобальным даже уже не рейтингом, а мандатом на все.
Есть и третий вариант – тот, который нам все время озвучивают: что это некая история, связанная с легитимацией управления для западного общественного мнения. В это, кстати, мне верится очень слабо, поскольку западное общественное мнение устроено весьма специфическим способом, и тут хоть 70, хоть 80, хоть 90 – не думаю, что эти цифры произведут на западных политиков (ну, кроме специалистов, конечно) какое-то значимое впечатление. Полагаю, что даже если выборы состоятся в идеальном, классическом, дистиллированном виде, в публичном пространстве будут говорить, что их не то чтобы не признают, но закрывают на них глаза.
Однако существует, как мне кажется, более интересная и более перспективная версия понимания того, что скрывается за цифрами проекта «70/70». Она совершенно не отменяет никаких других версий, но так как коллеги пока не обращают на это внимания, мы попробуем озвучить ее первыми. Эта версия такова: что столь серьезная задача, поставленная перед внутриполитическим блоком, и более того, сама замена внутриполитического блока именно в рамках такой конфигурации, должна послужить началом разговоров о пятом президентском сроке Владимира Владимировича Путина.
Когда мы говорим про пятый президентский срок и основания для него, мы имеем в виду основания не юридические, а, скорее, понятийные. Поскольку как все было в 2008 году, когда закончился второй, предельно допустимый срок, мы помним. И что было с 2008 по 2012 годы, мы помним также. Нет оснований полагать, что не будет реализован сценарий, в той или иной степени сходный с предыдущим.
Важно другое – важно то, что абсолютная легитимация результата, прежде всего внутренняя легитимация, позволяет запускать несколько разных проектов под условным названием «Не уходи, отец родной». Причем в них может не быть ничего спекулятивного и сиюминутного, поскольку наличие такого государственного деятеля, по истечении стольких лет пользующегося таким народным мандатом, волей или неволей заставляет говорить о том, что всякий закон есть догма для того, чтобы обеспечить некоторые условия развития страны. И любой закон – в частности, Конституция – существует для того, чтобы трансформироваться под страну.
Помните, как в Писании сказано? Не человек для субботы, а суббота для человека. Вот здесь мы имеем то же самое. А раз так – то вот вам история Государственного Совета, вот вам история Конституционного Собрания, вот вам история изменений в основной закон страны… А может быть, и нет. А может быть, это будет новая история с премьер-министром и последующим выходом на пятый и даже шестой сроки. И в этом нет ничего ни смешного, ни унизительного, ни чего-либо сверхъестественно несистемного – это нормальная политическая практика, которая реализует себя в данных конкретных политических условиях.
Правда, есть и другой вариант – я слышал эти разговоры с полгода или даже год назад. Герман Оскарович Греф очень любил не то чтобы их вести, но намекать на это. Он говорил: давайте дождемся 2018 года, и тогда-то у нас начнется настоящее экономическое движение и настоящая трансформация экономического поля. Ну, мы-то с вами – взрослые люди, мы прожили большую жизнь. Мы-то понимаем, что это наименее вероятный вариант развития событий. Однако чем черт не шутит!
Возможно, что в скором времени нас ждет и такое представление. Ну, чем дальше, тем интереснее. Будем следить за тем, как события вокруг будут разворачиваться в течение обозримого и даже уже самого ближайшего времени», – сказал Андрей Щербаков.