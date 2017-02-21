Зарубежное имущество российских олигархов. Алишер Усманов

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Алишер Усманов – один из богатейших российских бизнесменов и общественных деятелей, миллиардер, несколько лет возглавлявший списки самых богатых россиян. Родом из Узбекистана, он перебрался в Россию после 1986 года; имеет российское гражданство, также подданство Великобритании.

В рейтинге 200 самых богатых граждан России за 2016 год, составленном редакцией русскоязычной версии американского журнала Forbes, Алишер Усманов находится на третьем месте с состоянием в 12,500 млрд долларов. Третью строку рейтинга он занимал и в 2015 году, когда его состояние достигало 14,400 млрд долларов. А в 2012, 2013 и 2014 годах Усманов был лидером этого списка (его состояние тогда достигало 18,1 млрд долларов, 17,6 млрд долларов и 18,6 млрд долларов соответственно).

Ряд СМИ утверждает, что капиталы Усманова имели криминальное происхождение. При этом они ссылаются на утверждения бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, который якобы говорил, что Усманов был рэкетиром и поддерживал связь с мафией. Из достоверных фактов в этом вопросе известно лишь, что в 1980 году Усманов был осужден по делу о мошенничестве и хищении, а в 1986 году освобожден досрочно; по словам же самого Усманова, он подвергся политическим преследованиям.

Усманов известен и тем, что сделал ряд широких жестов: в 2007 году, например, он приобрел на аукционе в США коллекцию искусства Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которую подарил потом российскому правительству (коллекция экспонируется в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге), а в 2014 году за 4,1 млн долларов анонимно купил Нобелевскую медаль американского биолога Джеймса Уотсона (который выставил ее на аукцион, чтобы оплатить продолжение исследований в ряде университетов страны) и вернул ее ученому, напоминает интернет-издание Euromag.Ru. В 2015 году Усманов выделил 1 млрд рублей на поддержку Российского футбольного союза.

В 2014 году многие известные российские предприниматели были вынуждены пересмотреть свое отношение к зарубежным активам, так как 20 марта 2014 года президент США Барак Обама ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов. Санкции блокировали их активы на территории США и запрещали гражданам США иметь дело с представителями «черного списка». Позже к санкциям присоединился Евросоюз; кроме того, список подсанкционных россиян постепенно расширялся.

Усманов под санкции не попадал, отмечает Forbes. Но в 2014 году он вывел свои активы из оффшоров – о завершении реорганизации и переводе стратегических предприятий в российские холдинговые компании в конце декабря заявил холдинг Усманова USM Holdings. Тогда во владение ООО «АФ Телеком Холдинг» и ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» перешли контрольные пакеты акций ОАО «Мегафон» и ОАО «ХК Металлоинвест». В заявлении говорилось, что решение о переводе активов в Россию принято из-за объявленного президентом Путиным курса на деофшоризацию экономики и «введения в Налоговой кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний». В документе также отмечалось, что «Мегафон» и «Металлоинвест» имеют стратегическое значение для российской экономики.

Офис «Мегафона»

«Мегафон», один из ведущих российских операторов сотовой связи, имеет отделения по всей России и дочерние компании в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане. В ноябре 2012 года «Мегафон» провел IPO на Лондонской бирже, в ходе которого компания продала около 15% своих акций на общую сумму в $1,7 млрд.

В декабре 2014 года СМИ сообщили, что Усманов владеет недвижимостью в Лондоне и графстве Суррей. Несколькими месяцами ранее, осенью того же года, он купил виллу на побережье Юрмалы за 3,9 млн евро, однако намерений перебраться в Латвию не проявлял. По данным портала Elitehome.Ru, Усманов также владеет домом в Барвихе – поселке, расположенном по Рублево-Успенскому шоссе, где проживают многие богатые люди и знаменитости мира моды и музыки. Кроме того, Усманов вошел в историю как первый россиянин, купивший историческую резиденцию – особняк Шереметьевых в Санкт-Петербурге стоимостью 50 млн долларов.

У бизнесмена также есть две яхты (обе носят название Dilbar, по имени матери Алишера Усманова) и самолет Airbus A340-300.

В 2015 году оппозиционер Алексей Навальный в интервью британской газете Financial Times предложил Западу расширить санкционные списки, включив туда лояльных президенту России Владимиру Путину чиновников и олигархов. Среди тех, на кого Навальный предлагал распространить санкции, был и Усманов. «Усманов, Абрамович и члены их семей – если они не смогут добраться до своих резиденций в Лондоне или в Швейцарии, ситуация изменится», – приводит русская версия Forbes слова Навального.

В октябре 2016 года холдинг USM сообщал, что Усманов перестал быть налоговым резидентом России. По российскому законодательству резидентами признаются лица, которые в течение календарного года находились в России не менее 183 дней. Как отмечали в USM, сейчас Усманов сосредоточился на спорте, благотворительности и филантропии. Именно поэтому, а также по медицинским причинам в 2015 году Усманов не провел в России требуемого количества дней, пояснял представитель холдинга, добавив, что это не отражается на бизнесе и структурах USM.

В декабре 2016 года Усманов был внесен в список самых богатых жителей Швейцарии, составленный деловым журналом Bilan. Как сообщило российское интернет-издание Republic со ссылкой на бумажную версию журнала, в рейтинге 300 самых богатых людей Швейцарии Усманов занял девятое место. Его состояние Bilan оценил в 12–13 млрд франков (11,8–12,8 млрд долларов). Составители списка при этом отметили, что Усманов, проживающий в кантоне Во, является самым богатым среди новичков рейтинга.

В настоящее время к активам Усманова относится, по данным Forbes, USM Holdings (бизнесмен является его основным акционером, владея 48% акций). Этот холдинг объединяет активы в горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест»), телекоммуникациях («Мегафон»), интернете (Mail.ru Group и DST Global) и телевидении («ЮТВ Холдинг», «СТС Медиа»). Добавим, что подконтрольный Усманову холдинг Mail.Ru Group в начале 2016 года обошел «Яндекс» по капитализации, сделавшись самой дорогой интернет-компанией в России.

Усманову также принадлежит доля в английском футбольном клубе «Арсенал» (Arsenal). Акции клуба ему долго не хотели продавать, было даже предпринято специальное расследование событий его молодости. Однако оно ничего не показало, и Усманов стал владельцем пакетом акций клуба через компанию Red & White Holdings.

В 2016 году он еще увеличил свою долю, выкупив акции своего партнера Фархада Мошири. Таким образом в его собственности оказались 30,04% акций клуба, который является всемирно известным брендом. Кроме того, Усманову принадлежит известный всей России бренд в области СМИ – издательский дом «Коммерсантъ».

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Ранее Усманову принадлежали еще пакеты акции американских компаний Facebook (стал акционером еще в 2009 году, но вскоре начал постепенно снижать свою долю) и Apple (купил на 100 млн долларов в 2013 году), однако к марту 2014 года, по сведениям газеты «Ведомости», он от них практически полностью избавился.

На полученные от продажи акций Apple средства он приобрел бумаги китайских технологических компаний – таких как Alibaba и JD.com, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на Ивана Стрешинского, партнера Усманова и руководителя компании USM Advisors. При этом доли, которые приобрел Усманов, никогда не раскрывались. Основатель Alibaba Джек Ма сообщал, что российский миллиардер владеет «небольшой, но достаточно большой [для Alibaba]» долей.

В декабре 2016 года в интервью телеканалу «Россия 24» Усманов заявил, что вышел из китайского интернет-ретейлера Alibaba. В то же время, по словам бизнесмена, «сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi» и «еще двум-трем китайским компаниям». «Мы очень дорожим этими инвестициями. Будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO», – приводит информационное агентство РБК слова Усманова.

Продолжение проекта следует