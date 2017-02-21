Обсуждая новую американскую администрацию, СМИ очень интересуются перспективами отношений между Россией и США, а также нововведениями в иммиграционной политике. По обеим темам американский президент Дональд Трамп первоначально высказывал суждения, которые вызывали недовольство у его оппонентов. Когда Трамп перешел к действиям, оппоненты начали принимать встречные меры. Теперь администрация адаптируется к новым условиям.

Одним из главных противников сближения между США и Россией стала Германия. Для Германии, объясняет Bloomberg, крайне важно, чтобы сохранялось давление на российского президента по поводу соблюдения минских соглашений. Первоначально избрание в США Трампа создало для Германии риск, что Трамп с Россией подружится, и давление ослабнет. Германии такая перспектива не нравится, поэтому Меркель постоянно дает американским коллегам понять, что отказывать в поддержке Украине и прекращать давление на Россию ни в коем случае нельзя.

Риторически Меркель, прежде всего, подчеркивает необходимость соблюдать территориальную целостность государства. Фактически для нее важно, чтобы в год выборов у нее было больше возможностей контролировать ситуацию внутри европейского блока и на его границах. Поэтому главная тема прямых и косвенных переговоров между Германией и США сейчас – это важность антироссийских санкций и значимость НАТО.

А.Меркель на съезде партии

Судя по ряду признаков, отмечает автор, тактика Меркель действует. Сначала Трамп написал у себя в Твиттере, что плохо знает Владимира Путина. Потом он написал, что «Крым был захвачен Россией». Потом госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего первого визита в Европу поддержал Францию и Германию в том, что необходимо снизить уровень насилия на востоке Украины. Потом вице-президент США Майк Пенс заявил дипломатам в Мюнхене, что Россия ответственна за украинский конфликт и что она должна соблюдать минские соглашения.

Другая широко обсуждаемая часть деятельности американской администрации – это иммиграционная политика. После скандала, вызванного президентским указом, ограничивающим въезд в США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран, администрация начала создавать новую версию скандального указа.

Wall Street Journal пишет, что новый указ (пока в черновом варианте) отличается от старого тем, что там отчетливо проговорено, что он не распространяется на обладателей грин-карт независимо того, откуда обладатели происходят, а также на людей, которые уже находятся на борту самолета, направляющегося в США. Таким образом, указ теперь сосредоточился в основном на выдаче виз. В остальном ограничения остаются, и наиболее жесткие из них относятся по-прежнему к тем же семи странам.

Новый указ, отмечает WSJ, должен был быть выпущен во вторник. Первая версия указа, напоминают авторы, стала предметом рассмотрения апелляционного суда, который ее заблокировал и отказался снимать блокировку, несмотря на доводы правительства. Также оговаривается, что против первого указа было подано более двадцати исков, в которых истцы утверждали, что он нарушает их личные права, и это не оправдывается соображениями национальной безопасности.

Верховный суд США.

Главное отличие новой версии от старой в том, что она демонстрирует более аккуратный правовой подход к введению нового правила. Белый дом оставляет от семи до четырнадцати дней с момента подписания указа Трампом до вступления в силу, чтобы в этот период у правительственных юристов было время на урегулирование правовых возражений, которые могут появиться, и тем самым избежать хаоса, который имел место в случае с первой версией, вступившей в силу сразу после подписания – 27 января.