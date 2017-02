«Коммерсантъ» в статье «Недоеденное вывезти» пишет, что от повышения НДС и снижения соцсборов выиграют государство и агроэкспортеры.

«Валютным заемщикам вчинили риски»: в споре о справедливом курсе Верховный суд встал на сторону банков.

«Росимущество меняет правую руку»: из ведомства увольняется последний из заместителей Ольги Дергуновой.

РБК в статье «Еда не пройдет» пишет, что запрещенные товары не смогут проникать в Россию через страны ЕАЭС.

Почему «декрет о тунеядцах» вывел белорусов на улицы, написано в статье «Митинг по квитанциям».

В статье «Доллар между праздниками» дается прогноз, от чего будет зависеть курс американской валюты на этой неделе.

«Известия»: «"Маневр 21" напугал соцблок». По оценкам экспертов, налоговая реформа создает риски для пенсионной системы, бюджета и инфляции.

«Иностранцы получают паспорта ДНР и ЛНР»: добровольцы из ЕС не собираются возвращаться на родину, называя самопровозглашенные республики своим домом.

«Реформу ОСАГО отложили на 2018 год»: введение ремонтной «автогражданки» по всей России решено перенести на более поздние сроки.

«Газета.ru»: «Трамп нашел генерала, который сдержит Россию». Президент США назначил советником по безопасности Герберта Макмастера.

«Будущему президенту нужен рекорд»: В Кремле ищут способы обеспечить лучший электоральный результат за новейшую историю России.

«Он смог заменить на посту Лаврова»: постпред России при ООН Виталий Чуркин умер за день до 65-летия.

The Economist: «Депопуляция Детройта. Как иммигранты помогают восстанавливать Детройт» (Detroit’s depopulation: How immigrants are helping Detroit’s recovery). Недавно обанкротившийся город нуждается в новых жителях.

«Электрические машины: электромобили выйдут в люди гораздо быстрее, чем ожидалось» (Volts wagons: Electric cars are set to arrive far more speedily than anticipated). Производителям предстоят трудности в краткосрочной перспективе и большие преимущества - в долгосрочной.

Bloomberg: «Дэвис: Британии понадобятся низкоквалифицированные мигранты из ЕС после Brexit'а» (Davis: UK Will Need Low-Skilled EU Migrants After Brexit). Дэвид Дэвис, министр по отделению Британии от ЕС, заявил, что Британия не собирается после выхода закрывать доступ в страну низкоквалифицированным работникам из европейского блока.

«Золото ведет себя не так, как должно бы» (Gold Isn’t Behaving the Way It Should). Динамика курса золота противоречит теоретическим выкладкам.

The Wall Street Journal: «Пенс пообещал ЕС поддержку по Украине, терроризму и экономике» (Pence Pledges EU Support on Ukraine, Terror, Economy). Вице-президент США Майк Пенс стремится успокоить встревоженных европейских лидеров, обещая им сотрудничество в борьбе с терроризмом и решении экономических проблем, а также в поддержку в давлении на Россию в связи с украинским кризисом.

«Долговой рынок европейской периферии приветствует нового участника — Францию» (Europe’s Periphery Debt Market Welcomes New Member: France). Инвесторы снова продают бонды периферийных европейских экономик в связи с политической неопределенностью. На этот раз в числе таких экономик присутствует Франция.