Правительство утвердило распределение субсидий на господдержку ведущих российских вузов в 2017 году. Им выделят 10,3 млрд рублей вместо ранее запланированных 14,5 млрд. Таким образом государство сокращает финансирование программы, которая должна была обеспечить попадание лучших российских вузов в «топ» мировых рейтингов.

Не то чтобы от этой программы зависело благополучие нации, но все-таки российская модель высшего образования предполагает, что вузы без государственного финансирования существовать не могут, и его сокращение — сильный удар.

Понятно, что в условиях необходимости сокращения дефицита получатели государственного финансирования будут недосчитываться денег, так что тут, скорее, речь о лоббистских возможностях. А они у российской высшей школы, судя по всему, невелики.