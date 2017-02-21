Топ новостей 21 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле подтвердили интерес к идее ограничения наличных расчетов, появились данные об отставке главы «Алросы», а Украина заблокировала принятие заявления Совбеза ООН по поводу кончины российского постпреда Виталия Чуркина.

В Кремле считают заслуживающим внимания предложение ограничить в России расчет наличными деньгами, заявил 21 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению Пескова, эта мера позволит минимизировать теневой сектор экономики.

Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Андрей Жарков

Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Андрей Жарков написал заявление об отставке, сообщает источник в компании. По его словам, Жарков сообщил о своем уходе на планерке. Заявление президента об отставке еще предстоит рассмотреть наблюдательному совету компании после официального вынесения.

Принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященного российскому постпреду Виталию Чуркину, заблокировала Украина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе».

Поправки об изъятии единственного жилья должника могут быть отклонены под давлением общественности в РФ. На коллегии ведомства 20 февраля министр юстиции сказал, что это документ, «который законом не стал и, возможно, не станет». При этом Коновалов подчеркнул, что законопроект символизирует собой отношение к исполнению судебных решений: «Вроде бы и надо, но как — мы не знаем и даже думать не хотим». Министр также заметил, что государство должно действовать агрессивнее для исполнения судебных решений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2018 года и в Кремле сейчас другая повестка дня. «Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал», — сказал пресс-секретарь, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что Путин примет участие в выборах 2018 года, и это будет его последняя президентская кампания.

На выборах 2018-го года в Кремле ожидают рекордно высокую явку. Для этого уже напечатано рекордное количество заполненных бюллетеней. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 февраля 2017 г.

"Марш несогласных" / common.wikipedia.org

Две трети опрошенных россиян (67%) считают демонстрации и акции протеста неэффективным способом воздействия на политику власти, сообщает «Левада-центр» на основании проведенного социологического опроса. Эффективными в той или иной степени сочли акции протеста только 20% респондентов, тогда как год назад их называли эффективными 31% участников опроса.

В российском правительстве обсуждается вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима на 10 километров в час при разрешенных сейчас 20 километров в час. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Источник пояснил, что это связано с проведением эксперимента по установлению в центре Москвы малоформатных дорожных знаков. Они в 1,2–1,5 раза меньше стандартных, и потому их можно устанавливать на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 километров в час. На более высоких скоростях такие знаки будут нечитаемы.

Нагорный Карабах

По предварительным данным, за проект новой Конституции в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) проголосовали 87,6% (69 540) избирателей, участвовавших в референдуме 20 февраля. Референдум по конституционным реформам прошел в НКР в минувший понедельник, 20 февраля. На него был вынесен проект новой Конституции, которая предполагает смену парламентско-президентской формы правления на президентскую, а также переименование государства в Республику Арцах (наряду с Нагорно-Карабахской республикой). В проекте основного закона также говорится, что премьер-министра в республике не будет, а правительство будет состоять из государственного министра и министров, которых будет назначать президент.

Светлана Алексиевич

Минкульт Белоруссии признал тунеядцами литераторов, поэтов и журналистов, состоящих в непризнанных властью объединениях. В число «тунеядцев» попала и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая не является членом «официального» союза писателей, но состоит в независимых творческих союзах.

Хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США. Буре значится в перечне лиц, «которые выбрали отказ от гражданства». Сам спортсмен объяснил отказ от гражданства США так: «Я об этом никому не говорил. Разве я должен сообщать об этом всем? Начиная с 1991 года, я работал в Северной Америке, но всегда говорил, что мой дом Россия и Москва. Последние шесть лет вместе с семьей живу в Москве. Мне просто не нужен американский паспорт, у меня все здесь».