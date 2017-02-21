Новость дня

Moody's улучшило прогноз по рейтингам 12 городов и регионов России с негативного до стабильного.

Агентство изменило прогноз и подтвердило рейтинги у Москвы (Ba1), Санкт-Петербурга (Ba1), Республики Башкортостан (Ba2), Республики Татарстан (Ba2), Ханты-Мансийского автономного округа (Ba2), Московской области (Ba2), Самарской области (Ba3), Республики Чувашия (Ba3), Краснодарского края (B1), Красноярского края (B1), Нижегородской области (B1) и Волгограда (B2).

Не повезло Омской области (Ba3), Республике Коми (B1), Краснодару (B1) и Омску (B1) – у них были подтверждены рейтинги с негативным прогнозом.

«Подтверждение рейтингов с негативным прогнозом отражает мнение Moody's о том, что финансовые показатели и долговая нагрузка продолжат оказывать давление на соответствующие рейтинги», - отметили в международном рейтинговом агентстве.

Антиновость дня

Томские перевозчики готовы объявить голодовку из-за долгов перед ними ОАО «Томскавтотранс». Компания задолжала им 52 млн рублей.

«Томскавтотранс» должен от каждого проданного билета 85% средств перечислять перевозчику, обслуживающему маршрут. «Но этих денег перевозчики не видят. Средства идут на текущую деятельность «Томскавтотранса», — утверждают в некоммерческом партнерстве «Томский автотранспортный союз».

Около 600 сотрудников четырнадцати компаний, входящих в партнерство, собирались объявить голодовку сегодня, 21 февраля. Но полицейские предупредили, что это может быть признано несогласованной массовой акцией. О голодовке, по их словам, нужно было заявить за 10 дней до ее начала.

Теперь, если ситуация не улучшится, транспортники планируют начать голодовку через 10 дней.

Непонятная новость дня

Сегодня стало известно, что главы управлений Госавтонадзора сразу двух диаметрально противоположных регионов страны – Карелии и Приморья - оказались под следствием по уголовным делам.

Рафаил Галикеев. Фото: ИА "Республика" / Илья Прохоров

В отношении руководителя управления Государственного автодорожного надзора (Госавтонадзора) по Карелии Рафаила Галикеева возбуждены уголовные дела по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Глава Госавтодорнадзора Приморья Юрий Губарев задержан по подозрению в получении взятки. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ассорти

В Санкт-Петербурге проектируется самый большой в мире атомный ледокол-лидер, постройка которого начнется в 2019 году.

Ледокол-гигант, длина которого составит свыше 200 метров и ширина - около 50 метров, сможет работать в ледовой обстановке любого уровня сложности и вскрывать лед толщиной 4,5-5 метров. Он сможет обеспечивать проводку танкеров самого крупного класса от мыса Желания до Берингова пролива со скоростью 10 узлов.

Высока вероятность, что заказ на постройку судна отдадут Балтийскому заводу в Санкт-Петербурге, у которого уже есть опыт строительства гигантских ледоколов.

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В Ступино Московской области напечатали первый в России жилой дом по технологии мобильной 3D-печати. Впервые в российской строительной практике дом был напечатан целиком, а не собран из отпечатанных панелей.

Дом построенный с помощью 3D принтера. / apis-cor.com

Создавшая дом компания Apis Cor использовала уникальное оборудование, которое пока не имеет аналогов в мире: мобильный строительный 3D-принтер с автоматической системой замешивания и подачи бетонной смеси. По конструкции он напоминает башенный кран и может работать как внутри строящегося здания, так и снаружи. После завершения печати стеновых конструкций принтер извлекли из здания с помощью крана-манипулятора.

Стоимость строительства отпечатанного дома площадью 38 метров составила около 600 тысяч рублей, а возвели его всего за сутки, несмотря на необычную форму – в плане он похож на трехлепестковый цветок.

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В Приморье установлен новый рекорд для Книги Гиннеса. Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинул с места и протащил более метра 288-тонный электровоз.

Из-за плохой погоды сдвинуть с места махину электровоза Савкин смог только со второй попытки, поскольку застывающая на морозе густая смазка деталей состава создавала дополнительную нагрузку.

Ранее пауэрлифтер уже тягал аэробус, паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса» и танки Т-34 и Т-54Б. Видеозапись нового рекорда Савкин отправит представителям Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд в августе прошлого года установил силач из Вологды Денис Нагибин, сдвинувший с места поезд весом 192 тонны.